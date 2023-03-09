澳門旅遊｜澳門巴黎人全新鬱金香超美打卡位！5米高巨型鬱金香花海、花漾燈光表演、二百蚊有找花主題下午茶

鬱金香色彩繽紛，每到花季都會吸引一眾花迷駐足觀賞！今個春季，澳門巴黎人打造兩大巨型鬱金香藝術打卡位，包括約50朵高5米的巨型鬱金香打造的鬱金香花園，以及超有氣勢的金色鬱金香矩陣，活動期間現場更會上演花漾燈光表演，而澳門金沙度假區旗下多間餐廳更推出一系列以花為主題的下午茶和特色美食，無論眼晴或味蕾都感受到無盡春意！

兩大巨型鬱金香藝術打卡位

由即日起至5月31日澳門巴黎人化身夢幻花園，與內地知名藝術家宣晴聯乘打造兩大巨型鬱金香藝術打卡位，當中大堂圓形大廳設有約50朵高5米的巨型鬱金香，每朵均為人手上色，配上海神噴泉以及周圍的法式建築，打造唯美的鬱金香花園；而巴黎人購物中心三樓則設有漂浮在空中的金色鬱金香矩陣，貫穿20米的香榭麗舍大街，黃昏時分開始鬱金香影像將投射於廊道上，呈現漫天花海效果。而同層凡登廣場的天幕亦會上演約一分鐘的花漾燈光表演，屆時天幕上鬱金香慢慢變為金色，畫面唯美。