澳洲旅遊｜現代塵世美—塔斯曼尼亞 與企鵝零距離　坐罕有蒸汽火車

塔斯曼尼亞（Tasmania）位於澳洲最南端一個大島，由於遠離澳洲大陸所以保留了更原始大自然，亦被譽為世上最後一片淨土。今日帶大家參加非一般旅遊活動，似乎世上只有這個地方才享有這些獨特體驗。

圖文：潘蔚能

小企鵝不怕人腳下慢慢走

如果你喜歡動物和大自然的自由感，塔斯曼尼亞一定不會讓你失望，無論在森林、海邊又或公路，袋鼠、袋熊、負鼠或海獅，隨時都有可能出現在你眼前，用沒有圍欄的動物園來形容這地方就最適合不過。 Low Head 位於島的北部，距離第二大城市朗塞斯頓（Launceston）只有 41 分鐘車程，每到晚上十分精彩，因為有逾百隻小企鵝登陸的精彩場面。要看到這個盛況，最好參加當地導賞團，由經驗豐富的導賞員帶大家追蹤企鵝。

導賞員在漆黑晚上拿著一支低光電筒，穿過草叢，一邊介紹地理環境和小企鵝知識，並一邊叮囑我們不要用閃燈拍照。接著還跟我們說﹕「見到小企鵝剛登岸，別太興奮追上前，因為牠們剛從海中回來，對四周特別敏感，行得太近會嚇怕牠們不敢回家。」在導賞員安排下，我們已站在有利觀賞位置，屏息以待，等待小企鵝衝回家一刻，牠們吱吱作聲從海邊湧向沙灘的老巢，並在胯下緩緩經過，感覺奇妙。