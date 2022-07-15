減肥｜夏日瘦身必飲蘋果醋 排毒燒脂同時抗氧美肌

每逢夏天，女士們總嚷著要開展減肥大計，但天氣熱到「焫著」，有時真的會抵受不住可樂、珍珠奶茶、檸檬茶等「誘惑」，令減肥進度一再落後！與其喝一些高糖、高脂飲料，不如選擇酸酸甜甜的蘋果醋，加上冰塊一起享用，絕對消暑開胃，最重要是有助排毒瘦身，更可以促進皮膚健康！

增加飽足感 減少腹部脂肪

事實上，許多不同種類的水果、蔬菜或穀物都可製成醋。由於蘋果醋是用新鮮的蘋果加入酵母菌發酵釀造而成，含豐富的「乙酸」。而蘋果中「乙酸」與血糖值的平衡息息相關，據美國糖尿病協會的一項研究顯示，飲用蘋果酒後，人體對胰島素的敏感性提高19至34%。若能有效維持血糖穩定，將有助增加飽足感。同時，蘋果醋含有醋酸，據研究顯示，醋酸可以減少澱粉的吸收，並減慢消化速度，進而讓飽足感維持更久。

另外，Journal of Functional Foods於2018年亦有研究指出，在限制卡路里的飲食中，搭配蘋果醋可以幫助減少內臟脂肪，並改善其他的健康問題；美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）的專家也曾指出，醋有幫助減肥的潛在功效。