本地雞尾酒品牌 Píng x 瓜生太郎 推出限量別注版瓶裝雞尾酒

百分百香港瓶裝雞尾酒品牌 Píng 為慶祝兩周年紀念，特別聯乘日本當代知名插畫師瓜生太郎(Taro Uryu)，推出三款限量別注版瓶裝雞尾酒系列。出生於福岡的瓜生太郎是各大品牌的御用畫師(包括Shiseido花椿系列、LUMINE、銀座三越、表參道Hills)，是次瓶裝設計造型參考了雞尾酒的成分，以幾何圖形和簡單線條作為最簡潔的元素，以誇張的大眼睛和纖細修長的四肢成有趣對比；雞尾酒由調酒師大賽冠軍的調酒師Sonic主理，每款口味均採用的天然食材，精心調配出嶄新的味道，飲用時加入冰塊攪拌即可輕鬆享用。
買滿$400均享受免費送貨（限香港地區），周一至周六均有送貨服務。
(由左至右)
【Red Lips】鮮艷奪目的紅色瓶裝設計源自於蘋果和蕃茄的主色調，代表著成熟穏重、有時尚品味的知性女生。
成分：蘋果汁、番茄、 乳酪、日本燒酎
酒精濃度：9%
【Yellow Wave】瓶身填滿橘黃色的菠蘿圖案，就像於日出時分感受著最絢麗的海浪。
成分：橙、檸檬、熱情果、日本沖繩菠蘿味燒酎
酒精濃度：11%
【Pink Moon】瓶裝設計以圓為主角，映照著北美洲的原住民會稱四月的滿月為「粉紅月亮」，光照夜空充滿浪漫氣氛。
成分：益力多、西柚、桃、日本燒酎
酒精濃度：7%