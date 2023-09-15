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2023-09-15 10:45:56

日本紅葉2023預測｜盤點東北青森11個人生必看景點（附日本紅葉情報）

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日本紅葉2023預測｜盤點東北青森11個人生必看景點（附日本紅葉情報）

日本紅葉2023預測｜盤點東北青森11個人生必看景點（附日本紅葉情報）

揮別炎夏那火爐般的氣溫，秋高氣爽的日本就要迎來萬眾期待的紅葉季！據《日本氣象協會》公佈的2023日本紅葉預測情報，金黃紅葉會在10月初由日本最北的北海道開始，到12月中睇到去最南端的九州，情報顯示北日本的紅葉最佳觀賞日子較往年遲近10日，計劃紅葉行程時要留意。去日本追楓大可到本州最北面的青森去，由10月下旬開始縣內賞楓景點如蔦沼、奧入瀨溪流及八甲田山等地會換上一身金黃赤紅的秋色，今次盤點人生必看的青森紅葉絕景，盡享稍縱即逝紅葉風光。

2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023年日本最新紅葉情報預測顯示，北日本的紅葉比往年遲10日或以上，而東日本及西日本則跟往年相若。（圖片來源：日本気象協会）

夢幻絕景！晨光限定蔦沼朝燒

紅葉期：10月中

只要在互聯網上搜尋「青森紅葉」，蔦沼朝燒那張不似人間的夢幻絕景照片會即時躍現於螢幕上。在十和田八幡平國立公園內，有一個被稱為「蔦野鳥之森」的地方，裡面有茂密的櫸木樹林，不少野鳥都在此棲息，更有7個湖沼——蔦沼、鏡沼、月沼、長沼、瓢箪沼、菅沼、赤沼，總稱「蔦七沼」，但一般會以當中最大的蔦沼作代表統稱為「蔦沼」。由於景色優美，每年都吸引不少遊客及攝影發燒友來拍照，特別是秋日紅葉季節（約10月中至11月初）時，湖沼在朝陽的照耀下呈現如火焰般的絕景，整片山頭火紅紅的紅葉倒映在蔦沼上，畫面有如火燒大地，非常震撼！
日本紅葉2023預測｜蔦七沼
地址：青森縣十和田市奥瀬蔦野湯
交通：JR青森站乘巴士「みずうみ号」於蔦溫泉站下車，全程約120分鐘

每年10月中至11月初可欣賞到絕景「蔦沼朝焼」，僅於清晨約5至7點出現，記得把握時間，為免摸黑長途自駕，最好住在附近的蔦溫泉去。（圖片來源：Kencheung@Unsplash） 「蔦野鳥之森自然步道」的秋色不比「蔦沼朝焼」來得遜色。（圖片來源：© Aomori prefecture） 若錯過了清晨限定的絕景「蔦沼朝焼」，也可慢步於「蔦野鳥之森自然步道」近距離欣賞蔦沼的秋日紅葉絕景。（圖片來源：© Aomori prefecture） 沿著「蔦野鳥之森自然步道」欣賞治癒的自然森林景致。（圖片來源：© Aomori prefecture）

纜車俯瞰！八甲田漫山紅葉 
紅葉期：10月初 

來到八甲山定必乘登山纜車一鼓作氣攻上山頂，只需10分鐘就能抵達海拔1,324米的八甲田山山頂，零體力消耗已可盡看優美風光。每年10月秋風一吹，漫山遍野會變得通紅而成為日本人氣紅葉名所。由於八甲山高低標差大，山頂最早在9月下旬已開始轉紅，最在10月中就會慢慢地到山麓一帶變成橙紅色，屆時坐在纜車上可以360度看到金黃橙紅有如漸層演變的秋日絕景，天朗氣清之時更有機會把津輕平野、陸奥灣及北海道的景色一併盡收眼底。
日本紅葉2023預測｜八甲田纜車
地址：青森縣青森市荒川字寒水沢1-12
交通：JR青森站轉乘巴士至「 八甲田ロープウェー駅前 」下車，車程約80分鐘

坐在八甲田纜車上可以360度無死角地看到漫山遍野的金黃橙紅秋日絕景。(圖片來源：Amazing Aomori）

坐在八甲田纜車上可以360度無死角地看到漫山遍野的金黃橙紅秋日絕景。(圖片來源：Amazing Aomori）

日本最大！人間絕色千年銀杏樹 
紅葉期：11月中

不要再一窩蜂地湧到東京外苑前看銀杏了，人山人海到完全不能靜下心來欣賞，也別說想要打打拍下美照了。大家可以走遠一點到青森去看日本最大棵的銀杏樹「北金ケ沢イチョウ 」，這棵入選日本文化廳「天然記念物」的銀杏樹樹齡已達千年以上，單是樹幹直徑約22米，繞著走一個圈都要氣喘！每年11月中下旬銀杏樹就會變成金黃色，抬頭看有如一把無邊際的黃傘，風吹落葉漫天遍地一片金黃，美不勝收！
北金ケ沢イチョウ 
地址：青森縣西津軽郡深浦町北金ケ沢塩見形
交通：「JR五能線北金ケ沢駅」步行約10分鐘

