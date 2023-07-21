深圳美食｜深圳3間必食牛肉火鍋人均¥80起 地鐵站直達 抵食新鮮現切潮汕牛肉

深圳美食推介！一到週末不少港人都喜歡北上飲飲食食，深圳有不少價錢公道，食物質素的新鮮現切潮汕牛肉火鍋，價錢人均¥80起，對比香港物價超常抵食！今次為大家精選了深圳3間必食牛肉火鍋，全部地理位置方便，地鐵站直達，去深圳玩樂前必睇！

深圳火鍋｜潮汕大目牛肉火鍋

潮汕大目牛肉火鍋是內地火鍋品牌老字號，主打潮汕新鮮黃牛，並選用四大黃牛之首的素川土黃牛，比一般牛肉肉質更鮮嫩！餐牌上有多個牛肉部位選擇，必點尊品雪花肥牛，牛肉紋理均勻，呈大理石花紋，吃起來質感軟嫩，肉味濃郁。潮汕大目牛肉火鍋在深圳共有六間分店，在羅湖口岸、深圳灣口岸都有分店，一北上就可以即刻開餐！



潮汕大目牛肉火鍋（羅湖春風店）

地址：深圳羅湖區春風路置地廣場1樓