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旅遊飲食
2023-08-02 17:17:55

東京酒店優惠｜Rakuten Travel一周年限定優惠 高達2折 日本酒店首晚低至HK$120

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東京酒店優惠｜Rakuten Travel一周年限定「生日優惠券」高達 2 折 日本酒店首晚低至 HK$120

東京酒店優惠｜Rakuten Travel一周年限定「生日優惠券」高達 2 折 日本酒店首晚低至 HK$120

日本酒店優惠推介！日本Rakuten Travel 剛於 7 月踏入一周年，為慶祝「一歲」生日，宣佈一連九週推出限定「生日優惠券」，適用於多間位於東京、京都及大阪市中心的酒店，提供高達 2 折酒店預訂驚喜優惠，預訂酒店首晚低至 HK$120，去東京旅行必搶！

京都烏丸五條京王普雷利亞酒店 大阪日本橋奢華酒店 東京東急 Stay 新橋 大阪難波元町 WBF 酒店

東京大阪酒店優惠｜Rakuten Travel「生日優惠券」即減2,000 日元

由即日至9月25日，旅客只要於 Rakuten Travel預訂東京、京都及大阪指定酒店，每晚房價滿10,000 日元（約 HK$ 600），便可使用「生日優惠券」，首晚房價即減至 2,000 日元（約HK$120）。每星期一早上 9 時推出 100 個名額，連續 9 個星期共 900 個名額，送完即止。搶不到優惠券的用戶仍可使用迎新優惠，首次預訂可獲額外 9 折優惠！

「生日優惠券」領取網址：
https://travel.rakuten.com/contents/hkg/zh-hk/campaign/birthdaysale/202307/?scid=we_trv_pr_202307_hk

「生日優惠券」適用酒店每週更新，詳情如下：

第一週

即日 - 7/31（週一）8:59 

東京新宿東區東急 Stay 酒店 *需預訂最少三晚

第二週

7/31（週一）9:00 - 8/7（週一）8:59 

京都烏丸五條京王普雷利亞酒店

第三週

8/7（週一）9:00 - 8/14（週一）8:59

大阪日本橋奢華酒店

第四週

8/14（週一）9:00 - 8/21（週一）8:59

東京東急 Stay 新橋

第五週

8/21（週一）9:00 - 8/28（週一）8:59

京都爾樂喜恩特酒店（元京都恩魯 酒店） 

第六週

8/28（週一）9:00 - 9/4（週一）8:59

大阪心齋橋方舟酒店

第七週

9/4（週一）9:00 - 9/11（週一）8:59

東京新宿普樂美雅艙酒店 *需預訂最少三晚

第八週

9/11（週一）9:00 - 9/18（週一）8:59

京都六條東方酒店 

第九週

9/18（週一）9:00 - 9/25（週一）8:59

大阪難波元町 WBF 酒店
京都六條東方酒店 東京新宿普樂美雅艙酒店 *需預訂最少三晚 京都爾樂喜恩特酒店（元京都恩魯 酒店）
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