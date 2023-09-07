早餐食譜｜蕃茄芝士吐司、雲朵吐司等5個簡易日式吐司 食早餐也要儀式感

對於不少學生黨和上班族來說，早餐很多時候都是「快快解決」的東西，隨便吃一塊白麵包就要趕緊出門口。事實上，早餐是一天當中最重要的一餐，一點都不可以忽視。以下5個日式吐司的早餐食譜，做法非常簡單，即使是廚房新手都可以輕鬆處理到！

日式早餐食譜 天空之城同款荷包蛋吐司 吉卜力的經典電影《天空之城》可說是不少人的童年回憶，其中在電影中間出現的餐點更是令人很想吃下肚。有日本網民就自製出「荷包蛋吐司」的食譜，成品神還原動畫裡面的料理！ 荷包蛋吐司材料：白麵包 1塊；雞蛋 1隻；煙肉 半塊；能溶化的芝士 適量；蛋黃醬 4大匙；鹽&胡椒 適量；牛油 適量 將牛油抹上麵包 將蛋黃醬沿著麵包的四邊擠上，形成一個小盒子。 將蛋白同蛋黃分開，蛋白倒入麵包的中間，然後再放上蛋黃。 倒上適量鹽和胡椒，再按照喜好隨意添加芝士及煙肉。 放入焗爐大約5-6分鐘就可以吃！

日式早餐食譜 綜藝大熱—巴斯克芝士蛋糕吐司 由日本綜藝《家事ヤロウ》而大熱的這個食譜，單單是外表已經超級吸引！四邊烤得脆脆的吐司，再加上中間入口即溶的芝士，相信所有大人和小朋友都非常愛吃。而且做法非常簡單，即使是早上都可以輕鬆做到！ 巴斯克芝士蛋糕吐司材料：白麵包 1塊；雞蛋 1隻；砂糖 40g；忌廉芝士 1000g；忌廉 100cc 將冷凍的忌廉芝士放置至常溫，加入砂糖一起攪拌。 將忌廉芝士分3次加入再攪拌。 加入雞蛋後再次攪拌。 將麵包用匙羹中間壓扁平，形成一個「盒子」。 最後將攪拌好的忌廉芝士倒入麵包內。 用弱火於焗爐烤大約8分鐘即可！（如果怕烤焦的話，可以先用錫紙蓋好）

日式早餐食譜 打卡必整—雲朵吐司 於日本SNS非常火紅的一個吐司食譜，只因做出來的成品與白雲一模一樣，非常適合大家打卡。而且準備的材料都非常簡單，只需3樣食材就可以做到，除了放在吐司上，亦可放在不同的餐點上！ 雲朵吐司材料：雞蛋 2隻；白麵包 1塊；鹽&胡椒 適量 將蛋白和蛋黃分開，再將蛋白打發至膏狀，最好呈奶油狀。 將打發好的蛋白放在麵包上面，擺得越高越能做出輕飄飄的雲朵效果。 先再蛋白中間挖一個小洞，將蛋黃放在小洞上。 隨意灑上調味料後，放入焗爐烤大約10分鐘就完成了！

日式早餐食譜 酸甜開胃—蕃茄芝士吐司 早餐不想總是吃牛油、雞蛋、芝士等配搭？這個蕃茄芝士吐司就適合想換新口味的你！蕃茄酸酸甜甜的味道，非常開胃，即使一起床沒有胃口都不怕吃不下！ 材料：白麵包 1塊；蕃茄 1小個；蛋黃醬 適量；柚子醋 半湯匙；芝士 一塊 先將蛋黃醬抹在麵包上，另外將蕃茄用柚子醋醃好。 將芝士放在麵包上，再鋪上蕃茄。 放入焗爐烤大約8分鐘就可以！

日式早餐食譜 和式風味—納豆芝士吐司 納豆可說是日本人的國民小食，即使晚餐只有一盒納豆，都可以飽足地吃完一碗飯。有日本主婦就將納豆和芝士互相結合，自創納豆芝士吐司。喜歡吃納豆的可以試一試！ 材料：白麵包 1塊；納豆 一盒；芝士 一塊 先將納豆鋪在麵包上。 再鋪上芝士。 放入焗爐烤大約5分鐘即可！