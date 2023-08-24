氣炸鍋食譜｜焦糖香蕉、香脆蘋果乾、果醬等5款輕鬆做法 氣炸鍋可以炸水果？！

不少人家中都添置了氣炸鍋，除了可以氣炸即食食品或各種餸菜外，其實還可以「炸水果」！以下就教大家製作5 款氣炸鍋水果食譜，果醬、果乾等都可以輕鬆製作！

氣炸鍋食譜｜乾燥檸檬、香橙片 不少人在減肥期間都有喝Detox Water的習慣，而乾燥檸檬片便是製作Detox Water的必備品之一。但若為此特意購入水果烘乾機的話未免太過破費，因此不妨使用氣炸鍋製作出乾燥的檸檬、香橙片等柑橘類水果的水果片吧！製作方法十分簡單，水果片亦特別適合用來泡水用，製作後用來自用或送禮都屬不錯的選擇。 乾燥檸檬材料及做法：檸檬 1個、橙 1個

1.檸檬、橙洗淨切成3mm厚度的薄片，若有果籽需去籽。

2.切好後平舖在氣炸鍋中，以100度先烘30分鐘。

3.將檸檬片取出，香橙片繼續烘30～60分鐘，直至水份被吸乾為止。

4.完成後放入密封盒子中，再放入乾燥劑以防潮濕即可。

氣炸鍋食譜｜焦糖香蕉 家中食材匱乏卻又想吃甜品的時候，不妨簡單利用香蕉和砂糖放入氣炸鍋製作出外脆內軟的焦糖香蕉，同時可以作為French Toast、班戟等甜品的配菜食用，味道香甜，口感軟糯，小朋友一定喜歡！ 焦糖香蕉材料及做法：香蕉 1條、砂糖 適量

1. 香蕉對半切開，在切面灑上砂糖。

2.放入氣炸鍋以180度焗13分鐘，期間可打開觀看情況，若見有焦糖效果即可取出享用。

氣炸鍋食譜｜藍莓果醬 如果想吃新鮮果醬的話，不一定需要花時間看火製作，利用氣炸鍋同樣可以製作出新鮮可口的水果果醬。製作方法十分簡單快捷，只需要20分鐘便可以製作出與市面上味道相似的果醬，而且不含防腐劑，健康又好吃，無論大人或小朋友都會喜歡。 藍莓果醬材料及做法：藍莓 1盒、砂糖 適量、檸檬汁 適量

1.藍莓洗淨瀝乾水分，放入氣炸鍋中，再加入適量糖。

2.以180度焗10分鐘，取出後用匙羹將果肉壓成果醬。

3.再加入適量檸檬汁，以200度焗6分鐘即可。

氣炸鍋食譜｜香脆蘋果乾 水果乾零食在近年大受歡迎，特別適合減肥人士嘴饞的時候食用，而氣炸鍋同樣可以做到水果烘乾機的效果。雖然食材和做法並不複雜，但製作的時候需要特別注重溫度和時間，記得氣炸鍋絕對不能超過145度，若果超過的話，製作的果乾便會變黑，因此製作時需要特別注意。 香脆蘋果乾材料及做法：蘋果 2個

1.蘋果切薄片，放入鹽水浸泡10分鐘左右。

2. 放入氣炸鍋，以140度先焗30分鐘，翻一翻再焗20分鐘，打開翻面再焗20分鐘即可。若以130度烘烤，則以每30分鐘為區間進行翻面，總共焗90分鐘即可。