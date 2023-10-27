日本聖誕好去處｜香港直飛鳥取米子 鳥取景點多 狂吃和牛、松葉蟹＋滑雪溫泉打卡(附地址及直航機票連結)

【鳥取自由行】報復式去日本旅行的哈日族，終於可以告別去到厭的大阪東京！香港航空將會在12月18日起再次開辦香港到鳥取米子直航航班，聖誕假期揀12月24日平安夜出發、12月27日返香港，連稅及20公斤行李全包價$7,414，以旅遊旺季的機票來說算是幾抵玩！大家買完機票，即可參考以下嚴選的食買玩景點，預備定聖誕長假出發去鳥取食松葉蟹浸溫泉同滑雪呀！

鳥取景點 米子出發30分鐘即到！西日本最大滑雪場 在鳥取除了有得滑砂也可以滑雪，而大山這個由豪円山、中之原、上之原及大山國際滑雪場所組成的「大山白色度假村」滑雪場更是西日本最大規模！這個滑雪場佔盡地利，不但可仰望背靠的大山、俯瞰無遮擋的日本海，景色一絕之餘，就連雪質也獲得極高評價，而無論日是滑雪初哥定高手都可以找到適合自己難度的雪道，小朋友也可在冰雪樂園玩雪兜放電，難得的是由米子市中心不用30分鐘就抵達滑雪場，極為方便！

大山白色度假村 地址：鳥取縣西伯郡大山町大山 電話：0859-52-2315 交通：從米子汽車道「米子IC」開車約15分；或從JR米子站搭乘巴士於「大山寺」下車，車程約55分鐘 大山白色度假村網址

鳥取景點 全年盛放賞花！西日本最大鳥取花迴廊 踏入12月的鳥取已經感受到濃厚的聖誕氣氛！位於鳥取縣西伯郡南部町的鳥取花迴廊是西日本最大規模的花卉主題公園，園內設有展望迴廊連接大溫室、展示館，還有佔地1萬平方米、以大山當背景的室外花圃「花之丘」，讓遠道而來的遊客全年無休地欣賞到盛開的花卉！而每年12至1月會冬季舉行Flower Illumination（フラワーイルミネーション），以過百萬顆璀璨燈光做成不同主題的燈飾，在燈光及花火妝點下夜間庭園，充份感受到夢幻又浪漫聖誕氣氛！

鳥取花迴廊 地址：鳥取縣西伯郡南部町鶴田110 電話：0859-48-3030 營業時間：4-11月 9am-5pm，12-1月 1pm-9pm，2-3月9am-4:30pm ，12-1月 星期二休息 入場費：12月-2月 成人￥500、小學生及初中生￥250 ，12-1月的彩燈亮燈日 (5pm後） 成人￥1,000、小學生及初中生￥250 （外國遊客憑護照購票可享受半價優惠） 交通：從米子站可乘免費接送巴士前往，車程約25分鐘 鳥取花迴廊網址

鳥取景點 冬日限定銀白絕景！人生必看鳥取砂丘 沒有去過鳥取砂丘，就像沒有來過鳥取，而每次看到這片金黃砂丘，都會被眼前壯闊的絕景所感動。這個位於山陰海岸地質公園的鳥取砂丘地帶，南北橫跨2.4公里，東西縱橫16公里為日本規模最大的海岸砂丘，只要登上「馬之背」小高丘上就可以見到蔚藍日本海及金黃砂丘我絕景，但原來在鄰近日本海的鳥取砂丘，冬季會不時降雪，在積雪覆蓋下的沙漠砂丘一夜白頭，一望無際的雪丘，夢幻得有如童話世界！

鳥取砂丘 地址：鳥取縣鳥取市福部町湯山2164-661 交通：JR鳥取站轉乘巴士於鳥取砂丘站下車，車程約20分鐘 鳥取砂丘網址

鳥取景點 初遊鳥取！4大必去打卡景點 鳥取縣的面積在47個道都府縣之中排名41，面積雖小但有著豐富的自然環境，包括世界地質公園鳥取砂丘及日本名山排名第三的大山等，一旦來過會發現原來這裡有看不完的絕景，不愁沒有打卡美景。冬季初遊鳥取，可以考慮到訪國寶級日本遺產「三徳山投入堂」、龍貓森林「小原神社」、打卡聖地「舊國鐵倉吉廢線竹林」及由日本殿堂級建築師隈研吾操刀的型格Cafe，絕對值得大家到訪！

非吃不可鳥取美食！食盡產地直達松葉蟹、鳥取和牛 靠近日本海的鳥取可以嘗到最新鮮肥美海產，在被稱為「蟹取縣」的鳥取，想當然要吃冬日當造的松葉蟹！每年11月初松葉蟹漁期開始，鳥取縣的境港水產直賣中心、賀露市場都是吃松葉蟹的好地方，再豪華一點，當然也可揀間溫泉旅館泡溫泉、吃松葉蟹會席料理。美食天堂的鳥取有太多想吃的美食，除了松葉蟹外，最高等級的「鳥取和牛油酸55」也是當地極品美食，其雪花紋的霜降油脂，入口即溶而不覺油膩，牛迷絕對不可錯過！

全日本唯一湖上溫泉 𩟔松葉蟹大餐 位於東鄉湖畔的望湖樓於1931年創業，是全日本唯一擁有湖上露天風呂的溫泉旅館，住客要走過架在湖上赤橋才能到達獨立於湖上的露天溫泉，體驗浸泡在無遮擋的湖中溫泉那種開放感外，還可以試試親手將新鮮雞蛋放入專用浴池製成溫泉蛋。既然旅館佔盡地利，房間配備了180度大廣角的落地玻璃窗，180度盡看冬雪下的東鄉湖絕美風光。來到溫泉旅館，最期待吃到當造的松葉蟹大餐，餐單上還可找到鳥取和牛、東鄉湖特產鬼蜆等，絕對是一趟獲得大滿足的溫泉之旅。

鳥取美食 望湖樓 地址：鳥取縣東伯郡湯梨浜町はわい温泉4-25 電話：0858-35-2221 房價：冬之華會席 ( 二人一室、一泊二食）每位￥25,850起 交通：JR倉吉站設有免費接駁巴士 望湖樓網址 圖片來源： 鳥取縣、日本見