日本名古屋老牌咖啡店KOMEDA登陸香港！早餐買咖啡免費送多士 必食牛奶雪糕配丹麥麵包

又有日本餐飲品牌進駐香港！永旺（香港）百貨有限公司日前宣布與日本 Komeda Co.,Ltd訂立區域特許經營協定，即表示連鎖咖啡店「コメダ珈琲店（KOMEDA）」亦快將登陸香港，相信不少日本粉絲一定非常期待！
遊客必去名古屋老牌咖啡店
「コメダ珈琲店（KOMEDA）」大有來頭，是來自名古屋的老牌咖啡店，本店於1968年成立，有近五十多年歷史，至今單是在日本全國已經有超過800間分店，另外海外分店分別開設在台灣及高雄，深受廣大食客歡迎。店舖主要提供咖啡輕食，例如咖啡、意粉、三文治等等，質素都不錯。咖啡方面，精選世界各地的優質咖啡豆，按店舖獨門沖泡方法泡製，香氣甚佳，就連杯具比普通連鎖咖啡店講究，用特別保溫的「有田燒」特厚杯，令咖啡持久飄香。
早餐買咖啡免費送多士
最教人印象深刻的是店舖招牌「名古屋早餐」，客人只需在早餐時段惠顧咖啡飲品，店舖就會附送一塊烘得金黃香脆的麵包吐司，突顯出名古屋咖啡店的早餐文化，吸引不少遊客慕名光顧。另外必食名命「冰與火」的雪糕丹麥麵包，麵包用64層的手法摺疊製成，口感層次很豐富，配以用純牛奶製成軟滑雪糕，並淋上蜂蜜，同樣受歡迎。整體餐牌都非常吸引，希望快點有香港店開業的消息吧！