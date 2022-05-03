植廚Plant Sifu 豬肉點心

本土食品科技公司「好食科技（Good Food Technologies）」隆重推出首個本地生產植物肉品牌「植廚Plant Sifu」，以仿脂肪技術AROMAX™仿製肥豬肉的油香，使用高質非基因改造大豆提取豐富蛋白，含有所有人體必須的胺基酸，並以少脂、高纖維及少鈉為產品製作原則，同時不含任何膽固醇、激素及抗生素；調味由蔬菜和酵母等天然植物成分製成，強調絕無任何添加味精及防腐劑。4月27日至5月10日期間推出限時優惠($55任選兩款)產品，$69任選三款。

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