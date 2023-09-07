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旅遊飲食
2023-09-07 12:20:00

早餐食譜｜蕃茄芝士吐司、雲朵吐司等5個簡易日式吐司 食早餐也要儀式感

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早餐食譜｜蕃茄芝士吐司、雲朵吐司等5個簡易日式吐司

早餐食譜｜蕃茄芝士吐司、雲朵吐司等5個簡易日式吐司

對於不少學生黨和上班族來說，早餐很多時候都是「快快解決」的東西，隨便吃一塊白麵包就要趕緊出門口。事實上，早餐是一天當中最重要的一餐，一點都不可以忽視。以下5個日式吐司的早餐食譜，做法非常簡單，即使是廚房新手都可以輕鬆處理到！

日式早餐食譜 天空之城同款荷包蛋吐司

吉卜力的經典電影《天空之城》可說是不少人的童年回憶，其中在電影中間出現的餐點更是令人很想吃下肚。有日本網民就自製出「荷包蛋吐司」的食譜，成品神還原動畫裡面的料理！

荷包蛋吐司材料：白麵包 1塊；雞蛋 1隻；煙肉 半塊；能溶化的芝士 適量；蛋黃醬 4大匙；鹽&胡椒 適量；牛油 適量

  1. 將牛油抹上麵包
  2. 將蛋黃醬沿著麵包的四邊擠上，形成一個小盒子。
  3. 將蛋白同蛋黃分開，蛋白倒入麵包的中間，然後再放上蛋黃。
  4. 倒上適量鹽和胡椒，再按照喜好隨意添加芝士及煙肉。
  5. 放入焗爐大約5-6分鐘就可以吃！
(圖片來源：cookpadi)

(圖片來源：cookpadi)

日式早餐食譜 綜藝大熱—巴斯克芝士蛋糕吐司

由日本綜藝《家事ヤロウ》而大熱的這個食譜，單單是外表已經超級吸引！四邊烤得脆脆的吐司，再加上中間入口即溶的芝士，相信所有大人和小朋友都非常愛吃。而且做法非常簡單，即使是早上都可以輕鬆做到！

巴斯克芝士蛋糕吐司材料：白麵包 1塊；雞蛋 1隻；砂糖 40g；忌廉芝士 1000g；忌廉 100cc

  1. 將冷凍的忌廉芝士放置至常溫，加入砂糖一起攪拌。
  2. 將忌廉芝士分3次加入再攪拌。
  3. 加入雞蛋後再次攪拌。
  4. 將麵包用匙羹中間壓扁平，形成一個「盒子」。
  5. 最後將攪拌好的忌廉芝士倒入麵包內。
  6. 用弱火於焗爐烤大約8分鐘即可！（如果怕烤焦的話，可以先用錫紙蓋好）
日式吐司食譜 打卡必整—雲朵吐司(圖片來源：instagram @mylife0717) 日式吐司食譜 巴斯克芝士蛋糕吐司(圖片來源：cookpadi)

日式早餐食譜 打卡必整—雲朵吐司

於日本SNS非常火紅的一個吐司食譜，只因做出來的成品與白雲一模一樣，非常適合大家打卡。而且準備的材料都非常簡單，只需3樣食材就可以做到，除了放在吐司上，亦可放在不同的餐點上！

雲朵吐司材料：雞蛋 2隻；白麵包 1塊；鹽&胡椒 適量

  1. 將蛋白和蛋黃分開，再將蛋白打發至膏狀，最好呈奶油狀。
  2. 將打發好的蛋白放在麵包上面，擺得越高越能做出輕飄飄的雲朵效果。
  3. 先再蛋白中間挖一個小洞，將蛋黃放在小洞上。
  4. 隨意灑上調味料後，放入焗爐烤大約10分鐘就完成了！
食早餐好處多，改善健康消脂（am730） 食早餐好處多，改善健康消脂（am730） 食早餐好處多，改善健康消脂（am730） 食早餐好處多，改善健康消脂（am730）

日式早餐食譜  酸甜開胃—蕃茄芝士吐司

早餐不想總是吃牛油、雞蛋、芝士等配搭？這個蕃茄芝士吐司就適合想換新口味的你！蕃茄酸酸甜甜的味道，非常開胃，即使一起床沒有胃口都不怕吃不下！

材料：白麵包 1塊；蕃茄 1小個；蛋黃醬 適量；柚子醋 半湯匙；芝士 一塊

  1. 先將蛋黃醬抹在麵包上，另外將蕃茄用柚子醋醃好。
  2. 將芝士放在麵包上，再鋪上蕃茄。
  3. 放入焗爐烤大約8分鐘就可以！
(圖片來源：instagram @noa_ke)

(圖片來源：instagram @noa_ke)

日式早餐食譜 和式風味—納豆芝士吐司

納豆可說是日本人的國民小食，即使晚餐只有一盒納豆，都可以飽足地吃完一碗飯。有日本主婦就將納豆和芝士互相結合，自創納豆芝士吐司。喜歡吃納豆的可以試一試！

材料：白麵包 1塊；納豆 一盒；芝士 一塊

  1. 先將納豆鋪在麵包上。
  2. 再鋪上芝士。
  3. 放入焗爐烤大約5分鐘即可！
(圖片來源：instagram @carlos_vivian)

(圖片來源：instagram @carlos_vivian)

日式早餐食譜  酸甜開胃—蕃茄芝士吐司

早餐不想總是吃牛油、雞蛋、芝士等配搭？這個蕃茄芝士吐司就適合想換新口味的你！蕃茄酸酸甜甜的味道，非常開胃，即使一起床沒有胃口都不怕吃不下！

材料：白麵包 1塊；蕃茄 1小個；蛋黃醬 適量；柚子醋 半湯匙；芝士 一塊

  1. 先將蛋黃醬抹在麵包上，另外將蕃茄用柚子醋醃好。
  2. 將芝士放在麵包上，再鋪上蕃茄。
  3. 放入焗爐烤大約8分鐘就可以！
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