灣仔美食｜2.5 小時榴槤放題 任食貓山王＋D24榴槤！配榴槤下午茶 玩遊戲贏吉隆坡雙人機票

夏天是馬來西亞榴槤最當造的季節！最近位於灣仔碼頭的Pier 1929即將推出榴槤放題盛宴，以「Monster Durian」為主題，供應大量新鮮榴槤和榴槤美點。客人只需以$680/位*可於 2.5 小時內無限任食多款馬來西亞榴槤，另外供應一人一份以榴槤炮製的精緻鹹甜美點、榴槤燉雞湯及枝裝水乙枝。單是走到店門，便已經聞到陣陣榴槤飄香，認真誇張。
任食五款馬來西亞榴槤
相信一眾榴槤Fans聽到任食榴槤已經非常興奮，Pier 1929所供應的榴槤質素絕對不馬虎，榴槤用馬來西亞彭亨州直送貨色，每天從樹上熟即時收果，24 小時內新鮮空運到港，再由店員在現場即開榴槤，保證新鮮！而款式不定時更換，包括人氣貓山王、D24榴槤、竹腳、黑刺等等，保證有驚喜！最推介深受港人歡迎的D24榴槤，顏色呈奶皇色，氣味香濃，入口口感綿密。另外黑刺榴槤坊間少見，價錢最名貴，同樣值得一試。
榴槤下午茶美點
還有榴槤下午茶，當中大部分精緻鹹甜美點以榴槤炮製，如D24 榴槤芝士脆撻、D24 榴槤菠蘿油、山竹石榴無酒精雞尾酒啫喱、榴槤朱古力、榴槤吞拿魚他他墨西哥薄餅等等，選擇豐富。馬來西亞喇沙榴槤蝦多士味道最有驚喜，餐廳將自家炒製的喇沙醬配以榴槤果肉搽在多士上，濃烈的榴槤味遇上喇沙鹹香，惹味又獨特！D24榴槤菠蘿油亦有心思，以傳統法式泡芙作概念，並製成有港式菠蘿包的賣相，內裏夾著用D24 榴槤果蓉製成的Bavarois，整體玩味十足。
大獎送 AirAsia 香港來回吉隆坡雙人機票
為答謝一眾榴槤控支持，所有報名預訂「Monster Durian」的食客除了可大飽口福外，更可玩遊戲贏取 AirAsia 香港來回吉隆坡雙人機票（名額 4 個）及多款由馬來西亞旅遊促進局 (香港分局)送出的特色禮物，包括可愛榴槤旅行頸枕、時 尚榴槤斜挎包及峇迪繪畫套裝。只要保留相關單據，即可在 Pier 1929 Facebook 專頁參與遊戲贏巨獎，活動詳情請參閱 Pier 1929 Facebook專頁。
Monster Durian 馬來西亞榴槤放題
日期： 活動詳情將於 8 月初在 Pier 1929 Facebook專頁公布
時間：12:00-14:30、16:00-18:30、19:30-22:00
地點：灣仔灣仔碼頭 2 樓 查詢：3188 9677
收費： $680/位，另收加一服務費（四位同時報名，第四位可享半價激抵優惠。）
網上預訂： https://bit.ly/3g60N0q