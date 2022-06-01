日本名古屋老牌咖啡店コメダ珈琲店登陸香港！早餐買咖啡免費送多士 必食牛奶雪糕配丹麥麵包

又有日本餐飲品牌進駐香港！永旺（香港）百貨有限公司日前宣布與日本 Komeda Co.,Ltd訂立區域特許經營協定，即表示連鎖咖啡店「コメダ珈琲店（KOMEDA）」亦快將登陸香港，相信不少日本粉絲一定非常期待！

遊客必去名古屋老牌咖啡店

「コメダ珈琲店（KOMEDA）」大有來頭，是來自名古屋的老牌咖啡店，本店於1968年成立，有近五十多年歷史，至今單是在日本全國已經有超過800間分店，另外海外分店分別開設在台灣及高雄，深受廣大食客歡迎。店舖主要提供咖啡輕食，例如咖啡、意粉、三文治等等，質素都不錯。咖啡方面，精選世界各地的優質咖啡豆，按店舖獨門沖泡方法泡製，香氣甚佳，就連杯具比普通連鎖咖啡店講究，用特別保溫的「有田燒」特厚杯，令咖啡持久飄香。