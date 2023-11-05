日本旅遊｜德島縣三好市祖谷 7大人氣旅遊熱點推介 稻草人之郷＋豪華觀光列車！

香港人熱愛到日本旅遊，近年除了東京、大阪等熱門城市外，四國地區亦是不少人前往日本深度人的好選擇。德島縣位於四國地區的東部的濱臨內海，齊集美麗的自然景色、傳統文化和豐富的飲食文化，深受各地旅客所喜愛！今次重點推介德島縣的西部、四國中心的三好市，當中以大步危峽谷、祖谷蔓橋和祖谷溪谷等景點最有名氣，以下為大家精選7大三好市人氣旅遊熱點，秋意漸濃，不妨考慮一下去當地觀光啦！
德島縣三好市景點推介｜國家指定天然紀念物 - 大步危峽谷
如果想去大步危峽谷觀光，推介搭乘遊覽船遊覽吉野川，可一面在溪谷中滑行前進，一面欣賞大自然手工打造的壯觀景色，近距離觀賞聳立在船兩側，宛如大理石雕刻般的結晶片岩。搭配周圍山上春夏的新綠，秋天的紅葉，冬天的雪景，各個季節都有不同的景色變化可供玩味。
德島縣三好市景點推介｜日本三大奇橋之一 - 祖谷蔓橋
祖谷蔓橋使用藤蔓搭建而成，有日本三大奇橋之一的美名，渡橋時吊橋搖晃不定，緊張刺激，每天晚上7點到9點，蔓橋更，畫面夢幻，是附近地區著名景點之一。傳說最初是在日本歷史上有名的源平大戰中落敗的平家武士所搭建。當時他們逃避追兵，為了萬一敵人攻來時可以迅速斬斷橋阻擋攻勢，而使用藤蔓來搭橋。如今為了安全在橋中架設了鋼筋，並且每三年將藤蔓重新架設一次。重新架設時無法渡橋，但可以看到職人搭橋的過程。
德島縣三好市景點推介｜將近20公里壯麗的溪谷美景 - 祖谷溪谷
德島有很多獨特的自然美景，祖谷川沿岸的聳立高山與斷崖峭壁形成了祖谷溪。在將山切出深深V字的溪谷中，可以看到翡翠綠的祖谷溪。春天的新綠，秋天的楓葉將這片溪谷染成色彩繽紛的世界。特別是秋天，從谷底到山頂滿山遍野都是紅葉，就算在開車或乘坐巴士的途中也可以一面賞楓。
德島縣三好市景點推介｜桃源郷的美好生活盡在此處 - 落合聚落
落合聚落是位於東祖谷中央地區傾斜山坡上的聚落，上下高低落差達390公尺。景觀呈現出日本的原始風貌，醞釀出桃源郷的空間和意境。聚落中有可以獨棟租賃的8棟茅草屋頂古民家，還有可免費參觀的長岡家住宅。從對面的中上展望所可以眺望聚落的全貌。
德島縣三好市景點推介｜登山新手也沒問題 - 劍山
名列日本百岳之一的劍山是西日本第二高峰(海拔1,955公尺)。可乘坐登山吊車輕鬆登頂，是登山初學者的好去處。劍山還是平家傳說中的神祕之地，相傳保存著安德天皇的劍而得名。山頂住宿設施完備，在天候條件佳的時候，可以觀賞到只有在山頂才能看到的滿天星斗和雲海等西日本屈指可數的壯麗景觀。
德島縣三好市景點推介｜發現不可思議的村民 - 稻草人之郷
通往奧祖谷二重蔓橋的途中，會有著名的「稻草人之郷」。稻草人們生動有趣、栩栩如生，不經意就會被當作村裡的居民，讓路過者忍不住想一探這裡的究竟。
德島縣三好市景點推介｜重溫歷史的觀光列車 - 豪華觀光列車「四國真中千年物語」
「四國真中千年物語」是三好市很受歡迎的豪華觀光列車，沿途有無限好風光，供應用當地食材製作的色香味十足的菜餚、及飽含著當地人深情厚誼的當地美酒和酒肴、工藝品等，為乘客提供的所有服務都注重著細節。