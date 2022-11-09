灣仔美食｜新開西班牙餐廳BÀRBAR 最平$55食馬德里魷魚三文治 摩登Tapas＋西班牙美酒

如果你喜歡品嚐美酒，又喜歡吃西班牙小吃，那灣仔這間新開的西班牙餐廳就一定合你心意。灣仔西班牙餐廳BÀRBAR最近正式開業，烹飪理念由西班牙主廚兼廚藝總監Edgard Sanuy Barahona開創研發，主打創意又摩登的西班牙小吃Tapas，以及供應多款西班牙美酒，氣氛充滿活力。
用本地乳鴿演繹傳統西班牙Paella
談起西班牙最廣為人知的美食，一定是西班牙海鮮飯，今次BÀRBAR亦有供應類近菜式，不過就一反傳統，換上全新食物組合，用本地乳鴿製作。「很多西班牙人都認為如果不是按傳統食譜製作，就稱不上是真正的Paella（西班牙大鍋飯）。傳統的食譜是會加入蝸牛、兔肉、雞肉和蔬菜，而且沒有海鮮，因此我們不將這份乳鴿飯稱之為Paella，但外表是很相似的。」西班牙主廚兼廚藝總監Edgard Sanuy Barahona向我們分享道。乳鴿飯提供大小兩種份量選擇，分別賣$230和$145，飯粒質地較經典的西班牙海鮮飯略為細嫩，加上肥美的切件乳鴿，整鍋飯油香滿溢，味道濃郁豐盛。另外客人可按喜好加配鵝肝($75)，鵝肝脂香甘滑，配搭乳鴿飯享用更是相得益彰。
多款開胃西班牙小吃Tapas
餐牌上還有多款西班牙Tapas，推介馬德里魷魚三文治($55)，主廚兼廚藝總監Edgard Sanuy Barahona棄用法式麵包，改用經烤的brioche牛油麵包，內裡放滿脆炸魷魚圈及墨汁蒜蓉蛋黃醬，一口咬開，層次相當豐富。還有冷盤小吃韭葱、酸瓜醬、榛子、三文魚($95)，用韭葱身作為容器盛載著紅菜頭汁、醋、酸瓜和用香醋汁醃製的三文魚粒，經燒的韭葱散發淡淡的煙燻香氣，整體清爽開胃。
BÀRBAR
地址：灣仔船街9號地舖
電話：2810 0008