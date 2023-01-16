東京酒店推介2023｜池袋最新人氣MIMARU酒店 人均最平$345起 ！特大房型＋鄰近車站

2023年東京旅遊，酒店選擇比以前豐富得多，如果想試試最新的酒店設施，強烈推介各位試試新開的MIMARU池袋酒店 。酒店主打公寓式飯店，每款房型最少可供4人以上入住，空間感十足，一於告別以往連行李箱都難以翻開的酒店房，重新感受一次寬敞舒適的日本之旅吧。