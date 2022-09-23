日本旅行｜大阪最新美食懶人包 近江牛燒肉/隱世omakase/打卡水果芭菲

日本開關，香港人第一時間當然想去大阪和東京旅遊。近幾年大阪一帶新增了不少人氣地道美食，不論賣相、味道和價錢都非常吸引，如果正計劃出發去日本的話不妨參考下啦！

超值近江牛燒肉

去日本一定要食日式燒肉，推介去「焼肉次郎」燒肉店，由大阪京橋駅出發只需一分鐘路程，位置超方便！店舖為日本和牛「近江牛」指定店，牛肉質素有保證，加上對比香港價錢便宜一大截，香港人去大阪一定要試試！餐牌上多個牛肉部位，必點近江牛上ユッケ(¥899)，以醬油醃製後，再配上生蛋黃，肉質軟嫩。國產黑毛和牛牛骨拉麵(¥899)都不容錯過，湯底用牛骨長時間煲煮而成，特級香濃！



焼肉次郎 京橋本店

地址：大阪市都島区東野田2-3-3