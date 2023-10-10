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旅遊飲食
2023-10-10 12:30:00

湯麵湯底食譜｜雞湯/魚湯/豬骨湯/等5種健康又簡單做法 告別味精打邊爐都得！　

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湯麵湯底食譜｜雞湯/魚湯/豬骨湯/等5種健康又簡單做法 告別重鈉味精打邊爐都得！　

湯麵湯底食譜｜雞湯/魚湯/豬骨湯/等5種健康又簡單做法 告別重鈉味精打邊爐都得！　

湯底放製冰格保存

不少「無飯家庭」在家煮食生活，新手少不免使用味精來調味，特別煮有湯底的料理的時候，更愛用各種隨意可以在超級市場內買到的湯底。然而市面上大部份即食湯底都含有鈉質和味精，長期進食會影響健康。以下就為大家介紹5種基礎湯底食譜，向重鈉味精說再見吧！

煮好後的湯底放進普通冷藏格只可放兩天，但把它雪藏的話，保質期則可延長。建議放進雪藏櫃的製冰格中，凝固後便會變成冷凍湯粒，再用保鮮紙包好雪藏，進食時直接使用即可。

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雞湯食譜

說到湯底製作的話，就不得不提到雞湯（英文︰chicken broth）。不少人都會購買市面上的清雞湯當作調味料使用，不論火鍋、燉菜等都會用到，但其實自己也可以製作，成品既鮮甜又健康。

雞湯材料：
水2000mL；雞骨（雞胸骨架) 2份；洋蔥 1顆；紅蘿蔔1條；蔥 1棵；薑 2-3片；黑胡椒粒 適量；米酒 適量

雞湯做法

  1. 預先把雞骨頭與冷水一同倒進鍋中汆燙，煮滾後繼續以大火多煮5分鐘，讓血水滲出。
  2. 取出雞骨頭後用清水把它們沖洗乾淨。
  3. 把紅蘿蔔和洋蔥去皮切塊，葱切除根部再切半。
  4. 把所有食材放進另一個鍋中，以中火煮至水滾。
  5. 撈起浮沫，轉小火再煮45分鐘。
  6. 待湯變涼後過濾即可。
湯麵湯底食譜｜把煮好的湯底倒進製冰格冷藏，便能製成方便使用的湯粒。(instagram@hanhan219) 湯麵湯底食譜｜可以使用湯粒煮成一碗溫暖的蘿蔔雞湯。 (instagram@closetoyou007)

煲魚湯食譜

不少人都喜歡魚湯（英文︰fish soup）的味道，但又怕自己製作魚湯會麻煩，所以會選用一些的湯粒來代替。然而這些湯粒都會有一種腥味，並非每一個人都接受到。如果喜歡較濃厚的魚湯的話，不妨學習以下的食譜吧！

煲魚湯材料：水1000mL；米酒100mL；魚骨 11份；蔥 1棵；薑 6-8片；黑胡椒粒 適量；白胡椒粉 適量

煲魚湯做法

  1. 先把魚骨放入熱鑊中煎至金黃香脆，另外準備一個湯煲先煲滾水。
  2. 煎香後的魚過加入熱水中，以中大火煮至變成乳白色，過程中不用蓋上鍋蓋。
  3. 撈起浮沫，加入其他食材後再煮10分鐘。
  4. 待湯變涼後過濾即可。

蔬菜湯食譜

煮即食麵或湯麵的時候若果不想使用味精或調味包的話，可以預先煮好這款蔬菜湯（英文︰vegetable soup）作為湯底，待食用時可以直接拿出來使用，十分方便。而且食材只有蔬菜，即使是素食者也可食用。

蔬菜湯材料：水 1000mL；洋蔥 1顆；紅蘿蔔 1條；白蘿蔔 1條；西芹 1條；粟米 1條

蔬菜湯做法

  1. 先把所有蔬菜洗淨後去皮切塊。
  2. 放入鍋中與清水一起以大火煮滾。
  3. 轉小火再煮1小時。
  4. 待湯變涼後過濾即可。
湯麵湯底食譜｜煮好的魚湯呈乳白色。(instagram@gogo_shichiji) 湯麵湯底食譜｜蔬菜湯可以煮成全素湯麵。(instagram@dan_fooday) 湯麵湯底食譜｜蔬菜湯煮成蔬菜粥同樣健康美味。 (instagram@treep_food)
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豬骨湯食譜

若果喜歡香濃的豬骨湯（英文︰pork bone broth），那麼就不要再購買市面上的現成糖粒，嘗試自己製作，方法比想像中簡單得多，即使是煮飯新手也可以成功製作。

豬骨湯材料：水 1000mL；；豬大骨 1份；洋蔥 1顆；蔥 1棵；薑 2片

豬骨湯做法

  1. 預先把豬大骨與冷水一同倒進鍋中汆燙，煮滾後繼續以大火多煮5分鐘，讓血水滲出。
  2. 取出豬大骨後用清水把它們沖洗乾淨。
  3. 把洋蔥去皮切塊，葱切除根部再切半。
  4. 把所有食材放進另一個鍋中煮滾，再轉小火滾煮1-2小時。
  5. 待湯變涼後過濾即可。
如果想令豬骨湯更鮮甜，可以加上蔬菜一起煮。(instagram@foodlover_cooking_teahunter) 不少人都愛煮蕃茄燉牛肉作為餸菜。 (instagram@cindycookingadventures) 使用湯粒煮食清湯牛肉也不錯。(instagram@tingting_0126)

牛骨湯食譜

清湯牛腩、蕃茄燉牛肉、紅酒煮牛肋骨、羅宋湯（英文︰Borscht）等都屬不少人會經常製作的牛肉菜式。但如果想令餸菜的味道更鮮甜、更入味，可以選擇需要自己製作牛骨湯（韓文︰곰탕），使餸菜充滿牛肉的香氣。

牛骨湯材料：白蘿蔔 1條；水 1000mL；；牛大骨 1份；牛腱 1-2件；新鮮香菇 5粒；芫茜 4-5條；洋蔥 1顆；桂皮 1條；八角 2粒

牛骨湯做法

  1. 預先把牛大骨和牛腱與冷水一同倒進鍋中汆燙，煮滾後繼續以大火多煮5分鐘，讓血水滲出。
  2. 取出牛大骨和牛腱後用清水把它們沖洗乾淨。
  3. 把洋蔥去皮切塊，香菇去除根部，與桂皮和八角用小火煎出香味 。  
  4. 把所有食材放進另一個鍋中煮滾，撈起浮沫，再用小火燉煮2.5小時。
  5. 待湯變涼後過濾即可。
番茄5大好處。（am730製圖） 番茄5大好處。（am730製圖） 番茄5大好處。（am730製圖） 番茄5大好處。（am730製圖）
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