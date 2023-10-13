日本打卡地圖2023｜關西最新絕美花海景點＋打卡秘景 秋遊日本最後召集！

秋季遊日離不開追紅葉這個指定行程，但原來去到關西一帶仲有秋季限定的絕色秋菊花田、圓滾滾紅毛球掃帚草及漫山遍野的芒草黃金海等，講究儀底感的日本人又點會咁簡單純睇風景，這些人氣景點特別設有極可愛的設施及布景，為打卡花盡心思！秋末倒數最後召集，大家要把握機會衝去打卡，不然就要等到下年先有得再去啦！
日本打卡地圖｜01. 秋日限定打卡絕景！關西最震撼七彩花地氈
要數日本最高顏值的花田，北海道有富良野，那麼西日本就有世羅高原。位於廣島縣中部海拔350米以上的世羅高原，由世羅高原農場、世羅高原花之森、花夢之里及世羅藤園四座觀光花園，全年可欣賞到不同的花田絕景，雖然現在以春日芝櫻、粉蝶花而聞名的「花夢之里」及以紫藤花享負盛名的「世羅藤園」已休園，但在秋季到訪，世羅高原農場及世羅高原花之森就分別以「大理花與菊花節」及「秋玫瑰與花之園」的花祭迎賓！
面積15萬平方公尺的世羅高原農場正在舉辦「大理花與菊花節」，這裡可以看到約550種、7,500株大理花盛開，這個圓滾滾的花卉組成了色彩繽紛的花田打卡位，足以號召所有女生到訪。而在世羅高原花之森是日本最大規模英國玫瑰園，花園從9月尾到11月初開滿了7,200株不同品種的玫瑰，要拍下夢幻打卡照，絕對是手到拿來。
地址： 廣島縣世羅郡世羅町別迫1124-11
電話： 0847-24-0014
營業時間： 大理花和盆菊節 即日至10月29日 9am-5pm
入場費：成人￥700-1,200、4歲-小學生 ￥300～600 (入園費依照開花狀況而調整）
日本打卡地圖｜02. 琵琶湖打卡絕景 睇盡花田芒草紅毛球
大家去到西日本的滋賀，大多會到琵琶湖近距離欣賞湖光山色，但其實坐高望遠地俯瞰琵琶湖，那片風光絕對值得大家長途拔涉地坐纜車登頂。在冬季是滑雪場的「BIWAKO-HAKODATEYAMA」 ，每年在4月尾到11月中的Green Season，就會搖身一變成為冒險樂園及打卡聖地。新增的「びわ湖のみえる丘」 景區內，可以找到在蘆葦隧道中掛滿了882個彩虹風鈴的 「風鈴のよし小道」風鈴蘆葦小徑，另外還有在IG極多人打卡、以高島地區出產傳統織物所組成的彩虹簾幕「虹のカーテン」等，睇相已經好想去打卡！
有齊這些打卡配套外，當然要睇埋絕美花田當主角才叫圓滿，由夏季到秋季15個品種、3萬多朵鮮花接力上陣，到了9月末到10月中旬的「箱館山コキアパーク」，8千棵的掃帚草將山頭染成赤紅，此時去開關西不可錯過！
地址：滋賀縣高島市今津町日置前
電話：0740-22-2486
營業時間： 即日至11月12日 9am-5pm
入場費：成人 ￥2,500、小童￥1,200（連來回纜車車資）
日本打卡地圖｜03. 日本最大香草園 過萬株秋菊繽紛花畑
神戸布引香草園被關西人視為城市中的後花園，這個日本規模最大的香草園位於六甲山上，前往這個花園的交通工具就是搭乘「神戶夢風船」纜車，真正地遠離煩囂。沿著山坡而建的香草園面積極廣，劃分成主題各異的12座歐式花園中種了約200種、共75,000株的花卉及香草，四季都可以讓大家拈花惹草。秋季來到香草園，可信步走到「風之丘芝生廣場」，每年10月上旬至12月上旬可以看到過萬株色彩繽紛的大波斯菊鋪滿整個花壇，走在花間小道中即可拍下夢幻打卡照片，而在這個標高約400米的廣場，同時可居高臨下看盡神戸市及漫山金黃赤紅的紅葉秋色，關西打卡必到！
地址：兵庫縣神戸市中央區北野町1-4-3
電話：078-271-1160
營業時間：10am-5pm
入場費：成人¥1,800 兒童¥900
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