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旅遊飲食
2023-09-28 17:40:00

減肥食譜｜果仁焗蛋、紫薯燕麥撻、英式鬆餅等4種燕麥甜品 無糖無牛油健康又低卡

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減肥食譜｜果仁焗蛋、紫薯燕麥撻、英式鬆餅等4種燕麥甜品 無糖無牛油健康又低卡

減肥食譜｜果仁焗蛋、紫薯燕麥撻、英式鬆餅等4種燕麥甜品 無糖無牛油健康又低卡

減肥的時候最重要便是戒口，因此甜品絕對是黑名單內的食物，但其實減肥亦可照樣食甜品，只要選擇健康的食材製作即可。以下就教大家製作4種燕麥甜品，每款都無糖無牛油，既健康又低卡，特別適合減肥人士食用！

減肥甜品食譜｜朱古力燕麥棒

不少人都喜歡購買燕麥棒來代替一餐，但是市面上的燕麥棒大多都含防腐劑及糖分，並非想像中健康，因此不妨自己製作吧！製作方法十分簡單，只需要將材料混合即可，成品充滿香氣外，還十分香脆，不過記得加入牛奶的時候需要分多次加入，令混合物較容易黏合在一起。如果不喜歡朱古力味的話，可以將可可粉換成抹茶粉、玉桂粉等，按自己的喜好即可。
朱古力燕麥棒材料：燕麥30g／牛奶 少量／蜂蜜 少量／可可粉 2克／果仁 少量

朱古力燕麥棒做法

1.將燕麥、牛奶、蜂蜜和可可粉混合均勻，注意牛奶需少量地分多次加入才較容易黏合。
2.將材料粘合，整理成方便進食的長方形尺寸，然後放在牛油紙上。 
3.在燕麥棒上放上幾顆果仁。 
4.焗爐以180度預熱，焗約18分鐘左右即可。

減肥甜品食譜｜朱古力燕麥棒低脂又飽肚。 減肥甜品食譜｜朱古力燕麥棒可以加入果仁一起攪拌。
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減肥甜品食譜｜果仁燕麥焗蛋

雞蛋熟製作甜品時必不可少的食材，而這款果仁燕麥焗蛋就與燉蛋差不多，加入燕麥和粟米後更添香氣，口感亦更加豐富。而這款甜品更是沒有加入任何糖和油，特別適合減脂期間食用。如果想在減肥的時候也吃到甜品的話，不妨製作這款果仁燕麥焗蛋吧！

果仁燕麥焗蛋材料：燕麥 50g／雞蛋 1隻
牛奶 200mL／粟米粒 40g／果仁 適量

果仁燕麥焗蛋做法

1.將雞蛋打到碗中，加入牛奶、粟米粒和燕麥後攪拌均勻。 
2.將混合物倒入小碗中。
3.在表面加上適量果仁。
4.焗爐以190度預熱後，焗25-27分鐘即可。 

減肥甜品食譜｜果仁燕麥焗蛋當作早餐食用也不錯。 減肥甜品食譜｜果仁燕麥焗蛋可以用南瓜代替粟米粒。

減肥甜品食譜｜無糖全麥英式小鬆餅

英式小鬆餅即muffins，但市面上的英式小鬆餅一般都加入許多牛油和糖，因此並不適合減肥人士適用。而這款食譜則沒有加入任何牛油，而且亦使用香蕉、藍莓等天然水果代替糖分，令到不用加任何砂糖也可以帶有甜味，特別適合用來作為下午茶食用。

無糖全麥英式小鬆餅材料：全麥粉 50g／燕麥 50g／牛奶 60mL
雞蛋 1隻／香蕉 1條／藍莓 適量
梳打粉 1茶匙

無糖全麥英式小鬆餅做法

1.將全麥粉和燕麥混合，再加入梳打粉。 
2.打入雞蛋後攪拌均勻。
3.香蕉去皮切片後，與牛奶、藍莓一起倒入攪拌機攪拌。 
4.將香蕉藍莓牛奶倒入麵糊中，然後再攪拌均勻。
5.將攪拌物倒入小鬆餅模具，焗爐以190度預熱後，焗20分鐘即可。

將所有食材攪拌好即可製成。

將所有食材攪拌好即可製成。

減肥甜品食譜｜紫薯燕麥撻

雖然香港的紫薯熱潮已過，但是紫薯仍是一樣不錯的減肥食品，用來製作紫薯燕麥撻既可減脂，亦可增加飽足感。一般的撻皮都是利用大量牛油製作，而燕麥撻則選用香蕉和燕麥取代，既健康又低脂，而且亦不失撻皮應有的香脆口感，有時間的話不妨製作吧！

紫薯燕麥撻材料：中型香蕉 2條／麥皮 100g
紫薯(中等大小) 1條／雞蛋 1隻
牛奶 適量／額外麥皮 少量
核桃 少量／椰子油 少量

紫薯燕麥撻做法

1.香蕉去皮壓成泥，分次加入麥皮混合均勻。
2.6寸圓形模具內噴上少量椰子油，然後將香蕉燕麥混合物壓入模具，模具的邊緣需高出中心位置（撻狀）。
3.放入預熱好的焗爐以180度焗15-18分鐘。
4.紫著提前蒸熟後去皮壓成泥，如果太乾的話可以加一點牛奶。
5.雞蛋打散，再加入少許牛奶混合均勻。
6.將紫著泥壓入焗好的香蕉燕麥撻皮中。
7.過5分鐘後倒入蛋液在紫著泥上，然後撒上額外的麥皮和核桃碎。
8.放入焗爐以200度焗烤10分鐘後，轉180度焗15分鐘至蛋液熟透即可。

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