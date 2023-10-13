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旅遊飲食
2023-10-13 10:20:21

日本打卡地圖2023｜關西最新絕美花海景點＋打卡秘景 秋遊日本最後召集！

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日本打卡地圖2023｜關西最新絕美花海景點＋打卡秘景 秋遊日本最後召集！

日本打卡地圖2023｜關西最新絕美花海景點＋打卡秘景 秋遊日本最後召集！

秋季遊日離不開追紅葉這個指定行程，但原來去到關西一帶仲有秋季限定的絕色秋菊花田、圓滾滾紅毛球掃帚草及漫山遍野的芒草黃金海等，講究儀底感的日本人又點會咁簡單純睇風景，這些人氣景點特別設有極可愛的設施及布景，為打卡花盡心思！秋末倒數最後召集，大家要把握機會衝去打卡，不然就要等到下年先有得再去啦！

日本打卡地圖｜01. 秋日限定打卡絕景！關西最震撼七彩花地氈

要數日本最高顏值的花田，北海道有富良野，那麼西日本就有世羅高原。位於廣島縣中部海拔350米以上的世羅高原，由世羅高原農場、世羅高原花之森、花夢之里及世羅藤園四座觀光花園，全年可欣賞到不同的花田絕景，雖然現在以春日芝櫻、粉蝶花而聞名的「花夢之里」及以紫藤花享負盛名的「世羅藤園」已休園，但在秋季到訪，世羅高原農場及世羅高原花之森就分別以「大理花與菊花節」及「秋玫瑰與花之園」的花祭迎賓！

關西景點，日本人就是肯花心思把花海藝術發揮到極致，世羅高原農場的秋日「大理花與菊花節」那片絕景花田美不勝收，期間限定的美景只到10月29日止。（圖片來源：PR TIMES） 關西景點，世羅高原花之森園劃分為玫瑰王冠山丘、秋日平原及玫瑰區（樣本花園）等區域，園內可欣賞到約50個品種的英國玫瑰。（圖片來源：PR TIMES） 關西景點，秋季的世羅高原農場可以看到550個品種、共7,500株的大理花及約13,000株的盆菊。（圖片來源：世羅高原農場） 關西景點，世羅高原花之森位處約海拔540米高即日至11月5日「秋季玫瑰與花的花園」玫瑰花祭。（圖片來源：世羅高原農場）

面積15萬平方公尺的世羅高原農場正在舉辦「大理花與菊花節」，這裡可以看到約550種、7,500株大理花盛開，這個圓滾滾的花卉組成了色彩繽紛的花田打卡位，足以號召所有女生到訪。而在世羅高原花之森是日本最大規模英國玫瑰園，花園從9月尾到11月初開滿了7,200株不同品種的玫瑰，要拍下夢幻打卡照，絕對是手到拿來。

世羅高原農場網址

地址： 廣島縣世羅郡世羅町別迫1124-11

電話：  0847-24-0014

營業時間：  大理花和盆菊節 即日至10月29日  9am-5pm

入場費：成人￥700-1,200、4歲-小學生 ￥300～600 (入園費依照開花狀況而調整）

Klook.com

日本打卡地圖｜02. 琵琶湖打卡絕景 睇盡花田芒草紅毛球

大家去到西日本的滋賀，大多會到琵琶湖近距離欣賞湖光山色，但其實坐高望遠地俯瞰琵琶湖，那片風光絕對值得大家長途拔涉地坐纜車登頂。在冬季是滑雪場的「BIWAKO-HAKODATEYAMA」 ，每年在4月尾到11月中的Green Season，就會搖身一變成為冒險樂園及打卡聖地。新增的「びわ湖のみえる丘」 景區內，可以找到在蘆葦隧道中掛滿了882個彩虹風鈴的 「風鈴のよし小道」風鈴蘆葦小徑，另外還有在IG極多人打卡、以高島地區出產傳統織物所組成的彩虹簾幕「虹のカーテン」等，睇相已經好想去打卡！

被稱為「びわ湖のみえる丘」的景區，就是以高島地區的傳統織物「ちぢみ（縮）」組成出一片絕美的彩虹簾幕，風吹揚起，就可以看到琵琶湖的美景。（圖片來源：PR TIMES/びわ湖のみえる丘） 「箱館山コキアパーク」就種植了8千棵的掃帚草，觀賞期由9月末到10月中旬。（（圖片來源：PR TIMES/びわ湖のみえる丘） 去年在遊樂區新開設了「BIWAKO SWING」巨型鞦韆外，還有全長350米的絕叫系飛索「HAKODATEYAMA ZIP LINE」。（（圖片來源：PR TIMES/びわ湖のみえる丘） 打卡必到的彩虹風鈴蘆葦小徑，以琵琶湖的蘆葦與882個彩色風鈴組成，有如一條打卡隧道！（圖片來源：PR TIMES/びわ湖のみえる丘） 整個園區設有4個琵琶湖展望台，在海拔630米上的展望台可飽覽琵琶湖全貌。（圖片來源：PR TIMES/びわ湖のみえる丘）
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今年新增的打卡設施「Stairs Flower」，吸引不少IGers前來打卡洗版。（圖片來源：PR TIMES/びわ湖のみえる丘） 可以選擇坐在「第二浪漫纜車」登上最高的見晴台，不單可以看到芒草，還可遠眺琵琶湖、伊吹山和竹生島的景色。（圖片來源：PR TIMES /びわ湖のみえる丘） 今年於花田旁新增的「Stairs Flower」白色階梯打卡位。（圖片來源：PR TIMES/びわ湖のみえる丘）

