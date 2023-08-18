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旅遊飲食
2023-08-18 10:33:16

東京自由行2023｜甜品控必食清單！最新版東京打卡甜品(附地址)

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東京自由行2023｜甜品控必食清單！最新版東京打卡甜品(附地址)

東京自由行2023｜甜品控必食清單！最新版東京打卡甜品(附地址)

近日航空公司各出奇謀，又送機票又搞平搶機票優惠，大家應該大手掃入不少機票等待出發，而無假但渴望出走的打工仔，終於可以回到昔日請1放3來趟周末東京遊的復常生活！好多人去東京的目標就是搵食，除了壽司燒肉拉麵這些正餐美食以外，藏在東京街頭巷尾的甜點永遠都會讓甜品控喜出望外。今次精選出東京最新版的打卡甜品5選，食味出色、外表IG-able，甜品控可以按圖索驥出發，在東京尋味打卡呃like！

「門仲どらやき どら山 淺草工房」糅合和洋甜點製作手法來做銅鑼燒，質感味道更勝傳統出品。（圖片來源：PRTIMES)

「門仲どらやき どら山 淺草工房」糅合和洋甜點製作手法來做銅鑼燒，質感味道更勝傳統出品。（圖片來源：PRTIMES)

淺草美食｜銅鑼燒專門店 即製新名物抹茶銅鑼燒

在東京要吃日本傳統和式甜點銅鑼燒，好多人會揀去被稱為銅鑼燒御三家（即三大巨頭）的兔屋、龜十及黒松本舗草月，不過近日備受追捧的新星「門仲どらやき どら山 淺草工房」，就連日本人氣晨間資訊節目《ZIP!》都要去採訪介紹！在22年6月開設的總店位在銅鑼燒激戰區門前仲町，而淺草分店則在今年4月才開幕，人氣爆燈！

店主以北海道十勝産小倉紅豆、宮城縣蔵王的走地雞「竹雞」產的雞蛋、日本國產的味醂及米油等究極材料，糅合和洋甜點製作手法，每日早上新鮮燒製，除了招牌黑餡銅鑼燒、白餡銅鑼燒與紅豆牛油銅鑼燒外，每月還會推出時令季節水果新口味，百吃不厭。新開的淺草工房店更推出淺草限定的「淺Dora抹茶Dora」抹茶銅鑼燒，在招牌的黑餡銅鑼燒中加入特製抹茶忌廉、抹茶雪糕與白玉，甜香軟糯的餅皮夾住茶香濃郁的豐富餡料，瞬即成為淺草新名物，革新了銅鑼燒美味天花板標準！

紅豆牛油銅鑼燒 ￥350/HK$19 ( 圖片來源： IG@dorayama_jp） 店家不時會推出特別口味，之前在新宿LUMINE期間限定店推出「餅Dora」，在銅鑼燒中加入煙韌綿糯的求肥麻糬。 ( 圖片來源： IG@dorayama_jp） 紅豆牛油銅鑼燒 ￥350/HK$19 ( 圖片來源： IG@dorayama_jp） 所有銅鑼燒都是每日早上新鮮燒製，無添加防腐劑等成份，美味又健康。（圖片來源：PRTIMES) 以北海道十勝産小倉紅豆、宮城縣蔵王的走地雞「竹雞」產的雞蛋來製作，非常講究。（圖片來源：PRTIMES) 怕排隊可以預先在官網上落定柯打。（圖片來源：PRTIMES)
門仲どらやき どら山 淺草工房

門仲どらやき どら山 淺草工房

門仲どらやき どら山 淺草工房
地址：東京都台東區浅草１丁目４２−４
網址：https://www.instagram.com/dorayama_jp

店面裝潢以夢幻粉色系為主，有如走到豔麗奇幻童話世界，處處都是讓人少女心爆發的打卡位。（圖片來源：PRTIMES)

店面裝潢以夢幻粉色系為主，有如走到豔麗奇幻童話世界，處處都是讓人少女心爆發的打卡位。（圖片來源：PRTIMES)

涉谷美食｜超搶眼富士山甜品 最美山菓子茶室 

看到這座超可愛的富士山山菓子，相信很難讓一眾少女姨母停下手不拍照。超搶眼的亮麗包裝，這系列的山菓子擺明要你相機先食！「小楽園」推出的山菓子有如袖珍版的日本代表性高山模型，將富士山、️北海道利尻山、鹿兒島縣櫻島、大分縣由布岳、靜岡縣大室山及東京八丈島西山做成6款的山菓子，每一寸都是根據日本國土地理院實際的地形資料還原而成，還推出了袖珍的骰、可愛到暈的迷你版雛山️，山菓子外型做到勁迫真，朱古力外殼內藏Ganache、蛋糕、紅豆、果乾與堅果等餡料，餅底鬆脆，更會融入高山所在的地區特色食材 ，極有心思，而「小楽園」在今年初再下一城，於東京代代木上原開設了只有9個位的「小楽園 TEA SALON & BOUTIQUE」，店面以異國風情滿載的夢幻粉色系做裝潢，有如走到豔麗奇幻童話世界，不枉其「桃源鄉」之名，處處都是打卡位！

