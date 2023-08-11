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旅遊飲食
2023-08-11 10:20:36

東京自由行2023 ｜玩足24小時！今夏東京4大最新熱話(附地址)

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東京自由行2023 ｜玩足24小時！今夏東京4大最新熱話(附地址)

東京自由行2023 ｜玩足24小時！今夏東京4大最新熱話(附地址)

【2023東京自由行】 日本國家旅遊局近日公佈了2023年上半年的旅客數據，香港有超過90萬人次入境，在全球訪日旅客人數排名榜中排名第4，證明了香港人真的好愛「返鄉下」去日本旅行！作為外國遊客最想到訪的旅遊城市排行榜中名列前茅的東京，同樣深受哈日族的香港人歡迎，只因潮流之都的東京不時會有全新面貌的食買玩景點登場，百去不厭！今次整理了東京最新的食買玩資訊，大家正好趁円低去玩東京自由行玩個夠本！ 

東京自由行，朱古力螺旋麵包 ￥453/HK$25( 圖片：PR times ） 東京自由行，可可忌廉包 ￥378/HK$21 ( 圖片：PR times ） 東京自由行，28款麵包全部都有加入Godiva朱古力或可可來製作，朱古力迷定必失控。 ( 圖片：PR times ） GODIVA 麵包店設有限買令，每人每次最多只可以4個，同時會在每天早上9:30開始派籌，大家可依據時間再回去購買，不用長時間在店外排隊。 ( 圖片：IG@GODIVA Bakeryゴディパン ） 期間限定 水蜜桃朱古力雪糕法式薄餅 ￥1,100/HK$61 ( 圖片：GODIVA dessert Harajuku官網）

排足5個鐘買麵包 全球首家GODIVA Bakery東京開幕

日本人有鋪排隊癮，新店登場又好推出新品也好，總會一串人龍在門外大排長龍。最近在東京有樂町新開的全球首家「GODIVA Bakeryゴディパン 本店」，開業當日（8月4日）吸引了大批粉絲到場，麵包迷爭過你死我活，據講當日有人要等足5小時才買到麵包，嚇得店家急忙改變購買方法，每早9:30am派整理劵兼每人限買4個！
作為全球第一間GODIVA 麵包店走小鎮麵包店概念，店內除了烘焙廚房外，更增設了一個專門製作朱古力及忌廉的低溫廚房，每日會供應朱古力螺旋麵包、忌廉包、咖喱包等約28款麵包，這裡的麵包全部都有加入Godiva朱古力或可可，粉絲味蕾大滿足！
除了在有樂町開麵包店外，日本GODIVA近日動作多多，更在原宿開設了GODIVA dessert的旗艦店「GODIVA dessert Harajuku」，這間法式薄餅餅皮都加入豆腐製造，更推出了Special Crepe Harajuku原宿店限定口味，甜品控一定要抽時間去試！

GODIVA Bakeryゴディパン 本店
地址：東京都千代田區有樂町2-10-1東京交通會館1F
網址：https://www.godiva.co.jp/godipan/
GODIVA dessert Harajuku
地址：東京都涉谷區神宮前4-31-11 re-belle HARAJUKU
網址：https://www.godiva.co.jp/godiva_dessert/

東急歌舞伎町TOWER內的「新宿kabuki hall～歌舞伎横丁」有10間餐應，每逢周末假日都人山人海，一位難求。（圖片：日本見） 「新宿kabuki hall～歌舞伎横丁」以日本祭典為主題，處處可見金魚燈籠、屋台擺設來增加氣氛。（圖片：日本見） 遊戲中心「namco TOKYO」有大量的夾扭蛋機、公仔機、VR遊戲及不時轉換主題的期間限定動漫周邊商店。（圖片：日本見） 4月中開業的東急歌舞伎町TOWER輕易成為新宿美食娛樂新地標。（圖片：日本見）

新宿美食娛樂新地標 東急歌舞伎町TOWER

新宿歌舞伎丁自哥斯拉酒店登場後，就久久未有新地標登場，直到東急歌舞町TOWER於今年4月14日正式開幕，除了讓新宿換上新面目的地標外，而新宿歌舞伎町周遭地區也正式進入慢長的大規模重建工程。
新上場的東急歌舞伎町TOWER高255米，48層高的大樓內分別有2間高級酒店「Hotel Groove Shinjuku」及「Bellustar Tokyo」，房價長年處於每晚$2,000以上，大家可趁円價低住返晚！2樓是以祭典主題的餐飲區「新宿kabuki hall～歌舞伎横丁」，全層面積約1,000平方米，10家日本鄉土料理及韓國料理餐廳提供過千個座位，部分餐廳更24小時營業，成功將新宿不夜城帶到入新場！來到東急歌舞伎町TOWER，飲飽食醉都不要想走，3樓的遊戲中心「namco TOKYO」，全場以極具未來感的霓虹光管裝飾，最多人聚集在夾公仔機及扭蛋機區，打正旗號要娛樂大家 。


