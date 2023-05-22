曼谷旅遊｜泰國曼谷酒店推3日2夜「沉睡體驗」 每位$8,028起 包私人管家/冥想課程/靈氣療法

都市人飽受失眠困擾，如果想有覺好瞓，不妨參加由曼谷137柱套房飯店（137 Pillars Suites & Residences Bangkok）所推出的3日2夜「沉睡體驗」。活動體驗特意為慶祝6月10日全球健康日而舉辦，由受過專業訓練的管家和睡眠治療師規劃，通過結合傳統的整體元素和現代技術，改善參加者的睡眠品質。價錢方面亦是另一亮點，3天2夜每人35,000泰銖起，約合港幣$8,028起，想知道活動內容，一於看看下文介紹吧！

曼谷旅遊｜3日2夜「沉睡體驗」

相信大家單看「沉睡體驗」的專案名字，一定會誤以為淨係俾錢去瞓覺，其實3日2夜的活動內容相當充實！當中包括素可泰或大城套房（Sukhothai or Ayutthaya suite）住宿、Baan Borneo Club行政樓層早餐、私人管家、池畔瑜珈課程、私人冥想課程、90分鐘由飯店Spa中心特別規畫的沉睡準備療程，以及睡前助眠套組等，參加者絕對能夠有所得著。多個活動中，在飯店Spa中心Nitra Serenity Centre 進行的 90 分鐘助眠療程是其重點，睡眠治療師將結合七個脈輪點的靈氣療法、穴道和輕柔的全身按摩，並搭配精心設計的香氣和聲音，讓身心做好充分休息的準備。在睡前還有開床助眠套組，包括洋甘菊茶、核桃蛋糕、枕頭香氛和眼罩，貼心之餘亦有渡假感覺，讓身心都在最舒適的狀態下迎接一夜好眠。翌日醒來，酒店將為住客安排瑜珈課程，可選擇在池畔或花園內進行瑜珈伸展，透過練習與呼吸，為身心注入能量，非常養生。「沉睡體驗」由即日起接受預約，並可於2023年6月至2024年4月間入住。



官網：https://137pillarshotels.com/en/offers/sleep-experience