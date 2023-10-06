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旅遊飲食
2023-10-06 10:50:58

日本紅葉2023｜北九州紅葉景點推介 一文看盡福岡、佐賀、大分14個絕景（附日本紅葉預測）

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日本紅葉2023｜北九州紅葉景點推介 一文看盡福岡、佐賀、大分14個絕景（附日本紅葉預測）

日本紅葉2023｜北九州紅葉景點推介 一文看盡福岡、佐賀、大分14個絕景（附日本紅葉預測）

順著紅葉轉紅的時序，日本紅葉季尾之旅就要到九州！假期不多的打工仔，追楓之行不妨集中於北九州內的福岡、佐賀及大分縣，值得留意的是北九州的紅葉大多藏在交通不便的山中，建議最好以點對點的自駕遊方式遊覽。今次一文教大家玩轉福岡、佐賀、大分14個紅葉絕景名所，靚景當前，即使不是攝影高手都可輕易拍到打卡照！

佐賀紅葉景點｜ #01. 環境藝術之森 日本造園師畢生傑作

紅葉期：  11月中

佐賀紅葉景點｜環境藝術之森的招牌紅葉絕景就藏在「風遊山莊 」內，那張黑漆木枱將山莊外的金秋楓紅景完美倒映出來。 (圖片來源：日本見) 佐賀紅葉景點｜ 秋季來到佐賀唐津市作禮山內的環境藝術之森，在這個花了數十年光陰細心打造出來的日式庭園中，欣賞紛紛轉變成深紅、黃綠色的紅葉世界。(圖片來源：日本見) 佐賀紅葉景點｜環境藝術之森有兩條紅葉觀賞路線推介，步程分別為十五分鐘及三十分鐘。 (圖片來源：FB@環境芸術の森) 佐賀紅葉景點｜ 環境藝術之森內最受歡迎的打卡位是「風遊山莊 」，11月的秋紅季節無休開館。(圖片來源：FB@環境芸術の森) 佐賀紅葉景點｜環境藝術之森佔地面積約十八公頃，是佐賀縣內面積最大的紅葉景點。(圖片來源：FB@環境芸術の森)

由日本著名庭園造園師鶴田正明耗費數十載歲月打造，「環境藝術之森」是佐賀超人氣的紅葉名所。約十八萬平方米的廣闊山林中種植了將一萬棵的楓樹，金秋楓紅從園林步道向深山內延伸，壯闊山林盡是深紅、黃綠色的紅葉世界，美不勝收。要拍下「環境藝術之森」最靚的秋色，定必要到由百年古民宅改建而成的「風遊山莊」，古民宅內放置了一大張的黑漆木枱，將山莊外的金秋楓紅景完美倒映出來，那片楓紅美景絕不比京都的琉璃光院遜色。 由於環境藝術之森佔地廣闊，除了「風遊山莊」外，境內漫步路線眾多，當中有兩條專為時間緊拙的遊客推介的紅葉觀賞路線，步程分別為十五分鐘及三十分鐘，足以看到景點內大部分招牌秋色。

環境藝術之森

地址： 佐賀縣唐津市厳木町平之667

開放時間：9am-4pm 

入場費： 高中生或以上￥700 、國中小學生 ￥300、幼童免費 

交通： JR嚴木站乘搭的士，車程約15分鐘； 從長崎自動車道「多久IC」前往約20分鐘

▼佐賀紅葉景點▼

佐賀紅葉景點 #03. 祐德稻荷神社｜紅葉期：11月中下旬｜地址：佐賀縣鹿島市古枝下古枝 (圖片來源：endy darma satyazi@Unsplash） 佐賀紅葉景點 #02. 御船山樂園｜紅葉期：11月中下旬｜地址：佐賀縣武雄市武雄町大字武雄4100 (圖片來源：御船山樂園官網） 佐賀紅葉景點 #02. 御船山樂園｜紅葉期：11月中下旬｜地址：佐賀縣武雄市武雄町大字武雄4100 (圖片來源：御船山樂園官網） 佐賀紅葉景點 #02. 御船山樂園｜紅葉期：11月中下旬｜地址：佐賀縣武雄市武雄町大字武雄4100 (圖片來源：御船山樂園官網）
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福岡紅葉景點｜ #01. 寶滿宮竈門神社

紅葉期：  11月中下旬

福岡紅葉景點｜竈門神社坐落於太宰府市的寶滿山山腳 ，神社內種植了超過三百棵楓樹和銀杏樹。 (圖片來源：日本見) 福岡紅葉景點｜竈門神社外參道上的三個鳥居夾道兩旁都是紅葉，那片秋日絕色已成為福岡重要的賞紅葉景點之一。(圖片來源：FB@寶滿宮竈門神社) 福岡紅葉景點｜每年11月竈門神社會舉行紅葉祭，本殿會被赤色紅葉包圍。 (圖片來源：FB@寶滿宮竈門神社) 福岡紅葉景點｜ 11月的紅葉祭會由日落開始至晚上九時會上演紅葉晚間點燈的活動。 (圖片來源：FB@寶滿宮竈門神社) 竈門神社以緣結之神而聞名，其護身符（御守）深受女生歡迎。（圖片來源：日本見） 「授與所」（社務所）由日本知名的室內設計師片山正通設計，出售的護身符也極具設計感。（圖片來源：FB@寶滿宮竈門神社）

