日本紅葉2023預測｜盤點東北青森11個人生必看景點（附日本紅葉情報）

揮別炎夏那火爐般的氣溫，秋高氣爽的日本就要迎來萬眾期待的紅葉季！據《日本氣象協會》公佈的2023日本紅葉預測情報，金黃紅葉會在10月初由日本最北的北海道開始，到12月中睇到去最南端的九州，情報顯示北日本的紅葉最佳觀賞日子較往年遲近10日，計劃紅葉行程時要留意。去日本追楓大可到本州最北面的青森去，由10月下旬開始縣內賞楓景點如蔦沼、奧入瀨溪流及八甲田山等地會換上一身金黃赤紅的秋色，今次盤點人生必看的青森紅葉絕景，盡享稍縱即逝紅葉風光。

夢幻絕景！晨光限定蔦沼朝燒 紅葉期：10月中 只要在互聯網上搜尋「青森紅葉」，蔦沼朝燒那張不似人間的夢幻絕景照片會即時躍現於螢幕上。在十和田八幡平國立公園內，有一個被稱為「蔦野鳥之森」的地方，裡面有茂密的櫸木樹林，不少野鳥都在此棲息，更有7個湖沼——蔦沼、鏡沼、月沼、長沼、瓢箪沼、菅沼、赤沼，總稱「蔦七沼」，但一般會以當中最大的蔦沼作代表統稱為「蔦沼」。由於景色優美，每年都吸引不少遊客及攝影發燒友來拍照，特別是秋日紅葉季節（約10月中至11月初）時，湖沼在朝陽的照耀下呈現如火焰般的絕景，整片山頭火紅紅的紅葉倒映在蔦沼上，畫面有如火燒大地，非常震撼！

日本紅葉2023預測｜蔦七沼

地址：青森縣十和田市奥瀬蔦野湯

交通：JR青森站乘巴士「みずうみ号」於蔦溫泉站下車，全程約120分鐘

纜車俯瞰！八甲田漫山紅葉

紅葉期：10月初 來到八甲山定必乘登山纜車一鼓作氣攻上山頂，只需10分鐘就能抵達海拔1,324米的八甲田山山頂，零體力消耗已可盡看優美風光。每年10月秋風一吹，漫山遍野會變得通紅而成為日本人氣紅葉名所。由於八甲山高低標差大，山頂最早在9月下旬已開始轉紅，最在10月中就會慢慢地到山麓一帶變成橙紅色，屆時坐在纜車上可以360度看到金黃橙紅有如漸層演變的秋日絕景，天朗氣清之時更有機會把津輕平野、陸奥灣及北海道的景色一併盡收眼底。

日本紅葉2023預測｜八甲田纜車

地址：青森縣青森市荒川字寒水沢1-12

交通：JR青森站轉乘巴士至「 八甲田ロープウェー駅前 」下車，車程約80分鐘

日本最大！人間絕色千年銀杏樹

紅葉期：11月中 不要再一窩蜂地湧到東京外苑前看銀杏了，人山人海到完全不能靜下心來欣賞，也別說想要打打拍下美照了。大家可以走遠一點到青森去看日本最大棵的銀杏樹「北金ケ沢イチョウ 」，這棵入選日本文化廳「天然記念物」的銀杏樹樹齡已達千年以上，單是樹幹直徑約22米，繞著走一個圈都要氣喘！每年11月中下旬銀杏樹就會變成金黃色，抬頭看有如一把無邊際的黃傘，風吹落葉漫天遍地一片金黃，美不勝收！

北金ケ沢イチョウ

地址：青森縣西津軽郡深浦町北金ケ沢塩見形

交通：「JR五能線北金ケ沢駅」步行約10分鐘

紅葉絕景東北小嵐山

紅葉期：10月下旬 青森縣黒石市除了8月的睡魔祭吸引大批遊客到訪外，秋色紅葉期間當地的「中野もみじ山」（中野紅葉山）一樣吸引成千上萬的追楓者前來欣賞紅葉。「中野もみじ山」有東北「小嵐山」之稱，當地的紅葉於1,800年開始由弘前藩主移植於神社境內，部分樹木已有2百年以上，每年10月中到11月上旬染上金黃嫣紅。整個紅葉觀賞區內既有小橋流水、神社瀑布等日式庭園景，被層層紅葉包圍下有如仙景，晚上亮燈後更夢幻得有如童話世界，日夜景觀各有特色。

日本紅葉2023預測｜中野もみじ山

地址：青森縣黒石市南中野字不動舘27中野神社內

交通：JR黒石站轉乘巴士於「中野神社前」下車，步行1分鐘

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