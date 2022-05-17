涼茶溝咖啡｜涼茶舖第二代開涼茶主題咖啡店 首創火麻仁拿鐵 賣日式輕食 延伸草本智慧

◆你可說我們是咖啡店，也可以說我們是一間涼茶舖。我們想帶出最核心的思想，是想將涼茶背後的草本智慧作出不同的延伸。◆ 永生堂涼茶負責人 Ray Lau。

曾幾何時，區區都有涼茶舖，街坊街里到涼荼舖聽電台看電視，好友情人都來喝著涼茶談笑風生，在純樸的時光裡，幾塊錢的涼茶足以給人半天的快樂。你有多久沒有坐在涼茶舖喝涼茶呢？

文：Heidi、攝：朗

老字號與時並進

「我覺得很多年輕一輩都不知道涼茶是甚麼回事，有時候會有客人問五花茶是不是苦的，又或者會問廿四味是甜還是苦呢，他們都開始不知道了。」身為永生堂涼茶的第二代，Ray Lau自小和弟弟在舖內打點，對於潮流的變遷感受最深。永生堂九十年代初在太子開業，主力賣養生涼茶，數十年來堅持前舖後煲的傳統，現時在西環、西營盤和太子都有分店。「我自己本來就喜歡咖啡，覺得舊時香港的涼茶舖，即是現在的咖啡店，人們去涼茶舖就像去咖啡店一樣，會坐下來慢慢享受。我覺得我們應該將涼茶與時並進。」於是，他抱著這個想法，除營運家族的涼茶，更破格地在荔枝角開設涼茶主題咖啡店「South Herbal Lab 南本草」，趁著冬去春來，這個老字號品牌正萌生一片新景象。

涼茶溝咖啡

既然是要開咖啡店，就要做得徹底，店面驟眼看完全不見涼茶舖的痕跡。走日系簡潔路線，全店以木材裝修布置，氣氛明亮又溫暖，唯獨藍色商標令人聯想起舊日涼茶舖的銅葫蘆，細節反映心思。「草本智慧都是好東西，我不需要改裡面的核心思想，只不過可能在體驗方面能夠進步一點，環境會舒適點，用咖啡店形式去展現出來。」Ray Lau說。餐牌充滿巧思，飲品和食物統統融入涼茶背後的草本智慧，如火麻仁拿鐵、氮氣沖泡五花茶、淮山薏仁豆腐雪糕等，組合新穎，但味道均平衝得宜。

延伸草本智慧

Ray Lau認為草本智慧不止限於涼茶飲品，以草本食材入饌更容易讓人接受，也正正和日式的飲食理念很吻合，因此餐牌大部分出品都以日本菜式為主。「這裡甚麼客人都有，有年輕人，也有上了年紀的客人，他們會覺得有趣和新鮮，而事實上我想我們是坊間首創，反應都很好，客人都說比想像中好飲，所以我覺得我們的方向正確。」

◆South Herbal Lab 南本草│荔枝角福榮街538號喜遇地下1號◆