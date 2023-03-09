澳門旅遊｜澳門巴黎人全新鬱金香超美打卡位！5米高巨型鬱金香花海、花漾燈光表演、二百蚊有找花主題下午茶

鬱金香色彩繽紛，每到花季都會吸引一眾花迷駐足觀賞！今個春季，澳門巴黎人打造兩大巨型鬱金香藝術打卡位，包括約50朵高5米的巨型鬱金香打造的鬱金香花園，以及超有氣勢的金色鬱金香矩陣，活動期間現場更會上演花漾燈光表演，而澳門金沙度假區旗下多間餐廳更推出一系列以花為主題的下午茶和特色美食，無論眼晴或味蕾都感受到無盡春意！
兩大巨型鬱金香藝術打卡位
由即日起至5月31日澳門巴黎人化身夢幻花園，與內地知名藝術家宣晴聯乘打造兩大巨型鬱金香藝術打卡位，當中大堂圓形大廳設有約50朵高5米的巨型鬱金香，每朵均為人手上色，配上海神噴泉以及周圍的法式建築，打造唯美的鬱金香花園；而巴黎人購物中心三樓則設有漂浮在空中的金色鬱金香矩陣，貫穿20米的香榭麗舍大街，黃昏時分開始鬱金香影像將投射於廊道上，呈現漫天花海效果。而同層凡登廣場的天幕亦會上演約一分鐘的花漾燈光表演，屆時天幕上鬱金香慢慢變為金色，畫面唯美。
春日限定花主題菜單
此外，活動期間澳門金沙度假區旗下多間餐廳均以花為題推出全新春日限定菜單，當中最吸引的是巴黎人法式餐廳的「春日週末下午茶」，以巴黎的春天為靈感，內有迷你法式火腿麵包伴牛油及酸青瓜、紅菜頭蘋果春卷伴大蝦、覆盆子慕絲伴紫羅蘭藍莓啫喱等，兩位用澳門幣368元；另還有粵菜餐廳巴黎軒的花漾菜式，以及澳門倫敦人的花季下午茶等，打卡之餘亦能滿足味蕾！
悠然春日 藝遊金沙
日期：由即日起至5月31日
地點：巴黎人大堂圓形大廳、巴黎人購物中心3樓凡登廣場、香榭麗舍大街
澳門巴黎人（The Parisian Macao） 每晚$2,167起