秋日追楓之旅來到福岡太宰府，寧可捨人滿為患、望而生厭的「太宰府天滿宮」，花約十分鐘坐巴士登上寶滿山的「寶滿宮竈門神社」，欣賞藏在山上那三百棵楓樹和銀杏樹的秋色。以「緣結」之神而聞名的竈門神社，近年因與動畫「鬼滅之刃」主角竈門炭治郎同姓而成為粉絲朝聖地，神社也因境內種滿了櫻花樹及楓樹而成為春櫻秋紅的人氣名所。每年11月的紅葉季，竈門神社都會舉行紅葉祭，由日落開始會特別進行晚間點燈活動，遊客可享受到日與夜兩種截然不同氛圍下追楓的體驗。

寶滿宮竈門神社

地址： 福岡縣太宰府市內山 883

交通： 於西鐵太宰府站乘搭前往內山的社區巴士「Mahorobago 號」，並於總站內山站下車，全程約需 10 分鐘

從太宰府天滿宮乘搭前往內山的社區巴士「Mahorobago 號」，並於總站內山站下車，全程約需 8 分鐘

▼福岡紅葉景點▼

福岡紅葉景點 #02. 太原銀杏｜紅葉期：11月中下旬｜地址： 福岡縣八女郡広川町久泉1029 （圖片來源：日本見） 福岡紅葉景點 #04. 油山市民之森｜紅葉期：11月中｜地址：福岡縣福岡市南區桧原855-4 (圖片來源：© Fukuoka City） 福岡紅葉景點 #03. 友泉亭公園｜紅葉期：11月中下旬｜地址： 福岡縣福岡市城南區友泉亭1-46 (圖片來源：© Fukuoka City） 福岡紅葉景點 #05. 松風園｜紅葉期：11月中下旬｜地址： 福岡縣福岡市中央區平尾3－28 (圖片來源：© Fukuoka City） 福岡紅葉景點 #06.舞鶴公園・福岡城跡｜紅葉期：11月中下旬｜地址：福岡縣福岡市中央區城内1-4 (圖片來源：© Fukuoka City）
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大分紅葉景點 #01. 金鱗湖 絕美夢幻湖畔紅葉

紅葉期：  11月中

大分紅葉景點，被由布岳包圍的金鱗湖被稱為「岳下之池」，以秋冬晨霧美景而聞名，同期還可以看到秋季楓紅。設有平坦的環湖步道，繞湖一周約四百米，老少咸宜。(圖片來源：日本見） 大分紅葉景點，毗鄰金鱗湖、當地有名的「龜之井別莊」旅館所經營的咖啡廳「天井棧敷」，寬廣的庭園是九州的紅葉名所，紅葉下美不勝收的小橋流水景色，吸引大量遊客到訪。(圖片來源：Tourism Oita） 大分紅葉景點，看過金鱗湖的秋日紅葉，不妨順道到「COMICO ART MUSEUM YUFUIN」美術館去，館藏奈良美智的「Your Dog」作品，同樣可以看到紅葉美景。 (圖片來源：日本見）

秋遊北九州，不少人會到大分的溫泉鄉湯布院來一趟紅葉見的溫泉之旅。從JR車站沿著「湯の坪街道」商店街走，只要抬頭就可看到染上秋色的山巒，小鎮內處處都可看到楓樹及蘆葦草，邊看邊走，慢步約廿分鐘就來到金鱗湖。天生麗質的金鱗湖擁有絕美夢幻湖畔紅葉景色，傍晚來看金光閃閃湖面倒映出附近山巒大片赤紅金黃的紅葉，若天未亮來看更有機會看到湖面瀰著晨間薄霧的異色，那不似人間的絕景，世間難尋。

金鱗湖

地址： 大分縣由布市湯布院町川上

交通： JR布院站步行約19分鐘

▼大分紅葉景點▼

大分紅葉景點 #02. 深耶馬溪｜紅葉期：11月中 ｜地址： 大分縣中津市耶馬溪町深耶馬 (圖片來源：Tourism Oita） 大分紅葉景點 #03. 九醉溪｜紅葉期：11月初 ｜地址：大分縣玖珠郡九重町田野 (圖片來源：Tourism Oita） 大分紅葉景點 #04. 溪石園｜紅葉期：11月中 ｜地址：大分縣中津市耶馬溪町大字大島2286-1 (圖片來源：Tourism Oita） 大分紅葉景點 #05. 九重連山｜紅葉期： 10月下旬｜地址：大分縣玖珠郡九重町田野 (圖片來源：​​Tourism Oita）
2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖)

關於日本見JapanMiru 

日本見集結數位喜愛日本、愛好旅遊的傳媒人所創立，將日本的所見所聞跟同樣最愛日本的港人分享。JapanMiru編輯們於日本開關後親身飛到日本實地採訪，推出最完整最新《miru東京見》及《 miru青森見》旅遊玩樂指南。現正籌備推出更多日本旅遊書，與大家分享更多遊日新靈感。    

《miru001東京見》、 《miru002青森見》

再版日期：2023年5月 推出日期：2023年7月

頁數：136頁 頁數：112頁

售價：$98 售價：$68

售賣點：全線誠品書店、三聯書店、中華書局、商務印書 館及開益書店（旺角）、天地圖書（灣仔）、田園書店（旺 角）、城邦書店（灣仔）、樂文書店（銅鑼灣），以及澳門星 光書店、澳門文化廣場、宏達圖書中心、Japan Miru網站

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《miru001東京見》由Japan Miru分享東京食買玩推介。 《miru青森見》由JapanMiru編輯們親身實地採訪青森，找來日本旅遊達人當地大推的食買玩景點，結集成過百頁最完整最新的青森玩樂指南。 《miru青森見》由JapanMiru編輯們親身實地採訪青森，找來日本旅遊達人當地大推的食買玩景點，結集成過百頁最完整最新的青森玩樂指南。 《miru001東京見》東京周邊打卡
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