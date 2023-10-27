熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
旅遊飲食
2023-10-27 10:35:52

日本聖誕好去處｜香港直飛鳥取米子 鳥取景點多 狂吃和牛、松葉蟹＋滑雪溫泉打卡(附地址及直航機票連結)

分享：
日本聖誕好去處｜香港直飛鳥取米子 狂吃鳥取和牛、松葉蟹＋滑雪溫泉打卡景點

日本聖誕好去處｜香港直飛鳥取米子 狂吃鳥取和牛、松葉蟹＋滑雪溫泉打卡景點

【鳥取自由行】報復式去日本旅行的哈日族，終於可以告別去到厭的大阪東京！香港航空將會在12月18日起再次開辦香港到鳥取米子直航航班，聖誕假期揀12月24日平安夜出發、12月27日返香港，連稅及20公斤行李全包價$7,414，以旅遊旺季的機票來說算是幾抵玩！大家買完機票，即可參考以下嚴選的食買玩景點，預備定聖誕長假出發去鳥取食松葉蟹浸溫泉同滑雪呀！

鳥取景點 米子出發30分鐘即到！西日本最大滑雪場

在鳥取除了有得滑砂也可以滑雪，而大山這個由豪円山、中之原、上之原及大山國際滑雪場所組成的「大山白色度假村」滑雪場更是西日本最大規模！這個滑雪場佔盡地利，不但可仰望背靠的大山、俯瞰無遮擋的日本海，景色一絕之餘，就連雪質也獲得極高評價，而無論日是滑雪初哥定高手都可以找到適合自己難度的雪道，小朋友也可在冰雪樂園玩雪兜放電，難得的是由米子市中心不用30分鐘就抵達滑雪場，極為方便！

鳥取景點 大山白色度假村由豪円山、中之原、上之原及大山國際滑雪場所組成，屬西日本規模最大的滑雪場。 鳥取景點 雪質優異的滑雪場背靠大山兼俯瞰日本海全景，邊欣賞壯闊絕景邊享受滑雪的樂趣。 鳥取景點 滑雪場設有滑雪學校，還有玩雪橇的滑雪樂園等，一家大細親子遊也不愁沒有活動。 鳥取景點 大山白色度假村的雪季由12月下旬開始，漫山遍野被皚皚白雪覆蓋，美不勝收有如一幅水墨畫。

大山白色度假村

地址：鳥取縣西伯郡大山町大山

電話：0859-52-2315

交通：從米子汽車道「米子IC」開車約15分；或從JR米子站搭乘巴士於「大山寺」下車，車程約55分鐘

大山白色度假村網址

鳥取景點  全年盛放賞花！西日本最大鳥取花迴廊

踏入12月的鳥取已經感受到濃厚的聖誕氣氛！位於鳥取縣西伯郡南部町的鳥取花迴廊是西日本最大規模的花卉主題公園，園內設有展望迴廊連接大溫室、展示館，還有佔地1萬平方米、以大山當背景的室外花圃「花之丘」，讓遠道而來的遊客全年無休地欣賞到盛開的花卉！而每年12至1月會冬季舉行Flower Illumination（フラワーイルミネーション），以過百萬顆璀璨燈光做成不同主題的燈飾，在燈光及花火妝點下夜間庭園，充份感受到夢幻又浪漫聖誕氣氛！

鳥取景點 佔地50公頃的鳥取花迴廊，花卉區外圍有長達1公里的環形屋簷迴廊，零體力的懶人可以乘遊園小火車，悠閒地暢遊公園賞花。 鳥取景點 鳥取花迴廊是西日本最大規模的花卉主題公園，一年四季都有不同的花卉接力盛放，室外花園更可遠眺大山。 鳥取景點 在12-1月冬季舉行的Flower Illumination，廣大的庭園以過百萬顆璀璨的燈光裝飾，聖誕氣氛濃厚。 鳥取景點 Flower Illumination冬季點燈，每晚發放約3百發的煙花，在過百萬的燈飾襯托下，帶來浪漫溫馨的氣氛。

鳥取花迴廊

地址：鳥取縣西伯郡南部町鶴田110

電話：0859-48-3030

營業時間：4-11月 9am-5pm，12-1月 1pm-9pm，2-3月9am-4:30pm ，12-1月 星期二休息

入場費：12月-2月 成人￥500、小學生及初中生￥250 ，12-1月的彩燈亮燈日 (5pm後） 成人￥1,000、小學生及初中生￥250 （外國遊客憑護照購票可享受半價優惠）

