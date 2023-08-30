減肥食譜｜ 香蕉燕麥曲奇、焦糖香蕉班戟等5款低卡甜品做法 全部唔過75kcal！

香蕉（英文Banana）不僅可以補充體力，同時也是低卡又好吃的水果，但除了直接食用外，其實用來製作甜品亦是不錯的選擇。以下就教大家製作5款低卡的香蕉甜品，每一款都不超過75kcal，減肥時也可以吃到好吃的甜品！

減肥食譜｜香蕉燕麥曲奇 33kcal/塊 香蕉燕麥曲奇只需利用4種食材及4個步驟便製作，材料在家中都可以輕易找到，方法亦十分簡單，而製作出來的曲奇口感香脆，味道香甜，作為宵夜的小食一流！

香蕉燕麥曲奇材料（可製作約11塊曲奇）：香蕉 60g／麥皮75g／代糖30g ／黑朱古力碎5g 香蕉燕麥曲奇做法

1.將麥皮、黑朱古力碎和代糖混合均勻。

2.用叉子將香蕉壓成泥狀，加進混合物中攪拌均勻。

3.將香蕉混合物整理成團狀，然後分成等份，再整理成曲奇的形狀。

4.將曲奇放入預熱後的焗爐，以180度焗18分鐘即可。

減肥食譜｜香蕉椰子方形蛋糕 39kcal/件

如果喜歡帶有椰子口味的甜品，可嘗試製作這款香蕉椰子方形蛋糕，蛋糕帶香濃的椰子味，口感鬆軟，除了低卡路里外，亦屬低碳甜品，對於減肥人士十分有幫助。

香蕉椰子方形蛋糕材料（6寸正方形蛋糕）：

香蕉 2條／雞蛋 2隻

椰子麵粉 25g ／低筋麵粉 10g

脫脂牛奶 85g ／代糖 30g／梳打粉3g 香蕉椰子方形蛋糕做法

1.香蕉切成薄片狀備用。

2.在模具底部鋪上牛油紙，然後均勻地撒上5g代糖。

3.將切成薄片狀的香蕉鋪滿模具底部。

4.在碗中倒入牛奶，然後打入雞蛋攪拌均勻。

5.在混合物中加入椰子麵粉、低筋麵粉、梳打粉和餘下的代糖後，將所有材料攪拌均勻。

6.將混合物倒入模具，整理表面後放入預熱好的焗爐，以160度焗40分鐘。

7.焗好後以倒扣的形式取出蛋糕，撕開牛油紙，切成9等份即可。

減肥食譜｜焦糖香蕉班戟 47kcal/塊

不少人都喜歡吃班戟，直接將香蕉加入班戟中，可以輕鬆製作出簡單美味的早餐，既帶有焦糖獨有的香甜，還有香脆的口感，一塊便能滿足想吃甜品的慾望！

焦糖香蕉班戟材料（可製作8塊班戟）：香蕉 1條／低筋麵粉 35g／代糖30g／雞蛋 2隻／脫脂牛奶 75g 焦糖香蕉班戟做法

1.在碗中倒入牛奶，打入雞蛋攪拌均勻。

2.過篩加入低筋麵粉和20g代糖後攪拌均勻。

3.香蕉切成薄片狀備用。

4.在爐面上放上平底鑊，在平底鑊上灑上適量代糖，然後再均勻地舖上香蕉片。

5.開小火後慢慢倒入麵糊，均勻地覆蓋在香蕉片上。

6.蓋上鑊蓋焗3至5分鐘，班戟凝固變色後輕輕翻面，再煎1分鐘即可。

減肥食譜｜香蕉夾心小蛋糕 60kcal／件 若果想祭出大有小驚喜的蛋糕，那麼夾心蛋糕便是不錯的選擇。香蕉夾心小蛋糕以香軟的香蕉泥作為夾心，表面還有焗得香脆的香蕉薄片，蛋糕口感豐富，而且一件只有60kcal，減肥期間也可以放心食用。

香蕉夾心小蛋糕材料：（可製作6個小蛋糕）

香蕉 2條／雞蛋 1隻

全麥麵粉 50g／脫脂牛奶 80g

梳打粉 3g／代糖 20g／蜜糖 適量 香蕉夾心小蛋糕做法

1.將香蕉和蜜糖以外所有材料混合均勻。

2. 用叉子將1條香蕉壓成泥狀備用。

3.在小蛋糕模具內倒入一半麵糊，在中間放入香蕉泥，然後再倒入另一半麵糊。

4.將蛋糕放入預熱好的焗爐，以160度焗45分鐘。

5.出爐前5分鐘取出蛋糕，在表面放上切成薄片的香蕉作裝飾，然後刷適量蜜糖，再放回焗爐焗5分鐘即可。