東急歌舞伎町TOWER
地址：東京都新宿區歌舞伎町1-29-1
網址：https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/

LUUP在東京、大阪、京都及橫濱等地設有超過3千個的租還站，部分附設在便利店及酒店門外，十分方便。（圖片：PR TIMES） 除了提供電動滑板車外，LUUP還有電動單車出租。（圖片：PR TIMES） 留意在東京玩電動滑板車是要遵守日本當地的交通規則。（圖片：PR TIMES）

免駕照遊客都玩得 東京共享電動滑板車

遊東京日行萬步是常識，懶得行的旅客終於可以光明正大地租到電動滑板車代步！此等善政全賴日本政府於7月放寬電動滑板車限制，讓無車牌的16歲以上人士都可以在馬路上行駛速度每小時低於20公里的電動滑板車或e-bike，而共享電動滑板車公司LUUP即刻跟進並設了英文版APP，遊客可以利用護照登錄租車！
LUUP在東京、大阪、京都及橫濱等地設有超過3千個的租還站，使用方法及租借過程簡單，帳號可以海外手機號碼登錄戶口，租借過程可用手機APP進行，出發時以QR-CODE為電動滑板車解鎖，還車時可先預約目的地附近的停泊點，泊好拍照鎖車即完成，租借費用為每分鐘￥15円，每次再加解鎖費￥50，非常便宜！租車容易多了，但大家要留意在東京玩電動滑板車是要遵守日本當地的交通規則，注意路面狀況及安全。
LUUP 收費：租借費用為每分鐘￥15円，每次另加解鎖費￥50
網址：https://luup.sc/

赤身 ￥420/HK$23「廻転鮨 銀座おのでら本店」用料上乘，吞拿魚來自星級壽司店御用批發商「やま幸」的優質靚貨，絕不將價就貨。（圖片：PR TIMES） 小肌 ￥340/HK$19 在這裡吃的是手握江戶前壽司， 壽司的米飯使用赤醋來製作，口味非常傳統。（圖片：廻転鮨 銀座おのでら本店官網） 迴轉壽司師傅席前座位設有平板菜單，落單不怕雞同鴨講。（圖片：廻転鮨 銀座おのでら本店官網） 穴子 ￥640/HK$35 價格定位比港人熟悉的美登利、根室花まる略高，但質素直迫高級壽司店，性價比高。（圖片：廻転鮨 銀座おのでら本店官網）

星級壽司店監修  平民價迴轉壽司店

近年東京最火熱的話題迴轉壽司店必定是「廻転鮨 銀座おのでら本店」，東京表參道店於2021年開業，短短兩年刻贏盡口碑，分店開到壽京都、大阪。能夠火速上位，全因此店是米芝蓮一星高級壽司店「銀座おのでら」的姊妹店當靠山，店家更無視成本地用上由豊洲市場直送的海鮮食材，而其吞拿魚更是用上星級壽司店御用的吞拿魚批發商「やま幸」的優質靚貨，以迴轉壽司的街坊價吃到食味口感俱佳的江戶前壽司，性價比確實高。
有別於一般迴轉壽司店的樸實裝潢，「廻転鮨 銀座おのでら」店內的裝潢走金碧輝煌的浮誇路線，古銅色的波浪牆壁及天花都設計奢華， 還設有私隱度高的個室包廂，最近開設的京都店更找來日本知名的室內設計師森田恭通監修。吃到美味的料理之餘，還能順道體驗極致的日式美學空間設計。
廻転鮨 銀座おのでら本店
地址： 東京都涉谷區神宮前5-1-6イルパラッツィーノ表参道1F
網址：https://onodera-group.com/

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《miru001東京見》由Japan Miru分享東京食買玩推介。 《miru002青森見》由Japan Miru分享青森食買玩推介。

關於日本見JapanMiru 

日本見集結數位喜愛日本、愛好旅遊的傳媒人所創立，將日本的所見所聞跟同樣最愛日本的港人分享。JapanMiru編輯們於日本開關後親身飛到日本實地採訪，推出最完整最新《miru東京見》及《 miru青森見》旅遊玩樂指南。現正籌備推出更多日本旅遊書，與大家分享更多遊日新靈感。    

《miru001東京見》、 《miru002青森見》

再版日期：2023年5月 推出日期：2023年7月

頁數：136頁 頁數：112頁

售價：$98 售價：$68

售賣點：全線誠品書店、三聯書店、中華書局、商務印書 館及開益書店（旺角）、天地圖書（灣仔）、田園書店（旺 角）、城邦書店（灣仔）、樂文書店（銅鑼灣），以及澳門星 光書店、澳門文化廣場、宏達圖書中心、Japan Miru網站

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