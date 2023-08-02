東京酒店優惠｜Rakuten Travel一周年限定優惠 高達2折 日本酒店首晚低至HK$120

日本酒店優惠推介！日本Rakuten Travel 剛於 7 月踏入一周年，為慶祝「一歲」生日，宣佈一連九週推出限定「生日優惠券」，適用於多間位於東京、京都及大阪市中心的酒店，提供高達 2 折酒店預訂驚喜優惠，預訂酒店首晚低至 HK$120，去東京旅行必搶！

東京大阪酒店優惠｜Rakuten Travel「生日優惠券」即減2,000 日元

由即日至9月25日，旅客只要於 Rakuten Travel預訂東京、京都及大阪指定酒店，每晚房價滿10,000 日元（約 HK$ 600），便可使用「生日優惠券」，首晚房價即減至 2,000 日元（約HK$120）。每星期一早上 9 時推出 100 個名額，連續 9 個星期共 900 個名額，送完即止。搶不到優惠券的用戶仍可使用迎新優惠，首次預訂可獲額外 9 折優惠！



「生日優惠券」領取網址：

https://travel.rakuten.com/contents/hkg/zh-hk/campaign/birthdaysale/202307/?scid=we_trv_pr_202307_hk

「生日優惠券」適用酒店每週更新，詳情如下：