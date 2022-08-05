法國普羅旺斯粉色魅力 今個夏天投入桃紅酒懷抱

位處法國南部的普羅旺斯以紫色薰衣草花海所為人熟悉，當地盛產的桃紅酒更是舉世聞名。近年，全球對桃紅酒的需求不斷提升，單是過去五年，香港入口普羅旺斯桃紅酒的數量更大幅增長68%，桃紅酒潮流正在不斷上升。參與是次「Provence O'Clock」推廣活動的酒商及食府包括，Belgos丶Eiffel Bistro丶Grappa's QRE丶Lantana丶Limewood丶Mostaccioli Brothers及Pastis等。活動將以桃紅酒作引子，誠邀一眾香港品味一族在盛夏體驗浪漫的法式風情。