期間限定｜Häagen-Dazs新出3款迪士尼造型雪糕杯 買節日福袋送$120贈券

Häagen-Dazs™迪士尼系列第四彈正式登場！迪士尼人物造型雪糕杯即日起登陸全線7-11便利店，人物造型雪糕杯以米奇、米妮及唐老鴨為主角，三位經典卡通人物化身成圓碌碌雪糕杯，造型可愛，極具收藏價值，大人小朋友都一定鍾意！

3款全新迪士尼造型雪糕杯

今次Häagen-Dazs迪士尼造型雪糕杯共有三款口味，分別為米奇雪糕杯配Häagen-Dazs™朱古力雪糕、米妮雪糕杯配Häagen-Dazs™士多啤梨雪糕及唐老鴨雪糕杯配Häagen-Dazs™芒果紅桑子雪糕，每盒零售價為K$50，全線7-11便利店有售。迪士尼人物造型雪糕杯採用米奇、米妮及唐老鴨的經典造型作為設計藍本，米奇以深入民心的大耳朵與經典紅褲子登場、米妮亦以藍色波點裙配上別緻蝴蝶結頭飾示人、當然還有一身水手裝束的唐老鴨，粉絲必買！吃完雪糕，人物造型雪糕杯可當作擺設收藏，為生活增添可愛氛圍。