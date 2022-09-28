日本零食｜Pocky新出奢華版杏仁奶朱古力餅乾條 $35買限量「Glico x AEON 35週年福袋」

固力果的Pocky系列口味眾多，大人小朋友都啱食。固力果最近一口氣推出多款新品，包括「Pocky奢華版牛奶朱古力味餅乾條」、「Pocky奢華版杏仁奶朱古力味餅乾條」、「固力果煙燻培根味餅乾條」及「固力果煙燻芝士味餅乾條」，全部日本製造，包裝味道都同樣討喜！另外亦有兩款和本地超市合作推出的限量神秘福袋，固力果迷絕對不能錯過！

Pocky奢華版朱古力餅乾條

朱古力迷必試2款奢華版Pocky新品：「Pocky奢華版牛奶朱古力味餅乾條」及「Pocky奢華版杏仁奶朱古力味餅乾條」！餅乾條採用0.9%發酵牛油，配上醇厚的朱古力，咬下去口感鬆化又香脆！前者的牛奶及朱古力味道和諧融合，幼滑細膩，入口充滿濃香滋味，令人不禁一口接一口；後者特別採用2.4%杏仁，濃郁的杏仁香味充斥口腔，同時含有豐富的食物纖維及維生素E，與摯友共享甜蜜滋味就最適合不過！