富士山 (春) ￥4,950/HK$267 （圖片來源：IG@shorakuen_tokyo) 只要加￥500/HK$27就可以將山菓子做成birthday plate，閨密慶生打卡一流！ （圖片來源：IG@shorakuen_tokyo) 雛山￥3,780/HK$204 有齊桜島御岳、利尻山、由布岳、大室山、八丈島西山，送禮做手信是不錯的選擇！（圖片來源：PRTIMES) 富士山冰 （蜂蜜乳酪味） ￥1,650 /HK$89（圖片來源：PRTIMES) 夏季限定 狐狸氷 （水蜜桃乳酪味）￥1,650 /HK$89（圖片來源：PRTIMES) 小楽園 TEA SALON & BOUTIQUE店內只有9個座位，想吃記得預約。（圖片來源：PRTIMES)

小楽園 TEA SALON & BOUTIQUE
地址：東京都涉谷區元代々木町10-9
網址：https://www.shorakuen.com/

https://www.shorakuen.com純素 Gelato雪糕專門店「TUTTO清澄白河」用上粉色裝潢，門外有大大個雪糕模型作背景，大家可以瘋狂打卡。（圖片來源：PRTIMES）

https://www.shorakuen.com純素 Gelato雪糕專門店「TUTTO清澄白河」用上粉色裝潢，門外有大大個雪糕模型作背景，大家可以瘋狂打卡。（圖片來源：PRTIMES）

Klook.com

清澄白河美食｜手工製純素雪糕 Gelato雪糕專門店

年初才進駐清澄白河的手工 Gelato雪糕專門店「TUTTO清澄白河」，由熟練工匠按照正宗的意大利傳統方法製作，所有雪糕都不使用乳製品、雞蛋和白砂糖，僅使用杏仁奶為基礎純素配方再結合當季水果和香草來製作純素雪糕（Vegan Gelato ），即使是乳糖不耐症患者和素食者都可以在盛夏中一嚐嘗天然純素雪糕的滋味！店內提供約15款的純素雪糕 ，當中特別是BRONTE PISTACHIO，它使用的是西西里島兩年收獲一次的稀有開心果品種Pronto， 還有MATCHA抹茶口味是用產最優質的福岡縣八女郡星野村產玉露， 用料十分講究，吃素的甜品迷絕對要到訪！

Gelato 單球￥660 /HK$36、雙球￥770/HK$42 ，可選擇杯裝或脆筒兩款。（圖片來源：PRTIMES） 夏季限定 PESCA ROSA BELATO 白桃口味Gelato特飲¥1,580/HK$85（圖片來源：PRTIMES） 夏季限定 ORIANA BELATO 芒果、青檸、菠蘿口味Gelato特飲 ¥1,180 /HK$64（圖片來源：PRTIMES） TUTTO清澄白河的店面設計簡約。（圖片來源：IG@tutto_vegangelato） 除了雪糕外，也有素食者也可以吃的，用米做的法式薄餅Crepe。（圖片來源：IG@tutto_vegangelato）

TUTTO清澄白河

地址：東京都江東區常盤1-3-7 ラフィーヴィル清澄白河EAST 2

網址：www.instagram.com/tutto_vegangelato

《miru001東京見》由Japan Miru分享東京食買玩推介。 《miru002青森見》由Japan Miru分享青森食買玩推介。

關於日本見JapanMiru 

日本見集結數位喜愛日本、愛好旅遊的傳媒人所創立，將日本的所見所聞跟同樣最愛日本的港人分享。JapanMiru編輯們於日本開關後親身飛到日本實地採訪，推出最完整最新《miru東京見》及《 miru青森見》旅遊玩樂指南。現正籌備推出更多日本旅遊書，與大家分享更多遊日新靈感。    

《miru001東京見》、 《miru002青森見》

再版日期：2023年5月 推出日期：2023年7月

頁數：136頁 頁數：112頁

售價：$98 售價：$68

售賣點：全線誠品書店、三聯書店、中華書局、商務印書 館及開益書店（旺角）、天地圖書（灣仔）、田園書店（旺 角）、城邦書店（灣仔）、樂文書店（銅鑼灣），以及澳門星 光書店、澳門文化廣場、宏達圖書中心、Japan Miru網站

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