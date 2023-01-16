東京酒店推介2023｜池袋最新人氣MIMARU酒店 人均最平$345起 ！特大房型＋鄰近車站

2023年東京旅遊，酒店選擇比以前豐富得多，如果想試試最新的酒店設施，強烈推介各位試試新開的MIMARU池袋酒店 。酒店主打公寓式飯店，每款房型最少可供4人以上入住，空間感十足，一於告別以往連行李箱都難以翻開的酒店房，重新感受一次寬敞舒適的日本之旅吧。
日本MIMARU酒店 港人外遊首選
MIMARU第一家酒店開幕於2018年，短短幾年已有25間分店，落戶東京、大阪和京都3大個熱門城市，特點是鄰近車站位置便利，而且設有多個房型，例如閣樓式公寓房、日式公寓房、兩房式套房、eSports五人房等等，滿足不同人數的需要！MIMARU池袋在2022年11月才正式開業，酒店位於東京池袋商圈，乘山手綫到JR池袋駅，出站行５分鐘左右就能到達，區內齊集商場、食肆、水族館等等景點，符合香港人的旅遊需要！
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公寓式設備 可供多人入住
今次記者所入住的閣樓式公寓房，每房定價23,250日圓起（約港幣$1379），價錢以官網為準，大小約419.7平方呎，房內設有四個床位，4人入住除開人均最平港幣$345起就有交易，東京新酒店價錢來說算是相當實惠。房內可細分成客廳、房間、開放式廚房多個區域，廚房有齊基本爐頭和廚具，酒店亦設有租借廚具服務，包括電飯煲、烤麵包機、吸塵機等等，相當方便，不論長租或短住，也一樣有如置身家中舒適愜意。廁所及浴室方面設計成乾濕分離，座廁為日本常見的電子廁板，浴缸亦比一般酒店的大，非常適合喜歡浸浴的住客。順帶一提，房內的浴室用品均以自助形式在酒店大堂供應，提供成人牙刷、小童牙刷、化妝棉、睡衣等等，住客可自行取用。總結來說，整個住宿體驗比預期中有驚喜，房間設施方便實用，由酒店出發到新宿、原宿都不過20分鐘車程，加上房價合理，下次去東京旅遊不妨考慮下啦！
MIMARU東京 池袋
地址：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-61-1
網站：https://mimaruhotels.com/zh_CHT/
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公寓式酒店MIMARU
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