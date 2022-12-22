東京旅遊2022｜東京迪士尼海洋必睇攻略 耗資95億日元製作全新光影Show+聖誕限定花船＋煙花+Duffy＆ ‎LinaBell精品

不少女生都夢想可以去勻全球各地的迪士尼樂園，除了城堡和公主外，樂園的童話式浪漫氣氛更是無可替代。今個冬天，東京迪士尼海洋增添全新表演項目，又有期間限定的精品，趁日本開關，我們一於飛轉東京，帶大家重新感受一下久別三年的外遊樂趣吧！
聖誕限定花船
以往在迪士尼樂園，看的總是花車巡遊，而以海洋為主題的迪士尼海洋，則一改傳統，換上「花船」表演巡遊，每日只演兩場，來園必睇！聖誕期間，花船更有聖誕限定演出，由聖誕老人帶領米奇老鼠、唐老鴨和Duffy等角色登場，全員換上精緻可愛的聖誕裝束，隨著花船在地中海港灣中載歌載舞，過程中船隻會繞圈而行，遊客可站在兩岸多角度觀賞表演，氣氛特別好！
全新夜間光影Show Believe！Sea of Dreams
入黑後活動更精彩！歌舞表演向來是迪士尼的拿手好戲，今年11月，迪士尼海洋向遊客隆重呈獻全新夜間光影Show「Believe！Sea of Dreams」，耗資近95億日圓(約5.62億港元)打造，每晚一場，全場30分鐘，過程以繽紛光影投射，加上多道經典樂曲以及煙火效果，為觀眾呈現出迪士尼角色憑藉永不放棄、堅信希望的力量，最終實現夢想的歷程。有別於一般迪士尼表演，今次利用最新科技結合音樂和藝術，令360度都是演出舞台，《小飛俠》、《玩轉極樂園》、《阿拉丁》等等多套扣人心弦的電影畫面輪流出現，整體一貫迪士尼的華麗作風，粉絲萬勿錯過。
人氣手信 Duffy & LinaBell精品
手信方面，推介到樂園正門入口的「恩波利歐商場」，是園區內最大的商店，齊備玩偶、日用品、文具用品等人氣商品。必買東京迪士尼聖誕限定系列，當中包括Duffy and Friends鎖匙扣、聖誕限定Duffy玩偶和米奇配Duffy玩偶，可愛度爆燈！
實用資訊：
東京迪士尼分成迪士尼樂園和迪士尼海洋兩個園區，前者是傳統浪漫歡樂的迪士尼樂園，後者則是全球唯一一個以海洋為主題的迪士尼，兩邊獨立收費入場，出發前敬請留意。
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