灣仔美食｜Maison Meiji日式明治和洋大宅餐廳 必試番茄龍蝦汁蛋包飯 即場唧製抹茶蒙布朗

灣仔美食｜Maison Meiji 2000呎日式明治和洋大宅餐廳 必試番茄龍蝦汁「香港 No.1 蛋包飯」即場唧製抹茶蒙布朗

灣仔Maison Meiji位於灣仔茂蘿街的百年歷史建築中，以和洋折衷建築風格打造明治時代的復古大宅氣氛，全港只此一家，餐牌由扎根香港30年的日籍名廚春田達雄主理，供應多款經典和洋料理，開業短短一年已經口碑極佳！餐廳最近推出全新menu，招牌蛋包飯新增「番茄龍蝦汁」和「海鮮忌廉汁」口味，另外還有福岡明太子意粉、明太子蟹肉沙律、抹茶蒙布朗等美食，賣相味道都一樣好！

灣仔美食｜Maison Meiji 番茄龍蝦汁蛋包飯 灣仔Maison Meiji由日籍名廚春田達雄主理，春田師傅一直堅持嚴選日本食材，漢堡扒、威靈頓牛扒、蛋包飯等都是其拿手菜式，蛋包飯更有「香港 No.1 蛋包飯」的美譽！春田師傅特別製作牛油飯，加入牛油煲煮日本珍珠米，每份用上3至4隻日本蛋炒蛋，口感滑溜無比，絕對值得一試！

推介全新番茄龍蝦汁蛋包飯配煎龍蝦（ $228），龍蝦肉質爽彈，新醬汁「番茄龍蝦汁」用上龍蝦蝦頭、蝦殼、番茄粒、鯷魚、以及大量蔬菜，熬煮三小時而成，醬汁香濃鮮美，不吃龍蝦亦可選擇煎大蝦或唐揚炸雞，一樣咁滿足！另一款海鮮忌廉汁蛋包飯 （$208），同樣用上全新醬汁炮製， 「海鮮忌廉汁」以蒜蓉牛油將海蝦、魷魚圈、蜆等海鮮炒香，加入忌廉及鮮奶煮至濃稠，令醬汁滿溢海鮮味，配搭豐富海鮮配料，為蛋包飯錦上添花。