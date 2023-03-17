永安旅遊日本/英倫之旅 伴你賞春日美景

隨著各地疫情放緩，旅遊業已恢復正常，加上日本早前已全面取消口罩令，去日本遊終於可以真面目示人，讓大家玩得更安心自在。提到日本，相信很多人都記掛著雪山和賞櫻，永安旅遊的「立山黑部 雪壁奇景」6天春日之旅(AJHOP06M)，帶大家一同於4月中旬起探索這個豪雪地區。
季節限定 賞雪之大谷奇景
於每年約4月中旬開山，位於海拔2,500米高地的立山黑部，向來以季節限定、高約10米的「雪之大谷」壯觀雪壁最為馳名。不少人都會趁開山時到訪立山黑部，於兩道雪壁中的公路上漫步，感受這大自然奇景，更特別安排乘坐6種交通工具(包括電纜車，無軌電車及空中索道等)，與大家一同暢遊立山黑部。另一可愛的行程，則是前往白兔之里親親可愛白兔，亦會參觀金箔體驗館了解金澤的金箔文化。
部分指定日期出發的行程，更會安排前往「世界文化遺產」白川鄉合掌村，感受春日櫻花綻放的童話世界；並會到兼六園欣賞一步一景的庭園美景、參觀宏偉的名古屋城(包入場)配搭浪漫春櫻。另外，於4月22日至5月2日出發的行程，更會增遊「礪波鬰金香祭」。行程會遊覽湯國之森工藝村認識石川傳統工藝、觀賞世界級六角柱美景-東尋坊、漫步百年老建築街道-東茶屋街。如果喜愛泡溫泉的朋友，旅程將安排2晚溫泉酒店，團友可盡情享受傳統日式風呂，兼且品嘗2晚溫泉酒店豐富晚餐。
行程由4月15日起出發，每位收費$11,499起。3月31日前網上報名仲有額外優惠減400港元。
英國賞經典英倫風情
除了日本外，相信不少人亦會選擇去英國旅遊，除可以暢遊景點之餘，亦可相約已移民的親友相聚，順道探親訪友。永安旅遊的「英格蘭經典英倫風情之旅」8天團 (LEBWA08M)，將選乘英國或國泰航空直航往返香港至倫敦，行程會一次過暢遊倫敦、巴斯、布里斯托爾、斯特拉特福、利物浦、曼徹斯特、牛津等，包括參觀文藝復興時代建築，耗時150年才全部建成的巴斯修道院；到訪著名史前遺跡巨石陣(包門票)，以及參觀巴斯唯一留存下來的羅馬遺跡「羅馬浴場博物館」。
行程亦會到訪英國第三大城市曼徹斯特，並會到曼聯主場奧脫福球場朝聖，球迷不容錯過；再前往斯特拉特福的莎士比亞故居，讓大家感受這位大文豪的童年。團友更會前往牛津郡，於牛津市內觀光，並於比斯特購物村以優惠價盡情購買名牌手袋。行程最後則會前往倫敦多個景點，包括白金漢宮、聖保羅大教堂、大笨鐘、國會大廈、大英博物館、倫敦眼等。行程另一大特點是全程不設自費活動，免收旅行團服務費，稅項及燃油附加費全包。每位$22,099起，3月31日前網上報名額外每位減500港元。