青森這棵千年銀杏樹比東京外苑那整排的銀杏並木，氣勢更為磅礡。(圖片來源：Amazing Aomori） 秋日銀杏季節晚上亮燈後，巨大的銀杏樹閃閃發光。(圖片來源：Amazing Aomori） 北金ケ沢銀杏樹是日本最大棵的銀杏樹，大家可以感受到千年銀杏樹的壯麗。 (圖片來源：Amazing Aomori）
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紅葉絕景東北小嵐山 
紅葉期：10月下旬

青森縣黒石市除了8月的睡魔祭吸引大批遊客到訪外，秋色紅葉期間當地的「中野もみじ山」（中野紅葉山）一樣吸引成千上萬的追楓者前來欣賞紅葉。「中野もみじ山」有東北「小嵐山」之稱，當地的紅葉於1,800年開始由弘前藩主移植於神社境內，部分樹木已有2百年以上，每年10月中到11月上旬染上金黃嫣紅。整個紅葉觀賞區內既有小橋流水、神社瀑布等日式庭園景，被層層紅葉包圍下有如仙景，晚上亮燈後更夢幻得有如童話世界，日夜景觀各有特色。
日本紅葉2023預測｜中野もみじ山
地址：青森縣黒石市南中野字不動舘27中野神社內
交通：JR黒石站轉乘巴士於「中野神社前」下車，步行1分鐘

中野神社境內風景優美，小橋、流水及瀑布等組成秋日獨有的日本風情畫。（圖片來源：© Aomori prefecture） 中野神社內的不動之瀑布被層層紅葉包圍。（圖片來源：© Aomori prefecture） 中野神社境內的「中野もみじ山」在紅葉季會有特別亮燈活動。（圖片來源：© Aomori prefecture） 中野神社內的赤橋也是紅葉名所，打卡一流。（圖片來源：© Aomori prefecture）
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▼日本紅葉 盤點青森紅葉名所

日本紅葉｜城ヶ倉大橋 紅葉期：10月中 (圖片來源：Amazing Aomori） 日本紅葉｜藤田記念庭園 紅葉期： 10月下旬 (圖片來源：Amazing Aomori） 日本紅葉｜最勝院五重塔 紅葉期： 10月下旬 (圖片來源：Amazing Aomori） 日本紅葉｜弘前城 紅葉期： 10月下旬 (圖片來源：Amazing Aomori） 日本紅葉｜藥研溪流 紅葉期： 10月中 (圖片來源：Amazing Aomori） 日本紅葉｜十和田湖 紅葉期： 10月中 (圖片來源：Amazing Aomori）
《miru002青森見》由Japan Miru分享青森食買玩推介。 《miru001東京見》由Japan Miru分享東京食買玩推介。 青森打卡靚景18選。（日本見@japan.miru提供） 青森手信13選。（日本見@japan.miru提供） 青森自由行5大溫泉。（日本見@japan.miru提供） 青森自由行6個值得一去美術博物館。（日本見@japan.miru提供） 青森自由行。人氣滑雪場。（日本見@japan.miru提供） 青森自由行。親子活動。（日本見@japan.miru提供） 日本見最新出版的的東京旅遊書《miru 東京見》中特別設有富⼠山特集，介紹富士山周邊食買玩最新景點。（Japan Miru日本見）

關於日本見JapanMiru 

日本見集結數位喜愛日本、愛好旅遊的傳媒人所創立，將日本的所見所聞跟同樣最愛日本的港人分享。JapanMiru編輯們於日本開關後親身飛到日本實地採訪，推出最完整最新《miru東京見》及《 miru青森見》旅遊玩樂指南。現正籌備推出更多日本旅遊書，與大家分享更多遊日新靈感。    

《miru001東京見》、 《miru002青森見》

再版日期：2023年5月 推出日期：2023年7月

頁數：136頁 頁數：112頁

售價：$98 售價：$68

售賣點：全線誠品書店、三聯書店、中華書局、商務印書 館及開益書店（旺角）、天地圖書（灣仔）、田園書店（旺 角）、城邦書店（灣仔）、樂文書店（銅鑼灣），以及澳門星 光書店、澳門文化廣場、宏達圖書中心、Japan Miru網站

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