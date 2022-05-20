期間限定｜人氣動畫天竺鼠車車聯乘溫野菜 換萌爆實用精品 海鮮寶藏鍋有龍蝦鮑魚好足料

人氣動畫《天竺鼠車車》去年在香港日本都捲起熱潮，可愛的角色造型令男女老幼都非常著迷。最近日本涮涮鍋專門店溫野菜就與《天竺鼠車車》合作，推出一系列期間限定的美食和精品，餐廳設有天竺鼠車車裝飾，車車以萌爆姿態正式進駐餐廳門市！

Let’s GO！PUI PUI 天竺鼠車車盛宴

今次期間限定的「Let’s GO！PUI PUI 天竺鼠車車盛宴」總共有六款主題美食，有以各款車車作為概念的餐點不單賣相可愛，味道亦非常討好。PUI PUI海鮮寶藏鍋（$298），原來是天竺鼠車車上山下海冒險之後找到的NO.1寶藏，湯底鮮甜可口，入面有龍蝦、鮑魚、蜆、雞滑和大量蔬菜，分量足料！另外骨膠原野菜寶石盃（$198）則是天竺鼠車車勝出比賽後獲得的「寶石盃」，食用前加入蘿蔔造型骨膠原啫喱，可以補充能量，滋潤肌膚，非常適合女士享用。吃涮涮鍋當然不少得高質牛肉，滑滑和牛盛合（$248）裡面有宮崎黑毛和牛肩脊肉及美國和牛肩胛眼，同樣肉質軟嫩，兩種和牛，雙重滿足！飲品方面，有用天竺鼠車車最愛的「閃電蘿蔔」製成的甘筍活乳酸特飲，含有豐富維他命A，入口清新醒神。最後還可以親手製作獨一無二的DIY PUI PUI天竺鼠車車雪糕 （$58），粉絲一定要試試!