熱門搜尋:
黑雨 天氣 太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
旅遊飲食
2023-09-08 07:00:16

東京自由行2023 ｜秋遊富士山！最新富士山絕景豪華露營＋打卡貼士(附地址)

分享：
東京自由行2023 ｜秋遊富士山！最新富士山絕景豪華露營＋打卡貼士

東京自由行2023 ｜秋遊富士山！最新富士山絕景豪華露營＋打卡貼士

一向在請假去旅行都相當有前瞻性的香港人，秋風未起已經安排緊去秋遊日本睇紅葉的行程，上網睇一睇秋季日本酒店的房價節節飆升，打算遊日的朋友真的要爽手訂房了！平日不時躲起來的富士山在秋季特別大方，露臉機率相當高，一般而言大多在9月尾富士山頂就會有初雪冠，故此不少日本人都會趁秋日到富士山一帶露營，享受大自然景色來治癒身心。近年當地掀起Glamping豪華露營潮流，旅客可兩手揈揈不用預備露營用品、設施配套完善的Glamping豪奢帳縫住宿，今次找來最新的富士山絕景豪華露營及打卡貼士，新手也可享受露營的樂趣！

東京自由行2023 ｜離河口湖約15分鐘車程，於河口湖站設有免費接送服務，營地對正富士山無敵景色。( 圖片來源：PRTIMES) 東京自由行2023 ｜營地佔盡地利，無遮擋地俯瞰河口湖與富士山一帶漫山紅葉的美景。( 圖片來源：PRTIMES) 東京自由行2023 ｜旅客可選連一泊二食的住宿套票，BBQ晚餐的食材及設備都由專人預備好，十分方便。( 圖片來源：PRTIMES) 東京自由行2023 ｜可供2-4人入住的QOO HOUSE。 ( 圖片來源：PRTIMES) 東京自由行2023 ｜QOO HOUSE房內最多可以放4張床，好冷暖設備齊全。( 圖片來源：PRTIMES) 東京自由行2023 ｜QOO HOUSE外放置了焚火爐及柴火，住客可以暖笠笠地欣賞富士山美景。( 圖片來源：PRTIMES)

遙望富士山 絕景豪華露營之宿

開業日期：2022年7月
房價：QOO HOUSE 每位￥14,520/HK$784、NEL HOUSE每位￥11,220/HK$606起

想睇富士山壯闊靚景，不得不提這間在訂房網站評分極高的Glamping設施「つながる CAMP RESORT くうねるたす」，營地位於標高1,020米的山頭之上，對正富士山，秋日到訪兼可享漫山秋色，講靚景絕對是無敵。離河口湖約15分鐘車程，自駕到營地十分方便，可以順道到訪人氣打卡位河口淺間神社遙拜所（天空鳥居）及招牌景點白龍瀑布（母の白滝），而坐公共交通前往的訪客則可預約河口湖站的免費接送服務，服務貼心。

東京自由行｜最多可供2人入住NEL HOUSE是不少情侶來富士山過二人世界的首選住宿。 ( 圖片來源：PRTIMES) 東京自由行｜面積不大的暖意洋洋木系房間，留意房內沒有WI-FI。 ( 圖片來源：PRTIMES) 東京自由行｜NEL HOUSE窗外獨享壯闊富士山景色。 ( 圖片來源：PRTIMES)

2千平方米的營地內設有7幢可供2-4人入住的QOO HOUSE及2人入住NEL HOUSE，另外還有一個貸切的帳縫營地，全部房間都有露台、燒烤用餐區、廚房及洗手間，而接待處附近的2個女生專用及1個男生用的浴室 ，所有沐浴設施及風筒一應俱存，唯需留意WI-FI只在接待處周邊才接收到，高度網癮者要自備漫遊。

つながる CAMP RESORT くうねるたす

地址：山梨南都留郡富士河口湖町河口2568-1

網址：https://www.fuji-trailer-glamping.com/

東京自由行｜Suite Glamping Fujikawaguchiko一日限定4組客人入住，私隱度極高。 ( 圖片來源：PRTIMES) 東京自由行｜晚上置身在圓拱屋內，可以看到漫天星宿，十分浪漫。 ( 圖片來源：PRTIMES) 東京自由行｜設有全天候型的燒烤位置，住客可以預先柯打但馬牛、富士宮豚肉、地雞及海鮮等不同等燒烤美食。 ( 圖片來源：PRTIMES) 東京自由行｜直徑7米的巨大透明圓拱屋，空間感十足，窗外可以看到富士山的全貌。 ( 圖片來源：PRTIMES) 東京自由行｜與透明圓拱屋相連的小屋內設有飯廳，提供基本烹調食具。 ( 圖片來源：PRTIMES) 東京自由行｜相鄰的小屋內除了有飯廳，還有專屬的浴室及洗手間，非常適合女生入住。 ( 圖片來源：PRTIMES)
Klook.com

