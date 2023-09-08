東京自由行2023 ｜秋遊富士山！最新富士山絕景豪華露營＋打卡貼士(附地址)

東京自由行2023 ｜秋遊富士山！最新富士山絕景豪華露營＋打卡貼士

一向在請假去旅行都相當有前瞻性的香港人，秋風未起已經安排緊去秋遊日本睇紅葉的行程，上網睇一睇秋季日本酒店的房價節節飆升，打算遊日的朋友真的要爽手訂房了！平日不時躲起來的富士山在秋季特別大方，露臉機率相當高，一般而言大多在9月尾富士山頂就會有初雪冠，故此不少日本人都會趁秋日到富士山一帶露營，享受大自然景色來治癒身心。近年當地掀起Glamping豪華露營潮流，旅客可兩手揈揈不用預備露營用品、設施配套完善的Glamping豪奢帳縫住宿，今次找來最新的富士山絕景豪華露營及打卡貼士，新手也可享受露營的樂趣！

遙望富士山 絕景豪華露營之宿 開業日期：2022年7月 房價：QOO HOUSE 每位￥14,520/HK$784、NEL HOUSE每位￥11,220/HK$606起 想睇富士山壯闊靚景，不得不提這間在訂房網站評分極高的Glamping設施「つながる CAMP RESORT くうねるたす」，營地位於標高1,020米的山頭之上，對正富士山，秋日到訪兼可享漫山秋色，講靚景絕對是無敵。離河口湖約15分鐘車程，自駕到營地十分方便，可以順道到訪人氣打卡位河口淺間神社遙拜所（天空鳥居）及招牌景點白龍瀑布（母の白滝），而坐公共交通前往的訪客則可預約河口湖站的免費接送服務，服務貼心。

2千平方米的營地內設有7幢可供2-4人入住的QOO HOUSE及2人入住NEL HOUSE，另外還有一個貸切的帳縫營地，全部房間都有露台、燒烤用餐區、廚房及洗手間，而接待處附近的2個女生專用及1個男生用的浴室 ，所有沐浴設施及風筒一應俱存，唯需留意WI-FI只在接待處周邊才接收到，高度網癮者要自備漫遊。 つながる CAMP RESORT くうねるたす 地址：山梨 縣 南都留郡富士河口湖町河口2568-1 網址：https://www.fuji-trailer-glamping.com/

一日四組限定 透明圓拱屋睇富士山星空 開業日期：2023年8月 房價：住宿連燒烤晚餐 每位￥24,000/HK$ 1,296起 在富士山周邊的Glamping豪華露營的設施愈開愈多，8月剛於河口湖開業的就有這間「Suite Glamping Fujikawaguchiko」！這個豪華露營住宿設施雖然只得4幢圓拱屋帳縫，但原來每個都屬於巨無霸級，直徑有7米長，足以容納2-8人入住，一大班朋友去玩就最適合！而每幢圓拱屋帳縫內設有冷、暖氣，各自更有相連全獨立小屋，屋內設有飯廳、浴室及洗手間，不用跟其他陌生人共用浴室，女生們住得自在，而且自駕兩分鐘的距離就有AEON 開設的MaxValu迷你超市，補給極為方便。 Suite Glamping Fujikawaguchiko 地址： 山梨縣南都留郡富士河口湖町勝山4947-1 網址：https://www.suiteglamping-kawaguchiko.com/

山中湖豪華露營 富士山下泡私家溫泉 開業日期：2023年7月 房價：1泊2食Premium View Suite 每位￥23,100/HK$ 1,247起 要望住富士山Glamping的住宿設施大多在河口湖一帶，難得地「KANOA FUJIYAMANAKAKO GLAMPING RESORT」選址在遊客較少的山中湖，讓大家可以在寧靜的氣氛下享受富士山下宿一宵的樂趣。這個豪華住宿設施在7月才正式開放，8 幢透明圓拱屋的設施各自擁有280平方米的活動面積，不但坐擁開放感十足的大自然環境及優美的富士山景色，設施完備的房間附設有溫泉露天風呂，泉水來自山中湖平野温泉，泡完通體舒暢，皮膚白滑！ KANOA FUJIYAMANAKAKO GLAMPING RESORT 地址：山梨縣南都留郡山中湖村平野字上原1061 網址：https://www.yamanashi-spa-glamping.com/

小貼士！坐飛機富士山打卡攻略 想坐飛機從高空拍攝到絕美的富士山，就要由揀位上機那一刻開始做好精確的計算。大家要記住要「左去右回」，即從香港出發靠左、回程時要選右邊位置，同時要避開機翼免取景受阻呀！