交通：從米子站可乘免費接送巴士前往，車程約25分鐘

鳥取花迴廊網址

鳥取景點 冬日限定銀白絕景！人生必看鳥取砂丘

沒有去過鳥取砂丘，就像沒有來過鳥取，而每次看到這片金黃砂丘，都會被眼前壯闊的絕景所感動。這個位於山陰海岸地質公園的鳥取砂丘地帶，南北橫跨2.4公里，東西縱橫16公里為日本規模最大的海岸砂丘，只要登上「馬之背」小高丘上就可以見到蔚藍日本海及金黃砂丘我絕景，但原來在鄰近日本海的鳥取砂丘，冬季會不時降雪，在積雪覆蓋下的沙漠砂丘一夜白頭，一望無際的雪丘，夢幻得有如童話世界！

鳥取景點 能遇上鳥取砂丘積雪的機會相當難得，建議大家體驗在雪丘上騎駱駝，拍下壯闊的絕景照片，絕對能引來大眾羨慕！ 鳥取景點 積雪覆蓋下的沙漠砂丘一夜白頭，一望無際的雪丘，夢幻得有如雪白童話世界！ 鳥取景點 鳥取砂丘可以進行滑沙、滑翔傘等刺激的戶外活動，而晚上就會變成觀賞星空的人氣景點。 鳥取景點 鳥取砂丘附近的砂之美術館是世界唯一以沙雕刻為主角的室內美術館，館內的巨型沙雕是由世界級的沙雕專家創作，值得到訪。（地址：鳥取縣鳥取市福部町湯山2083-17）

鳥取砂丘

地址：鳥取縣鳥取市福部町湯山2164-661

交通：JR鳥取站轉乘巴士於鳥取砂丘站下車，車程約20分鐘

鳥取砂丘網址

鳥取景點  初遊鳥取！4大必去打卡景點

鳥取縣的面積在47個道都府縣之中排名41，面積雖小但有著豐富的自然環境，包括世界地質公園鳥取砂丘及日本名山排名第三的大山等，一旦來過會發現原來這裡有看不完的絕景，不愁沒有打卡美景。冬季初遊鳥取，可以考慮到訪國寶級日本遺產「三徳山投入堂」、龍貓森林「小原神社」、打卡聖地「舊國鐵倉吉廢線竹林」及由日本殿堂級建築師隈研吾操刀的型格Cafe，絕對值得大家到訪！

鳥取打卡景點 #01.三徳山投入堂，投入堂是建在絕壁上的國寶級建築物 ，攀登三德山時需攀爬鎖鍊、樹根及穿過崎嶇險峻的山道，一望無際的景色非常壯闊！（地址：鳥取縣東伯郡三朝町三德1010） 鳥取打卡景點 #02.小原神社，位於南部町、又被稱為「花椰菜神社」，圓滾滾的大樹有如龍貓森林，是鳥取人氣攝影景點。（地址：鳥取縣西伯郡南部町原803） 鳥取打卡景點 #03.舊國鐵倉吉廢線竹林，日本最美鐵道遺址，在舊泰久寺站附近路軌的天然竹林是人氣打卡熱點 ！（地址：鳥取縣倉吉市関金町泰久寺） 鳥取打卡景點 #04. TAKAHAMA Cafe ，位於鳥取砂丘旁，由日本殿堂級建築師隈研吾操刀的Cafe，外型獨特，打卡一流！ （地址： 鳥取県鳥取市福部町湯山2164）

非吃不可鳥取美食！食盡產地直達松葉蟹、鳥取和牛

靠近日本海的鳥取可以嘗到最新鮮肥美海產，在被稱為「蟹取縣」的鳥取，想當然要吃冬日當造的松葉蟹！每年11月初松葉蟹漁期開始，鳥取縣的境港水產直賣中心、賀露市場都是吃松葉蟹的好地方，再豪華一點，當然也可揀間溫泉旅館泡溫泉、吃松葉蟹會席料理。美食天堂的鳥取有太多想吃的美食，除了松葉蟹外，最高等級的「鳥取和牛油酸55」也是當地極品美食，其雪花紋的霜降油脂，入口即溶而不覺油膩，牛迷絕對不可錯過！

