法式風情 文化薈萃 越南峴港、會安古城、巴拿山5天團

越南有不少美食，如越南咖啡和越南粉，讓人回味無窮。越南亦有許多特色景點，香港中國旅行社的越南峴港、會安古城、巴拿山5天團，跟各位一同暢遊當地名勝，體會當地風俗習慣、生活信仰、民間藝術、文化及美食。

由香港直航越南，抵達被《國家地理雜誌》推薦，人生必去50個地方之一的峴港。峴港是越南的中央直轄市，有「東方夏威夷」之譽，當地除了著名的海灘外，亦有多個特色景點，其中一個會安排團友到訪的景點，是峴港地標「龍橋」。這座橫跨漢江的大橋，不單採用龍的形象，晚上時分龍身上的LED燈更會變換不同顏色，而且到星期六及星期日晚上，龍頭位置更會有噴水和噴火表演。至於龍頭附近則有「愛情碼頭」，是情侶打卡的熱點。

行程重本安排充足時間「包遊法國城鎮」巴拿山，包坐被列入《健力士世界紀錄》的纜車、佛手金橋、海拔最高寺「靈應寺」、參觀百年法國酒窖兼包Fantasy Park任玩套票等。此外，亦會帶團友暢遊五行山、占婆族博物館、粉紅公雞教堂、山茶半島等名勝，以及到訪世界文化遺產-「會安古城」及「順化古都」。旅遊越南要品味地道美食，如清蒸海鮮特色餐、巴拿山自助餐、峴港DIY料理、地道峴港料理(宮廷南瓜燉走地雞)等。並會連續4晚入住同一間五星級酒店，絕對是度假首選。

團號：VNDD

保證出發：4月16日

熱門出發：4月23日、5月14、21、28日、

6月4、11、18、25日

價錢:原價$4,599起，優惠價$3,899起

查詢：2998 7888

網址：www.ctshk.com