一日四組限定 透明圓拱屋睇富士山星空

開業日期：2023年8月
房價：住宿連燒烤晚餐  每位￥24,000/HK$ 1,296起

在富士山周邊的Glamping豪華露營的設施愈開愈多，8月剛於河口湖開業的就有這間「Suite Glamping Fujikawaguchiko」！這個豪華露營住宿設施雖然只得4幢圓拱屋帳縫，但原來每個都屬於巨無霸級，直徑有7米長，足以容納2-8人入住，一大班朋友去玩就最適合！而每幢圓拱屋帳縫內設有冷、暖氣，各自更有相連全獨立小屋，屋內設有飯廳、浴室及洗手間，不用跟其他陌生人共用浴室，女生們住得自在，而且自駕兩分鐘的距離就有AEON 開設的MaxValu迷你超市，補給極為方便。

Suite Glamping Fujikawaguchiko

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町勝山4947-1

網址：https://www.suiteglamping-kawaguchiko.com/

東京自由行 ｜KANOA FUJIYAMANAKAKO GLAMPING RESORT在山中湖附近，可以看到富士山的全貌。( 圖片來源：PRTIMES） 東京自由行 ｜設有不同的房型，可以容納2-10名住客，一家大細同遊最為合適。 ( 圖片來源：PRTIMES) 東京自由行 ｜最新開設的Dog Forest Suite可以帶埋愛犬一齊來Glamping。 ( 圖片來源：PRTIMES) 東京自由行 ｜營地坐擁開放感十足的大自然環境。 ( 圖片來源：PRTIMES) 東京自由行 ｜房間附設有溫泉露天風呂，泉水來自山中湖平野溫泉。 ( 圖片來源：PRTIMES) 東京自由行 ｜提供薄餅體驗、燻製體驗等親子活動。 ( 圖片來源：PRTIMES)

山中湖豪華露營 富士山下泡私家溫泉 

開業日期：2023年7月
房價：1泊2食Premium View Suite 每位￥23,100/HK$ 1,247起

要望住富士山Glamping的住宿設施大多在河口湖一帶，難得地「KANOA FUJIYAMANAKAKO GLAMPING RESORT」選址在遊客較少的山中湖，讓大家可以在寧靜的氣氛下享受富士山下宿一宵的樂趣。這個豪華住宿設施在7月才正式開放，8 幢透明圓拱屋的設施各自擁有280平方米的活動面積，不但坐擁開放感十足的大自然環境及優美的富士山景色，設施完備的房間附設有溫泉露天風呂，泉水來自山中湖平野温泉，泡完通體舒暢，皮膚白滑！

KANOA FUJIYAMANAKAKO GLAMPING RESORT

地址：山梨縣南都留郡山中湖村平野字上原1061 

網址：https://www.yamanashi-spa-glamping.com/

小貼士！坐飛機富士山打卡攻略（Japan Miru日本見） 日本見最新出版的的東京旅遊書《miru 東京見》中特別設有富⼠山特集，介紹富士山周邊食買玩最新景點。（Japan Miru日本見）

小貼士！坐飛機富士山打卡攻略

想坐飛機從高空拍攝到絕美的富士山，就要由揀位上機那一刻開始做好精確的計算。大家要記住要「左去右回」，即從香港出發靠左、回程時要選右邊位置，同時要避開機翼免取景受阻呀！

《miru001東京見》由Japan Miru分享東京食買玩推介。 《miru002青森見》由Japan Miru分享青森食買玩推介。 青森自由行。人氣滑雪場。（日本見@japan.miru提供） 青森自由行。親子活動。（日本見@japan.miru提供） 青森自由行5大溫泉。（日本見@japan.miru提供） 青森打卡靚景18選。（日本見@japan.miru提供）

關於日本見JapanMiru 

日本見集結數位喜愛日本、愛好旅遊的傳媒人所創立，將日本的所見所聞跟同樣最愛日本的港人分享。JapanMiru編輯們於日本開關後親身飛到日本實地採訪，推出最完整最新《miru東京見》及《 miru青森見》旅遊玩樂指南。現正籌備推出更多日本旅遊書，與大家分享更多遊日新靈感。    

《miru001東京見》、 《miru002青森見》

再版日期：2023年5月 推出日期：2023年7月

頁數：136頁 頁數：112頁

售價：$98 售價：$68

售賣點：全線誠品書店、三聯書店、中華書局、商務印書 館及開益書店（旺角）、天地圖書（灣仔）、田園書店（旺 角）、城邦書店（灣仔）、樂文書店（銅鑼灣），以及澳門星 光書店、澳門文化廣場、宏達圖書中心、Japan Miru網站

JapanMiru Website：https://www.japanmiru.com/

JapanMiru Facebook：https://www.facebook.com/japanmirujapan

JapanMiru Instagram：https://www.instagram.com/japan.miru/

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受