期間限定｜Häagen-Dazs新出3款迪士尼造型雪糕杯 買節日福袋送$120贈券

Häagen-Dazs™迪士尼系列第四彈正式登場！迪士尼人物造型雪糕杯即日起登陸全線7-11便利店，人物造型雪糕杯以米奇、米妮及唐老鴨為主角，三位經典卡通人物化身成圓碌碌雪糕杯，造型可愛，極具收藏價值，大人小朋友都一定鍾意！
3款全新迪士尼造型雪糕杯
今次Häagen-Dazs迪士尼造型雪糕杯共有三款口味，分別為米奇雪糕杯配Häagen-Dazs™朱古力雪糕、米妮雪糕杯配Häagen-Dazs™士多啤梨雪糕及唐老鴨雪糕杯配Häagen-Dazs™芒果紅桑子雪糕，每盒零售價為K$50，全線7-11便利店有售。迪士尼人物造型雪糕杯採用米奇、米妮及唐老鴨的經典造型作為設計藍本，米奇以深入民心的大耳朵與經典紅褲子登場、米妮亦以藍色波點裙配上別緻蝴蝶結頭飾示人、當然還有一身水手裝束的唐老鴨，粉絲必買！吃完雪糕，人物造型雪糕杯可當作擺設收藏，為生活增添可愛氛圍。
專門店限定Häagen-Dazs™迪士尼節日福袋
另外Häagen-Dazs™專門店亦推出節日福袋，福袋內包含三款獨特設計的迪士尼人物造型雪糕杯，雪糕杯以米奇、米妮及唐老鴨的造型為藍本，額外配上Häagen-Dazs™ 冰袋及標準家庭裝雪糕兩盒（可於Häagen-Dazs™ 專門店換領時自選2款雪糕口味），一套只售$339。另外，隨福袋更附送價值$120的贈券，最適合三五知己共聚歡享，迪士尼粉絲們萬勿錯過！
Häagen-Dazs™迪士尼節日福袋
售價： $339（原價 $397）
推出日期：12月4日
銷售點：全線Häagen-Dazs™ 專門店（又一城專門店除外）