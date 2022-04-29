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旅遊飲食
2022-04-29 12:40:27

有著數｜燈籠滷味推美食攝影比賽 頭獎送四季酒店Staycation 二獎一年任飲珍珠奶茶！

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有著數｜燈籠滷味推美食攝影比賽 頭獎送四季酒店Staycation 二獎一年任飲珍珠奶茶！

有著數｜燈籠滷味推美食攝影比賽 頭獎送四季酒店Staycation 二獎一年任飲珍珠奶茶！

食物攝影也是一門學問！要拍出吸引的美照，除了食物本身賣相吸引，燈光、構圖也十分重要。如果你自問喜歡享受美食，又經常在社交媒體分享食物照片的話，一於參加由燈籠滷味T.P.E.舉辦的美食攝影比賽啦！在4月30日至5月21日期間，客人只要惠顧燈籠滷味T.P.E. （中環店），拍攝美食相片後上載至個人Facebook或Instagram，標籤「燈籠滷味 香港」帳號，並hashtag #吃燈籠滷味贏台式staycation，即可參賽。獎品非常吸引，大獎（1名）是四季酒店2人兩日一夜Staycation及 燈籠滷味直送VIP 2人晚餐至酒店，二獎（1名）為T.P.E.燈籠黑糖珍珠奶茶喝喝喝換領年票，三獎（1名）也有T.P.E. 2人晚餐放題「吃到飽」。結果將在5月27日於「燈籠滷味 香港」官方Facebook和Instagram公布。店舖的食物口味正宗，價錢相宜，加上參賽方法容易，大家一於去碰碰運氣吧！

燈籠滷味T.P.E.
中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場地下
電話：23382208
營業時間：星期一至六 12:00-21:00（公眾假期除外），最後點餐時間 20:45

燈籠滷味推美食攝影比賽 招牌台式滷味 中環店食物選擇豐富
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