深圳美食｜深圳3間必食牛肉火鍋人均¥80起 地鐵站直達 抵食新鮮現切潮汕牛肉

深圳美食推介！一到週末不少港人都喜歡北上飲飲食食，深圳有不少價錢公道，食物質素的新鮮現切潮汕牛肉火鍋，價錢人均¥80起，對比香港物價超常抵食！今次為大家精選了深圳3間必食牛肉火鍋，全部地理位置方便，地鐵站直達，去深圳玩樂前必睇！
深圳火鍋｜潮汕大目牛肉火鍋
潮汕大目牛肉火鍋是內地火鍋品牌老字號，主打潮汕新鮮黃牛，並選用四大黃牛之首的素川土黃牛，比一般牛肉肉質更鮮嫩！餐牌上有多個牛肉部位選擇，必點尊品雪花肥牛，牛肉紋理均勻，呈大理石花紋，吃起來質感軟嫩，肉味濃郁。潮汕大目牛肉火鍋在深圳共有六間分店，在羅湖口岸、深圳灣口岸都有分店，一北上就可以即刻開餐！
潮汕大目牛肉火鍋（羅湖春風店）
地址：深圳羅湖區春風路置地廣場1樓
深圳火鍋｜就犟牛肉火鍋
如果自問是牛魔王，必試主打擁有自家農場供貨的「就犟牛肉火鍋」，即點即切保證新鮮。品牌在深圳有兩間分店，分別位於深圳地鐵深大站以及科苑站附近，搭地鐵都可以去得到。招牌貨是「就犟大團圓」，將嫩肉、吊龍、肥牛、匙仁、牛舌等各個部位圍成一圈再上菜，賣相浮誇又吸引！還有人人來到必食的，「一丸飽」牛丸，份量大而且口感彈牙，咬開有爆汁效果！湯底方面，必食牛骨湯底，湯頭清甜，為牛肉味道錦上添花。
就犟牛肉火鍋
地址：深圳南山區粵海街道科技中三路1號海王銀河科技大廈一樓108商舖
深圳火鍋｜阿翔鮮牛肉火鍋
阿翔鮮牛肉火鍋是不少深圳人的口袋餐廳，不少人都大讚比起在潮州當地更好吃。店內同樣可以品嚐到各種牛肉部位，如特選雪花、牛頸肉、新鮮匙仁、吊龍、三花趾等等質素都不錯，湯底則推介惹味沙茶湯底，味道香濃，令人食慾大增！另外阿翔鮮牛肉火鍋非常實惠，每碟牛肉可按斤兩計算，最平五六十元就有交易，非常抵食！
阿翔鮮牛肉火鍋
地址：深圳市羅湖區翠竹路1175