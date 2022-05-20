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旅遊飲食
2022-05-20 18:41:54

期間限定｜人氣動畫天竺鼠車車聯乘溫野菜 換萌爆實用精品 海鮮寶藏鍋有龍蝦鮑魚好足料

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人氣動畫《天竺鼠車車》去年在香港日本都捲起熱潮，可愛的角色造型令男女老幼都非常著迷。最近日本涮涮鍋專門店溫野菜就與《天竺鼠車車》合作，推出一系列期間限定的美食和精品，餐廳設有天竺鼠車車裝飾，車車以萌爆姿態正式進駐餐廳門市！

Let’s GO！PUI PUI 天竺鼠車車盛宴

今次期間限定的「Let’s GO！PUI PUI 天竺鼠車車盛宴」總共有六款主題美食，有以各款車車作為概念的餐點不單賣相可愛，味道亦非常討好。PUI PUI海鮮寶藏鍋（$298），原來是天竺鼠車車上山下海冒險之後找到的NO.1寶藏，湯底鮮甜可口入面有龍蝦、鮑魚、蜆、雞滑和大量蔬菜，分量足料！另外骨膠原野菜寶石盃（$198）則是天竺鼠車車勝出比賽後獲得的「寶石盃」，食用前加入蘿蔔造型骨膠原啫喱，可以補充能量，滋潤肌膚，非常適合女士享用。吃涮涮鍋當然不少得高質牛肉，滑滑和牛盛合（$248）裡面有宮崎黑毛和牛肩脊肉及美國和牛肩胛眼，同樣肉質軟嫩，兩種和牛，雙重滿足！飲品方面，有用天竺鼠車車最愛的「閃電蘿蔔」製成的甘筍活乳酸特飲，含有豐富維他命A，入口清新醒神。最後還可以親手製作獨一無二的DIY PUI PUI天竺鼠車車雪糕 （$58），粉絲一定要試試!

温野菜全線分店有售，供應期為2022年5月17日至2022年8月16日 PUI PUI海鮮寶藏鍋（$298） 有龍蝦、鮑魚、蜆、雞滑和大量蔬菜，分量足料！ 甘筍活乳酸特飲 $42 期間限定的美食和精品 蘿蔔造型骨膠原啫喱

涮涮鍋換萌爆實用精品

推廣期內凡惠顧任何食品或飲品，即可加指定金額換購以下禮品1份，款式全部都很實用，下次光顧的時候就記得帶他們回家了。

温野菜全線分店有售
供應期為2022年5月17日至2022年8月16日
 

下雨天PUI伴雨傘 會員價 港幣$78 ／非會員價 港幣$98 料理大作戰！2人餐具套裝 （珪藻土杯墊、玻璃水杯、玻璃碗） 會員價 港幣$158 ／非會員價 港幣$208 玻璃碗可愛又實用！ 珪藻土杯墊 Potato消毒酒精搓手液掛套 （連消毒酒精搓手液） 會員價 港幣$48 ／非會員價 港幣$58 PUI PUI天竺鼠車車收納包 會員價 港幣$58 ／非會員價 港幣$68
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