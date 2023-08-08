減肥低卡醬料｜減肥也可以蘸醬！盤點6款常用低卡醬料 減肥人士必買

減肥期間總是認為吃得清淡等於低卡路里，因此不少減肥人士都沒有蘸醬的習慣，食物的味道亦會因而無味。其實市面上有不少低卡醬料，在減肥時候亦可食用，以下就為大家盤點6款常用低卡醬料，讓大家減肥時也可以一嘗醬料的味道！

減肥低卡醬料｜1 HELLMANN’S 超低脂蛋黃醬 HELLMANN’S旗下有不同蛋黃醬，除了原味和低脂外，更有標榜超低脂的蛋黃醬，屬最低脂低卡，一羹(10g)約只有脂肪0.3g和7kcal，較原味蛋黃醬的脂肪少近26倍，因此在減脂期可以放心食用。雖然口感和味道上不能與原味蛋黃醬相比，屬較清淡和偏酸的蛋黃醬，但用於製作雞蛋沙律、馬鈴薯沙律等都十分不錯。 減肥低卡醬料｜2 Kühne 芥末酸甜青瓜蓉漢堡調味醬 Kühne出品多款低卡的芥末醬，而它的芥末酸甜青瓜蓉漢堡調味醬便是眾多芥末醬中的「熱賣王」，一羹(10g)約只有10.5kcal，味道酸甜，口感帶青瓜蓉的顆粒，因此特別適合自己製作漢堡時塗抹在漢堡中。除用在漢堡內，也可拌在馬鈴薯沙律或用在三文治的餡中，以增加食物的口感和味道。

減肥低卡醬料｜3 Essential Everyday’s 黃芥末醬 不少人都喜歡在吃熱狗或漢堡是加入黃芥末醬，而普遍黃芥末醬的卡路里並不算低，例如近年興起的蜂蜜黃芥末醬，或是黃芥末沙律醬等，都屬頗高卡的醬料。而Essential Everyday’s的黃芥末醬卻標榜零脂肪、零卡路里，味道與一般黃芥末醬無異，絕對是減肥人士的恩物。除了配以熱狗或漢堡食用，還可以加進蛋黃醬中調味。 減肥低卡醬料｜4 HEINZ 無糖無鹽茄汁 說起HEINZ的話，相信大家對它的茄汁並不陌生，而除了最基本的原味茄汁外，還推出了有機茄汁、無鹽茄汁、無糖茄汁，甚至有無糖無鹽茄汁，而一羹更只有10kcal，當中的碳水化合物亦只有1g，味道亦沒有太大分別，絕對適合減肥時食用。除了把它用來蘸食物外，還可以把它製作意粉，或是配以熱狗、漢堡等食用。

▼減肥節食貼士▼

減肥低卡醬料｜5 청정원 （清淨園）韓式辣椒醬 韓國不少菜式都是減肥人士喜歡製作的減肥食品，例如泡菜湯、拌飯等，而韓式辣椒醬便是當中的靈魂。這款韓式辣椒醬一羹(10g)約有21.5kcal，屬可接受範圍的醬料，而且這款醬料入口自韓國，因此製造出來的食品與真正在韓國吃到的食品特別相似。 減肥低卡醬料｜6 Kühne 零卡香草醬 不少人都喜歡在減肥時吃沙律，為了減低他的卡路里，相信大部份人都不會加入沙律醬。除上面介紹過的芥末醬外，Kühne亦出品多種不同的醬料，而這款零卡香草醬標榜零卡零脂肪，打開後會發現它充滿香草香氣，帶酸酸甜甜的味道，因此特別適合拌在沙律中食用，以化解蔬菜的草青味。