鳥取必食推介#01. 松葉蟹，境港是鳥取縣松葉蟹產量最多的漁港，大家可以來於2022年裝修後重開的境港水產直賣中心，大𩟔價格極平的當造松葉蟹！（境港水產品批發中心，地址：鳥取縣境港市昭和町9－5） 鳥取必食推介#02. 鳥取和牛，被稱為「鳥取和牛油酸55」的鳥取和牛，牛肉脂肪中含有55%以上油酸，在當地可以吃到質優價廉的稀有部位。（炭火焼肉炭蔵，地址：鳥取縣鳥取市古海618-1） 鳥取必食推介#03. 二十世紀梨，鳥取的倉吉市設有日本唯一以梨子為主題的博物館，館內可吃到鳥取產的3款梨比拼及雪糕。 （地址：鳥取縣倉吉市駄経寺町198-4） 鳥取必食推介#04. 海鮮， 在今年10月才開幕的HATONOVA三光丸境港，設有附有燒烤場的海鮮市場、迴轉壽司店及境港地魚食堂。（HATONOVA三光丸境港，地址：鳥取縣境港市相生町33）

全日本唯一湖上溫泉 𩟔松葉蟹大餐

位於東鄉湖畔的望湖樓於1931年創業，是全日本唯一擁有湖上露天風呂的溫泉旅館，住客要走過架在湖上赤橋才能到達獨立於湖上的露天溫泉，體驗浸泡在無遮擋的湖中溫泉那種開放感外，還可以試試親手將新鮮雞蛋放入專用浴池製成溫泉蛋。既然旅館佔盡地利，房間配備了180度大廣角的落地玻璃窗，180度盡看冬雪下的東鄉湖絕美風光。來到溫泉旅館，最期待吃到當造的松葉蟹大餐，餐單上還可找到鳥取和牛、東鄉湖特產鬼蜆等，絕對是一趟獲得大滿足的溫泉之旅。

鳥取美食 望湖樓的溫泉大餐可以找到冬季當造松葉蟹、鳥取和牛及東鄉湖特產鬼蜆等，豐富會席料理可以滿足到饕客的口腹之欲！ 鳥取美食 溫泉用從湖底不斷湧上來的100%純質泉水，不加水、不加溫，泡完皮膚極滑溜！ 鳥取美食 湖上閣的邊角房間，其180度大廣角的落地玻璃窗，正好俯瞰東鄉湖雪國絕景。 鳥取美食 望湖樓是全日本唯一漂浮在湖水上的露天溫泉，獨一無二泡溫泉體驗！

鳥取美食 望湖樓

地址：鳥取縣東伯郡湯梨浜町はわい温泉4-25

電話：0858-35-2221

房價：冬之華會席 ( 二人一室、一泊二食）每位￥25,850起

交通：JR倉吉站設有免費接駁巴士

望湖樓網址

圖片來源： 鳥取縣、日本見

2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖)
Ad Block

香港航空直航香港至鳥取 (米子鬼太郎機場)

日期：2023年12月18日~2024年2月26日 逢星期一、三、五及日

航班時間：香港 07:55→鳥取 12:30 (HX650) / 鳥取13:30 →香港16:40 (HX651)

香港航空直航香港至鳥取網址

關於日本見JapanMiru 

日本見集結數位喜愛日本、愛好旅遊的傳媒人所創立，將日本的所見所聞跟同樣最愛日本的港人分享。JapanMiru編輯們於日本開關後親身飛到日本實地採訪，推出最完整最新《miru東京見》及《 miru青森見》旅遊玩樂指南。現正籌備推出更多日本旅遊書，與大家分享更多遊日新靈感。    

《miru001東京見》、 《miru002青森見》

再版日期：2023年5月 推出日期：2023年7月

頁數：136頁 頁數：112頁

售價：$98 售價：$68

售賣點：全線誠品書店、三聯書店、中華書局、商務印書 館及開益書店（旺角）、天地圖書（灣仔）、田園書店（旺 角）、城邦書店（灣仔）、樂文書店（銅鑼灣），以及澳門星 光書店、澳門文化廣場、宏達圖書中心、Japan Miru網站

JapanMiru Website

JapanMiru Facebook

JapanMiru Instagram

限時免費下載！《miru003 大阪＋京都見》 JapanMiru編輯們親身實地到訪大阪和京都，介紹值得關西當地留意的最新旅遊點， 製作《miru大阪+京都見》特別版 《miru001東京見》由Japan Miru分享東京食買玩推介。 《miru002青森見》由Japan Miru分享青森食買玩推介。 日本見最新出版的的東京旅遊書《miru 東京見》中特別設有富⼠山特集，介紹富士山周邊食買玩最新景點。（Japan Miru日本見） 青森自由行。人氣滑雪場。（日本見@japan.miru提供） 青森自由行。親子活動。（日本見@japan.miru提供） 青森自由行5大溫泉。（日本見@japan.miru提供） 青森自由行6個值得一去美術博物館。（日本見@japan.miru提供） 青森手信13選。（日本見@japan.miru提供） 青森打卡靚景18選。（日本見@japan.miru提供）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受