灣仔美食｜新開西班牙餐廳BÀRBAR 最平$55食馬德里魷魚三文治 摩登Tapas＋西班牙美酒

如果你喜歡品嚐美酒，又喜歡吃西班牙小吃，那灣仔這間新開的西班牙餐廳就一定合你心意。灣仔西班牙餐廳BÀRBAR最近正式開業，烹飪理念由西班牙主廚兼廚藝總監Edgard Sanuy Barahona開創研發，主打創意又摩登的西班牙小吃Tapas，以及供應多款西班牙美酒，氣氛充滿活力。

用本地乳鴿演繹傳統西班牙Paella

談起西班牙最廣為人知的美食，一定是西班牙海鮮飯，今次BÀRBAR亦有供應類近菜式，不過就一反傳統，換上全新食物組合，用本地乳鴿製作。「很多西班牙人都認為如果不是按傳統食譜製作，就稱不上是真正的Paella（西班牙大鍋飯）。傳統的食譜是會加入蝸牛、兔肉、雞肉和蔬菜，而且沒有海鮮，因此我們不將這份乳鴿飯稱之為Paella，但外表是很相似的。」西班牙主廚兼廚藝總監Edgard Sanuy Barahona向我們分享道。乳鴿飯提供大小兩種份量選擇，分別賣$230和$145，飯粒質地較經典的西班牙海鮮飯略為細嫩，加上肥美的切件乳鴿，整鍋飯油香滿溢，味道濃郁豐盛。另外客人可按喜好加配鵝肝($75)，鵝肝脂香甘滑，配搭乳鴿飯享用更是相得益彰。

