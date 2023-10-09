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旅遊飲食
2023-10-09 15:20:00

沙頭角行山｜ 鹿頸尤德亭及嘉龍潭 奇觀大開眼界

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沙頭角行山｜ 鹿頸尤德亭及嘉龍潭 奇觀大開眼界

沙頭角行山｜ 鹿頸尤德亭及嘉龍潭 奇觀大開眼界

鹿頸、南涌是客家村，位於偏遠的新界東北，鄰近沙頭角海，屬低窪地，遍佈荒廢農田和魚塘，村後有完整的風水林，為該區帶為來豐富的生物多樣性和保留著客家村的特色。  

文: 李以強(沙頭角文化生態協會) 原文刊於2017年9月

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鹿頸黃屋村起步

從粉嶺鐵路站乘56K專線小巴到鹿頸總站下車，穿過士多，走進黃屋村，一排二至三層高的村屋依山而建，當中有三座祠堂，包括建築精緻的春儒黃公祠和男德陳公祠，兩祠均雕欄玉砌，樑上的雕刻工藝精湛，令人大開眼界。據鄰居黃婆婆表示，公祠修建的一磚一瓦都是運自東莞，花費不菲。

離開黃屋村，到了分岔路口的公廁，然後轉入右方密林小徑，聽到咧咧怪聲，原來是一片粗壯的竹林受風吹搖動時所發出的磨擦聲。接著轉左上行山路，尤德亭已然在望，路旁是荒廢的梯田，一群在梯田吃草的野牛受驚奔跑，跟隨牛群覓食的牛背鷺也一同飛走了。

尤德亭 嘉龍潭 吃草牛群 壺穴

前港督尤德常到沙頭角行山

山徑由天然大石鋪成，部分受到雨水沖刷而破爛，需小心慢行。到了分岔路口，依指示牌轉右直行便到尤德亭。尤德亭是一座兩亭相連、呈八角形的中國傳統涼亭。由於前港督尤德經常到此郊遊，故建此亭紀念。從尤德亭俯瞰四周，景色壯麗，左邊是南涌的大片魚塘和農田，倒影著遠處的山巒，一切是多麼的平靜和諧。右方是鹿頸的魚塘和荒廢農田，遠處對岸的矮矮樓房是香港沙頭角禁區，碼頭右方是中英街，四周包圍的高樓大厦是深圳鹽田區，背後的高山是深圳最高山峰梧桐山(944米高)，最右方就是鹽田港貨櫃碼頭。

離開尤德亭，拾級而下到橋山橋，橋下是澗面遼闊的屏嘉石澗。橋山橋是1995年設立衞奕信徑時築建的，當地村民為紀念昔日四村橋山小學而命名。離開橋山橋，接走車路，不久到達直升機坪，在此可再次欣賞南涌和鹿頸一帶的山光水色。

鴉洲為鷺鳥天堂

續沿車路下行，經過郊野公園管理站，到達公廁；如是身手敏捷的健行者，可在公廁對面的樹林，尋找一條隱蔽小路通往香港最大的壺穴區——嘉龍潭。由於小路兩旁野草叢生、陡斜難行，好不容易才到達下游的屏嘉石澗。走到石壁頂俯覽嘉龍潭，但見二十多米高的石壁有拾級而下的壺穴，潺潺流水，注滿每個壺穴，蔚為奇觀。由於排列著壺穴的石壁仿似石板，亦稱「石板潭」。

嘉龍潭瀑布的石壁上共有5個壺穴，闊可藏人，第三個壺穴底部已被磨穿，與第四個壺穴互通，大自然的威力可想而知。嘉龍潭壺穴的形成是瀑布下沖，水流在石壁不平坦處形成漩流，帶動石礫運轉，經年累月地磨蝕石壁，造成圓形而下凹的壺穴。

從左邊較平緩的石坡下行至偌大的嘉龍潭，仰望壺穴群，非常壯觀。在此潭下方約十米處有數個乾涸的壺穴，有小孩跳下其中一個較大的壺穴，伸手穿越另一個壺穴，情景趣怪極了。遊罷嘉龍潭，原路返回公廁，沿車路下行至迴旋處，這裡便是衛奕信徑的終點。接著沿南涌的畢直車路前行，盡頭是鹿頸路的天后廟，在此可眺望有「鷺鳥天堂」之稱的鴉洲，觀賞覓食中的鷺鳥，泥灘上的紅樹林和彈塗魚，然後乘小巴返回粉嶺鐵路站。

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