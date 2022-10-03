日本直送｜千両最平$48起食九洲限定餐目 觀塘APM開新分店 A5和牛壽司＋原條池魚三食

日本美食香港人怎會拒絕？千両觀塘APM分店近日正式開幕，全線十三間分店將一同呈獻全新「九洲限定餐目」，將九洲各縣的新鮮頂級魚鮮帶到香港，爲客人帶來仿如置身日本的體驗。
多款罕見漁產刺生
全新限定餐目以刺身爲主，讓食客可以品嚐漁產的原始鮮味。其中特別推介豊後池魚三食($198)，「三食」包括刺身、壽司及他他，一次過滿足日本迷三個願望，CP值高！豊後池魚產自大分縣與愛媛縣之間的海域，當地盛產肥美健康的魚類，而豊後池魚的肉質紮實，魚味濃郁，非常適合製作刺身和壽司。魚產方面，海之櫻勘刺身($78)亦具特色，品種在香港較少引入，海之櫻勘的魚身白裡透紅，口感紮實帶嚼勁，甘甜清爽，具豐富油脂。食客可同時品嚐到魚腩和魚背，兩種部位口感味道各有長處。
高質鹿兒島縣A5和牛壽司
如果你自問懂得欣賞日本漁產之美，不妨點一客呼子劍先魷魚刺身($138)，呼子劍先魷魚為佐賀縣名物之一，刺身通透亮澤，肉質爽脆，鮮甜味美，讓人不禁一口接一口。除了水產，A5和牛壽司($58)同樣不容錯過，餐廳選用了日本國內最大的和牛生產地鹿兒島縣的A5和牛，油脂分佈均勻，和牛味道濃郁豐腴，口感軟嫩，與剛才的魚香鮮味有強烈對比，令這頓的味覺層次更豐富。最後可吃八女抹茶蒙布朗($48)作結，選用福岡縣以八女地區的抹茶製作，外層是八女抹茶奶油，中心夾著栗子，口感鬆軟綿密，是抹茶愛好者必吃之選。
「九洲限定餐目」將由即日起起至10月30日期間於千両全線分店供應。