有齊這些打卡配套外，當然要睇埋絕美花田當主角才叫圓滿，由夏季到秋季15個品種、3萬多朵鮮花接力上陣，到了9月末到10月中旬的「箱館山コキアパーク」，8千棵的掃帚草將山頭染成赤紅，此時去開關西不可錯過！

BIWAKO-HAKODATEYAMA網址

地址：滋賀縣高島市今津町日置前

電話：0740-22-2486

營業時間： 即日至11月12日 9am-5pm

入場費：成人 ￥2,500、小童￥1,200（連來回纜車車資）

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日本打卡地圖｜03. 日本最大香草園 過萬株秋菊繽紛花畑

神戸布引香草園被關西人視為城市中的後花園，這個日本規模最大的香草園位於六甲山上，前往這個花園的交通工具就是搭乘「神戶夢風船」纜車，真正地遠離煩囂。沿著山坡而建的香草園面積極廣，劃分成主題各異的12座歐式花園中種了約200種、共75,000株的花卉及香草，四季都可以讓大家拈花惹草。秋季來到香草園，可信步走到「風之丘芝生廣場」，每年10月上旬至12月上旬可以看到過萬株色彩繽紛的大波斯菊鋪滿整個花壇，走在花間小道中即可拍下夢幻打卡照片，而在這個標高約400米的廣場，同時可居高臨下看盡神戸市及漫山金黃赤紅的紅葉秋色，關西打卡必到！

神戸布引香草園是日本規模最大的香草園之一，園內種了約200種共75,000株的花卉及香草， 每年秋季（10月上旬-12月上旬）花田開滿了過萬株色彩繽紛的大波斯菊。 （圖片來源：PR TIMES） 神戸布引香草園 的秋菊季由10月上旬至12月上旬，花期漫長。 （圖片來源：PR TIMES） 神戸布引香草園的紅葉季由 11月上旬至12月上旬。（圖片來源：PR TIMES） 居高臨下看盡神戸市及漫山金黃赤紅的紅葉秋色。（圖片來源：PR TIMES） 11月尾來到神戸布引香草園可以欣賞到十分浪漫的芒草。（圖片來源：PR TIMES）

神戸布引香草園網址

地址：兵庫縣神戸市中央區北野町1-4-3

電話：078-271-1160

營業時間：10am-5pm

入場費：成人¥1,800  兒童¥900

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2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖)

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日本見集結數位喜愛日本、愛好旅遊的傳媒人所創立，將日本的所見所聞跟同樣最愛日本的港人分享。JapanMiru編輯們於日本開關後親身飛到日本實地採訪，推出最完整最新《miru東京見》及《 miru青森見》旅遊玩樂指南。現正籌備推出更多日本旅遊書，與大家分享更多遊日新靈感。    

《miru001東京見》、 《miru002青森見》

再版日期：2023年5月 推出日期：2023年7月

頁數：136頁 頁數：112頁

售價：$98 售價：$68

售賣點：全線誠品書店、三聯書店、中華書局、商務印書 館及開益書店（旺角）、天地圖書（灣仔）、田園書店（旺 角）、城邦書店（灣仔）、樂文書店（銅鑼灣），以及澳門星 光書店、澳門文化廣場、宏達圖書中心、Japan Miru網站

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《miru001東京見》由Japan Miru分享東京食買玩推介。 《miru青森見》由JapanMiru編輯們親身實地採訪青森，找來日本旅遊達人當地大推的食買玩景點，結集成過百頁最完整最新的青森玩樂指南。 日本見最新出版的的東京旅遊書《miru 東京見》中特別設有富⼠山特集，介紹富士山周邊食買玩最新景點。（Japan Miru日本見） 《miru青森見》由JapanMiru編輯們親身實地採訪青森，找來日本旅遊達人當地大推的食買玩景點，結集成過百頁最完整最新的青森玩樂指南。 《miru青森見》由JapanMiru編輯們親身實地採訪青森，找來日本旅遊達人當地大推的食買玩景點，結集成過百頁最完整最新的青森玩樂指南。 《miru青森見》由JapanMiru編輯們親身實地採訪青森，找來日本旅遊達人當地大推的食買玩景點，結集成過百頁最完整最新的青森玩樂指南。
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