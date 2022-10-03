日本直送｜千両最平$48起食九洲限定餐目 觀塘APM開新分店 A5和牛壽司＋原條池魚三食

日本美食香港人怎會拒絕？千両觀塘APM分店近日正式開幕，全線十三間分店將一同呈獻全新「九洲限定餐目」，將九洲各縣的新鮮頂級魚鮮帶到香港，爲客人帶來仿如置身日本的體驗。

多款罕見漁產刺生

全新限定餐目以刺身爲主，讓食客可以品嚐漁產的原始鮮味。其中特別推介豊後池魚三食($198)，「三食」包括刺身、壽司及他他，一次過滿足日本迷三個願望，CP值高！豊後池魚產自大分縣與愛媛縣之間的海域，當地盛產肥美健康的魚類，而豊後池魚的肉質紮實，魚味濃郁，非常適合製作刺身和壽司。魚產方面，海之櫻勘刺身($78)亦具特色，品種在香港較少引入，海之櫻勘的魚身白裡透紅，口感紮實帶嚼勁，甘甜清爽，具豐富油脂。食客可同時品嚐到魚腩和魚背，兩種部位口感味道各有長處。