日本水果推介 4款不能錯過的夏季限定生果 中秋送禮啱晒！

日本生果向來出名高質！適逢盛夏暑天，當地農場當然有多個品種的生果出產，款款香甜多汁。今次請來剛剛在日本探訪果園回來的生果達人Edward，與大家分享下當地最新鮮和最優質的生果。

晴王提子 產地：岡山

價錢：$550/份

Edward首先為各位推介晴王提子，相信香港人絕對不陌生，但你又知否晴王提子點解咁貴？顧名思義就是在大晴天中種植的水果，外形圓潤飽滿，吃起來肉質爽甜，果味濃郁，比普通品種的提子甜度高很多！而日本岡山是提子之鄉，地理位置近海，陽光亦很充足，土壤肥沃，孕育出來的水果分外甜美，質素非常高。因此就只有岡山出產的香印提子才可稱作晴王提子，跟法國香檳地區出產的有氣白酒，才能稱作香檳的道理一樣。

一宮Premium水蜜桃 產地：山梨

價錢：$780/盒

山梨是全日本水蜜桃產量最高的地方，當地的出品深受日本人歡迎，出口到台灣和香港後都依然人氣高企。「我們常說的大糖領、一宮，看似品種名稱，其實這些都是水蜜桃的等級。」這些日本水蜜桃，糖度最高可達十五度，一定夠晒甜！一宮水蜜桃呈粉紅色，單是捧在手心便已經嗅到陣陣水蜜桃果香，切開肉汁多得滿瀉。

貴陽梨 產地：山梨

價錢：$368/盒

除了水蜜桃，貴陽梨同樣是山梨名物。貴陽梨所指的「梨」，其實即是我們的布冧，亦是日本最高特級的布冧。跟平常的美國布冧和智利布冧有分別嗎？「表面包了一層白色粉殼，代表生果夠甜，水分充足亦有果香。有時候有的布冧很酸，貴陽梨完全不會有這樣的情況出現。」Edward解釋。他更表示貴陽梨禮盒精美，盒盒都是佳品，6月至中秋節期間都有不少客人特意選購，大家送禮不妨考慮一下。