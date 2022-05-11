涼茶溝咖啡｜涼茶舖第二代開涼茶主題咖啡店 首創火麻仁拿鐵 賣日式輕食延伸草本智慧

曾幾何時，區區都有涼茶舖，街坊街里到涼荼舖聽電台看電視，好友情人都來喝著涼茶談笑風生，在純樸的時光裡，幾塊錢的涼茶足以給人半天的快樂。你有多久沒有坐在涼茶舖喝涼茶呢？

老字號與時並進

「我覺得有很多年輕一輩都不知道涼茶是甚麼回事，有時候會有客人問五花茶是不是苦的，又或者會問廿四味是甜還是苦呢，他們都開始不知道了。」身為永生堂涼茶的第二代，Ray Lau自小和弟弟在舖內打點，對於潮流的變遷感受最深。永生堂９０年代初在太子開業，主力賣養生涼茶，數十年來堅持前舖後煲的傳統，現時在西環、西營盤和太子都有分店。「我自己本來就喜歡咖啡，覺得舊時香港的涼茶舖，即是現在的咖啡店，人們去涼茶舖就像去咖啡店一樣，會坐下來慢慢享受。我覺得我們應該將涼茶與時並進。」於是，他抱著這個想法，除營運家族的涼茶，更破格地在荔枝角開設涼茶主題咖啡店「South Herbal Lab 南本草」，趁著冬去春来，這個老字號品牌正萌生一片新景象。