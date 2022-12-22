東京旅遊2022｜東京迪士尼海洋必睇攻略 耗資95億日元製作全新光影Show+聖誕限定花船＋煙花+Duffy＆ ‎LinaBell精品

不少女生都夢想可以去勻全球各地的迪士尼樂園，除了城堡和公主外，樂園的童話式浪漫氣氛更是無可替代。今個冬天，東京迪士尼海洋增添全新表演項目，又有期間限定的精品，趁日本開關，我們一於飛轉東京，帶大家重新感受一下久別三年的外遊樂趣吧！

聖誕限定花船

以往在迪士尼樂園，看的總是花車巡遊，而以海洋為主題的迪士尼海洋，則一改傳統，換上「花船」表演巡遊，每日只演兩場，來園必睇！聖誕期間，花船更有聖誕限定演出，由聖誕老人帶領米奇老鼠、唐老鴨和Duffy等角色登場，全員換上精緻可愛的聖誕裝束，隨著花船在地中海港灣中載歌載舞，過程中船隻會繞圈而行，遊客可站在兩岸多角度觀賞表演，氣氛特別好！