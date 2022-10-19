灣仔美食｜新開型格日式居酒屋 $158歎北海道海膽多士配松露醬 牛骨髓海膽麵好好味！

灣仔區一向不乏美食，最近有日式居酒屋選擇在這高手雲集的區域開店，看來對自家出品充滿信心。店名叫OZAKAYA，以美食之都大阪的料理為靈感泉源，菜單內含不少破格元素，活力又前衛。餐廳由才華橫溢的主廚Jason Luk主理，採用日本新鮮直送和世界各地嚴選的優質食材入饌，炮製出味道層次豐富的美饌，主打多款原創菜式獨具匠心，滋味誘人。

海膽菜式重新變 奏

先由這道煙燻前菜打響頭炮，煙燻牡丹蝦配帶子慕斯( $248），先聲北海道帶子混合忌廉和牛油打成慕絲狀鋪墊，放上以刁草油混合的牡丹蝦刺身，再加入青蘋果莎莎，最後以櫻花木燻製，口感綿密，清新開胃。另外不少餐廳都有供應海膽多士，但唯獨這裡的海膽多士配松露醬($158）讓記者印象深刻，入口味蕾先感受到海膽鮮味，咬開多士更有甜香散發，令海膽份外鮮甜。此菜色靈感取自法式多士，廚師將多士先浸醬油和木魚高湯，再加牛油及糖煎香，然後薄掃一層松露醬，最後在表面放上北海道赤膽，賣相、創意與美味兼備。而另一道牛骨髓海膽麵 ($288）都十分美味，同樣用北海道海膽，拌入濃厚的牛骨髓，並加入八珍甜醋解膩，層次豐富。