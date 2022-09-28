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旅遊飲食
2022-09-28 13:04:46

日本零食｜Pocky新出奢華版杏仁奶朱古力餅乾條 $35買限量「Glico x AEON 35週年福袋」

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日本零食｜Pocky新出奢華版杏仁奶朱古力餅乾條 必搶限量「Glico x AEON 35週年福袋」

日本零食｜Pocky新出奢華版杏仁奶朱古力餅乾條 必搶限量「Glico x AEON 35週年福袋」

固力果的Pocky系列口味眾多，大人小朋友都啱食。固力果最近一口氣推出多款新品，包括「Pocky奢華版牛奶朱古力味餅乾條」、「Pocky奢華版杏仁奶朱古力味餅乾條」、「固力果煙燻培根味餅乾條」及「固力果煙燻芝士味餅乾條」，全部日本製造，包裝味道都同樣討喜！另外亦有兩款和本地超市合作推出的限量神秘福袋，固力果迷絕對不能錯過！

「固力果煙燻培根味餅乾條」及「固力果煙燻芝士味餅乾條」 固力果最近一口氣推出多款新品

Pocky奢華版朱古力餅乾條

朱古力迷必試2款奢華版Pocky新品：「Pocky奢華版牛奶朱古力味餅乾條」及「Pocky奢華版杏仁奶朱古力味餅乾條」！餅乾條採用0.9%發酵牛油，配上醇厚的朱古力，咬下去口感鬆化又香脆！前者的牛奶及朱古力味道和諧融合，幼滑細膩，入口充滿濃香滋味，令人不禁一口接一口；後者特別採用2.4%杏仁，濃郁的杏仁香味充斥口腔，同時含有豐富的食物纖維及維生素E，與摯友共享甜蜜滋味就最適合不過！
 

「Pocky奢華版牛奶朱古力味餅乾條」及「Pocky奢華版杏仁奶朱古力味餅乾條」 餅乾條採用0.9%發酵牛油，配上醇厚的朱古力 固力果迷絕對不能錯過！ 包裝可愛！

限量神秘福袋

除了多款新口味Pocky餅乾條，固力果更特別推出限定版神秘福袋，內容超豐富！「Glico x AEON 35週年慶福袋」($35)，內附5件超人氣單品，限量10,000份；而「Glico x YATA神秘福袋」則售($52.9)，內有4件超人氣單品，限量1,000份！兩款限定版神秘福袋已於全線AEON及一田超市有售，售完即止。

固力果更特別推出限定版神秘福袋，內容超豐富！ 「固力果煙燻培根味餅乾條」及「固力果煙燻芝士味餅乾條」
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