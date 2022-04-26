母親節2022｜超值餐廳優惠合集 中環扒房任食即開生蠔／嘆吉品乾鮑／A4宮崎和牛及松葉蟹腳放題 （持續更新）

母親節將近，加上晚市堂食重開，一於帶媽媽出去好好歎返餐，以答謝她過去一年的辛勞啦！今次為各位精選城中多間餐廳，全都為母親節推出美食優惠，大家不妨參考一下。
中環扒房自助餐任食即開生蠔
Porterhouse Seafood & Steak向來主打高質牛扒和海鮮，環境舒適，是聚餐的好去處。適逢母親節，餐廳推出母親節海鮮烤肉週末早午自助餐，無限量供應多款美食，包括優質凍肉拼盤、精選芝士、沙律、湯類、新鮮海鮮、即開生蠔、多款烤肉精選、意大利麵、蛋類、國際美食及精緻甜品等。自助餐於5月7日及5月8日（星期六和星期日）提供，並劃分兩個入座時段，分別是上午11時30分及下午1時45分，成人每位$558及小童每位$279，另加一服務費。另外餐廳還於5月8日（星期日）推出母親節晚宴，4位成人$2388，套餐由頭盤至甜品樣樣齊，包括1公斤澳洲Mayura純種和牛紅屋牛扒、地中海風味煮青口等等可供分享。凡惠顧堂食，每位母親可獲贈附有價值HK$200餐飲禮遇的LKF Elite餐飲禮物卡一張，適用於下次晚膳惠顧蘭桂坊餐娛概念旗下的所有餐廳。
Porterhouse Seafood & Steak
地址： 香港中環德己立街30-36號加州大廈7樓
電話：2522 6366
世味養顏晚餐嘆吉品乾鮑
喜好中菜的話，不如試試位於中環IFC的唐述吧。餐廳廚藝總監周世韜師傅，專誠為母親節設計期間限定的養顏母親節晚餐，10 道精彩美食，包括私房 20 頭吉品乾鮑魚扣鵝掌、麒麟金鯛等，不少菜式更特別加入滋補養顏元素，如川貝棉棉花膠燉杏汁靜岡蜜瓜湯及雞油花雕龍蝦燉椰皇，兩者皆非常滋潤，而招牌煙燻脆皮雞更以有美顏功效的玫瑰取代桂花，色彩亦更奪目，令人食慾大增！世味養顏晚餐，只限 4 月 30 日， 5 月 1、7 及 8 日供應(母親節週末及前一個週末)，每位$1488(兩位起)，現已接受預訂。
唐述 CHINESOLOGY
地址： 香港中環國際金融中心商場3樓 3101號舖
電話：6809 2299
A4宮崎和牛及松葉蟹腳放題
日本菜方面，可以考處一下吃用料高質的A4宮崎和牛及松葉蟹腳放題。放題包括前菜、冷盤、刺身、壽司卷物、炸物、燒物及溫物，而其中松葉蟹肉沙律、松葉蟹腳、A4宮崎和牛壽喜燒卷等等絕對值得一試！放題將於5月7日及5月8日（星期六及星期日）供應，早午巿放題由中午12時至下午3時推出，成人每位$638及小童每位$308；晚巿放題由晚上6時30分至晚上10時，成人每位$828及小童每位$408，以上均需加一服務費。
FUMI
地址：中環德己立街30-36號加州大廈6樓
電話：2328 3302
素食母親節四人餐
家人平常茹素嗎？其實素菜也有不少選擇。灣仔藝術中心這間新開業的素食餐廳JAJA，主打滋味素食，菜式設計美味及美感兼備。餐廳在母親節也推出節日優惠套餐，以環球滋味素食作為主題，選擇豐富。JAJA繽紛母親節四人餐每客$1388，包括泰式生菜包沙律、日式提生糙米壽司拼盤、意式新豬肉磨菇香草薄餅、台式素鹵肉飯及歐式薄豬扒等，並有招牌甜品芝士蛋糕條及奇亞布甸杯，多人享用也夠飽肚。
JAJA
地址：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓
電話：2877 3999