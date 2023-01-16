東京酒店2023｜池袋最新人氣MIMARU酒店 人均最平$345起 ！特大房型＋鄰近車站

2023年出遊東京，酒店選擇比以前豐富得多，如果想試試最新的酒店設施，強烈推介各位試試新開的MIMARU池袋酒店 。酒店主打公寓式飯店，每款房型最少可供4人以上入住，空間感十足，一於告別以往連行李箱都難以翻開的酒店房，重新感受一次寬敞舒適的日本之旅吧。

日本MIMARU酒店 港人外遊首選

MIMARU第一家酒店開幕於2018年，短短幾年已有25間分店，落戶東京、大阪和京都3大個熱門城市，特點是鄰近車站位置便利，而且設有多個房型，例如閣樓式公寓房、日式公寓房、兩房式套房、eSports五人房等等，滿足不同人數的需要！MIMARU池袋在2022年11月才正式開業，酒店位於東京池袋商圈，乘山手綫到JR池袋駅，出站行５分鐘左右就能到達，區內齊集商場、食肆、水族館等等景點，符合香港人的旅遊需要！