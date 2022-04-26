母親節2022｜超值餐廳優惠合集 中環扒房任食即開生蠔／嘆吉品乾鮑／A4宮崎和牛及松葉蟹腳放題 （持續更新）

母親節將近，加上晚市堂食重開，一於帶媽媽出去好好歎返餐，以答謝她過去一年的辛勞啦！今次為各位精選城中多間餐廳，全都為母親節推出美食優惠，大家不妨參考一下。

中環扒房自助餐任食即開生蠔

Porterhouse Seafood & Steak向來主打高質牛扒和海鮮，環境舒適，是聚餐的好去處。適逢母親節，餐廳推出母親節海鮮烤肉週末早午自助餐，無限量供應多款美食，包括優質凍肉拼盤、精選芝士、沙律、湯類、新鮮海鮮、即開生蠔、多款烤肉精選、意大利麵、蛋類、國際美食及精緻甜品等。自助餐於5月7日及5月8日（星期六和星期日）提供，並劃分兩個入座時段，分別是上午11時30分及下午1時45分，成人每位$558及小童每位$279，另加一服務費。另外餐廳還於5月8日（星期日）推出母親節晚宴，4位成人$2388，套餐由頭盤至甜品樣樣齊，包括1公斤澳洲Mayura純種和牛紅屋牛扒、地中海風味煮青口等等可供分享。凡惠顧堂食，每位母親可獲贈附有價值HK$200餐飲禮遇的LKF Elite餐飲禮物卡一張，適用於下次晚膳惠顧蘭桂坊餐娛概念旗下的所有餐廳。



Porterhouse Seafood & Steak

地址： 香港中環德己立街30-36號加州大廈7樓

電話：2522 6366