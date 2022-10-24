澳洲旅遊｜現代塵世美—塔斯曼尼亞 與企鵝零距離　坐罕有蒸汽火車

塔斯曼尼亞（Tasmania）位於澳洲最南端一個大島，由於遠離澳洲大陸所以保留了更原始大自然，亦被譽為世上最後一片淨土。今日帶大家參加非一般旅遊活動，似乎世上只有這個地方才享有這些獨特體驗。
圖文：潘蔚能
小企鵝不怕人腳下慢慢走
如果你喜歡動物和大自然的自由感，塔斯曼尼亞一定不會讓你失望，無論在森林、海邊又或公路，袋鼠、袋熊、負鼠或海獅，隨時都有可能出現在你眼前，用沒有圍欄的動物園來形容這地方就最適合不過。 Low Head 位於島的北部，距離第二大城市朗塞斯頓（Launceston）只有 41 分鐘車程，每到晚上十分精彩，因為有逾百隻小企鵝登陸的精彩場面。要看到這個盛況，最好參加當地導賞團，由經驗豐富的導賞員帶大家追蹤企鵝。
導賞員在漆黑晚上拿著一支低光電筒，穿過草叢，一邊介紹地理環境和小企鵝知識，並一邊叮囑我們不要用閃燈拍照。接著還跟我們說﹕「見到小企鵝剛登岸，別太興奮追上前，因為牠們剛從海中回來，對四周特別敏感，行得太近會嚇怕牠們不敢回家。」在導賞員安排下，我們已站在有利觀賞位置，屏息以待，等待小企鵝衝回家一刻，牠們吱吱作聲從海邊湧向沙灘的老巢，並在胯下緩緩經過，感覺奇妙。
坐蒸汽火車時光倒流之旅
塔斯曼尼亞遺世獨立，至今仍然保留蒸汽火車運作，1897 年起 West Coast Wilderness Railway 是運送木材的主要幹道，現時搖身一變成為遊客旅遊項目，穿梭雨林。該列車共有三個車卡，其中一架為餐卡，車廂內籠主要是木製，配上真皮座椅，華麗優雅。當日火車上的乘客大多是本地長者，有長者表示年輕時候坐過，今天特意來懷緬一番。
火車開動一剎那，他們的興奮程度如小孩在樂園坐過山車一樣，不停在車廂內拍照。老實說，火車頭起動時所噴出熱騰騰的蒸氣、機械發出的轟隆轟隆聲，真的令人雀躍萬分。旅程中，工作人員沿途介紹景點，又會講解火車運作原理，每到一個站乘客可下車休息、散步。其中來到昔日淘金小鎮Lynchford ，遊客能走進車站博物館，認識當時歷史背景、淘金技術等。
實用資料：
Low Head 企鵝團
營業時間﹕每日出團，出發時間每月不同，按日落時間調整
費用﹕成人每位 29.5 澳元
地址﹕485 Low Head Road, George Town, Tas, 7253
網址﹕penguintourstasmania.com.au
West Coast Wilderness Railway
西海岸荒原鐵路「The River and Rainforest」半天遊
費用﹕成人每位 120 澳元起
塔斯曼尼亞旅遊局﹕discovertasmania.hk