日本旅行｜大阪最新美食懶人包 近江牛燒肉/隱世omakase/打卡水果芭菲

日本開關，香港人第一時間當然想去大阪和東京旅遊。近幾年大阪一帶新增了不少人氣地道美食，不論賣相、味道和價錢都非常吸引，如果正計劃出發去日本的話不妨參考下啦！
超值近江牛燒肉
去日本一定要食日式燒肉，推介去「焼肉次郎」燒肉店，由大阪京橋駅出發只需一分鐘路程，位置超方便！店舖為日本和牛「近江牛」指定店，牛肉質素有保證，加上對比香港價錢便宜一大截，香港人去大阪一定要試試！餐牌上多個牛肉部位，必點近江牛上ユッケ(¥899)，以醬油醃製後，再配上生蛋黃，肉質軟嫩。國產黑毛和牛牛骨拉麵(¥899)都不容錯過，湯底用牛骨長時間煲煮而成，特級香濃！
焼肉次郎 京橋本店
地址：大阪市都島区東野田2-3-3
打卡水果芭菲杯
日本甜品一向充滿少女感，造型可愛之餘香甜味道好。「19時のGohoubi」在日本暫時有三間分店，主打不同口味的芭菲杯和可麗餅。士多啤梨芒果芭菲杯(¥880)最有人氣，底層有新鮮芒果醬，中間加入幼滑牛奶雪糕，再倒滿新鮮士多啤梨醬，最後放上士多啤梨和芒果果肉，整體味道香甜，而且食材全部用日本本地貨，感覺更美味！
19時のGohoubi
地址：大阪府大阪市福島区福島5-15-7
日本人推介隱世omakase
香港近年流行omakse，一場飛到日本，沒理由不試試正宗口味！「八寸」晚市供應廚師發辦，每位價錢由¥7,150起，提供10－12道菜式，包括北海道野生鰤魚配味噌奶油醬、海膽手捲壽司、清酒煮蜆等等，款式按貨源而定。店舖招牌貨是BCB三文治，基本上是每位客人都必定打卡放上社交媒體，用竹炭麵包夾著香脆炸和牛，外脆內軟，充滿特色。
八寸
地址：大阪市北区黒崎町9-11 長岡ビル 1
深宵麵包店 營業至零晨3點
相信去過日本旅行的人都知道，不少商店都只營業到晚上8時，但在大阪心斎橋就有間麵包店就跟一般人的理解完全相反，在下午五時才開店，並營業至零晨3點，非常特別。賣的麵包款式以西式和日式為主，既賣牛角酥也賣日式炒麵麵包。店舖不定時推出限定產品，吸引附近上班族和學生捧場，如果下次去大阪旅遊時住在心斎橋附近，不妨到場感受一下深宵麵包店的奇幻氣氛啦！
夜のベーカリー
地址：大阪府大阪市中央区東心斎橋2-8-4