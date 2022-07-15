減肥｜夏日瘦身必飲蘋果醋 排毒燒脂同時抗氧美肌

每逢夏天，女士們總嚷著要開展減肥大計，但天氣熱到「焫著」，有時真的會抵受不住可樂、珍珠奶茶、檸檬茶等「誘惑」，令減肥進度一再落後！與其喝一些高糖、高脂飲料，不如選擇酸酸甜甜的蘋果醋，加上冰塊一起享用，絕對消暑開胃，最重要是有助排毒瘦身，更可以促進皮膚健康！
增加飽足感 減少腹部脂肪
事實上，許多不同種類的水果、蔬菜或穀物都可製成醋。由於蘋果醋是用新鮮的蘋果加入酵母菌發酵釀造而成，含豐富的「乙酸」。而蘋果中「乙酸」與血糖值的平衡息息相關，據美國糖尿病協會的一項研究顯示，飲用蘋果酒後，人體對胰島素的敏感性提高19至34%。若能有效維持血糖穩定，將有助增加飽足感。同時，蘋果醋含有醋酸，據研究顯示，醋酸可以減少澱粉的吸收，並減慢消化速度，進而讓飽足感維持更久。
另外，Journal of Functional Foods於2018年亦有研究指出，在限制卡路里的飲食中，搭配蘋果醋可以幫助減少內臟脂肪，並改善其他的健康問題；美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）的專家也曾指出，醋有幫助減肥的潛在功效。
選購全天然、無添加、0糖配方蘋果醋
不過，市面上蘋果醋產品眾多，部分或會額外添加糖分、防腐劑及人造色素等，飲用後對健康「百害而無一利」，因此選購時需要格外留神。推薦大家選購產自台灣的「一斤果醋醇釀蘋果醋」，採用日本釀醋技術，以100%純天然蘋果汁入饌，經4段天然發酵，保留其營養價值，做到20倍濃縮，一支500ml裝，每日一杯，足有50日份量！
「一斤果醋醇釀蘋果醋」成分主要為「未過濾」的釀造蘋果醋、蘋果汁及水，無添加任何人造色素及防腐劑，0糖配方更不含糖或代糖，適合關注血糖人士飲用。「一斤果醋醇釀蘋果醋」蘊含豐富「醋母」營養，當中包括維他命B雜、C、E、胡蘿蔔素、茄紅素、果膠、鉀、多種礦物質、微量元素，以及「醋母」之原質蛋白質，有助促進新陳代謝，消脂排毒，排出身體多餘的鈉，更有助維持皮膚、肌肉及骨骼健康，亦可紓緩疲勞，提升身體免疫力。濃郁天然醋味，淡淡蘋果香，以水或蜂蜜稀釋飲用，一杯營養價值高，同時消暑開胃的飲料完成！
一斤果醋25周年 儲單免費換伊瑪牌家電
適逢一斤果醋踏入25周年，為答謝大家一直以來的支持，隆重推出「賞你好『煮』意」活動，即日起至2022年8月31日，於指定商戶購買或累積購買一斤果醋500ml或600ml 15支（最多累積8張收據），即可免費換領伊瑪牌指定小家電乙個，包括「雪釜」快思邏輯電飯煲（1.0L）、「瑰麗」10公升雙層電焗爐及健康空氣炸鍋。
此外，於指定商戶購買或累積購買一斤果醋500ml或600ml 4支（最多累積2張收據），亦可加港幣200元換購伊瑪牌指定小家電乙個。