灣仔美食｜2.5 小時榴槤放題 任食貓山王＋D24榴槤！配榴槤下午茶 玩遊戲贏吉隆坡雙人機票

夏天是馬來西亞榴槤最當造的季節！最近位於灣仔碼頭的Pier 1929即將推出榴槤放題盛宴，以「Monster Durian」為主題，供應大量新鮮榴槤和榴槤美點。客人只需以$680/位*可於 2.5 小時內無限任食多款馬來西亞榴槤，另外供應一人一份以榴槤炮製的精緻鹹甜美點、榴槤燉雞湯及枝裝水乙枝。單是走到店門，便已經聞到陣陣榴槤飄香，認真誇張。

任食五款馬來西亞榴槤

相信一眾榴槤Fans聽到任食榴槤已經非常興奮，Pier 1929所供應的榴槤質素絕對不馬虎，榴槤用馬來西亞彭亨州直送貨色，每天從樹上熟即時收果，24 小時內新鮮空運到港，再由店員在現場即開榴槤，保證新鮮！而款式不定時更換，包括人氣貓山王、D24榴槤、竹腳、黑刺等等，保證有驚喜！最推介深受港人歡迎的D24榴槤，顏色呈奶皇色，氣味香濃，入口口感綿密。另外黑刺榴槤坊間少見，價錢最名貴，同樣值得一試。