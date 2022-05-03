熱門搜尋:
特首選舉 康復紀錄二維碼 消費券 金宵大廈 疫情 快速測試 烏克蘭局勢 樓價
返回
旅遊飲食
2022-05-03 04:30:22
日報

植廚Plant Sifu 豬肉點心

分享：
植廚Plant Sifu 豬肉點心

傳統點心少不了豬油提香，植廚就以蒟蒻凝膠鎖住肉汁油香，模仿一般肥豬肉的油分和口感。產品包括粟米素豬肉水餃、韭菜素豬肉水餃、冬菇素豬肉燒賣等。

本土食品科技公司「好食科技（Good Food Technologies）」隆重推出首個本地生產植物肉品牌「植廚Plant Sifu」，以仿脂肪技術AROMAX™仿製肥豬肉的油香，使用高質非基因改造大豆提取豐富蛋白，含有所有人體必須的胺基酸，並以少脂、高纖維及少鈉為產品製作原則，同時不含任何膽固醇、激素及抗生素；調味由蔬菜和酵母等天然植物成分製成，強調絕無任何添加味精及防腐劑。4月27日至5月10日期間推出限時優惠($55任選兩款)產品，$69任選三款。
發售 www.greendotdot.com

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受