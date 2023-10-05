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旅遊飲食
2023-10-05 17:10:00

無糖甜品食譜｜藍莓藜麥鬆餅、南瓜奇亞籽波波等4款Superfood超級食物健康教學

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無糖甜品食譜｜藍莓藜麥鬆餅、南瓜奇亞籽波波等4款Superfood超級食物健康教學

無糖甜品食譜｜藍莓藜麥鬆餅、南瓜奇亞籽波波等4款Superfood超級食物健康教學

近年大受減肥人士歡迎的奇亞籽（英文︰chia seeds）屬超級食物（英文︰Superfood）之一，具有多種營養價值，例如含有豐富的抗氧化劑、蛋白質等。而奇亞籽受歡迎的原因除了因其低卡路里高纖維的特性，可以在腸胃中減慢澱粉轉成糖的速度，更是因其吸水後膨漲的特性，能夠增加飽腹感，因此特別適合減肥食用。而這款甜品亦加入減肥時適合食用的燕麥，吃起來零負擔！

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無糖甜品食譜｜奇亞籽—南瓜奇亞籽波波

南瓜奇亞籽波波材料：燕麥 165g／奇亞籽 25g／無糖花生醬 30g／南瓜 180g／朱古力豆 20g

南瓜奇亞籽波波做法

1.麥皮、奇亞籽和花生醬倒進攪拌機攪碎。
2.南瓜蒸熟，加進攪拌機一起繼續攪掂。
3.攪拌後的南瓜泥加入朱古力豆，然後均勻揉至光滑。
4.搓成小圓球狀（一個約25g）。
5.放入空氣炸鍋，以180度焗20分鐘即可。

無糖甜品食譜｜奇亞籽—南瓜奇亞籽波波咬開後可看到燕麥。 無糖甜品食譜｜奇亞籽—南瓜奇亞籽波波帶出門作為小食也可。

無糖甜品食譜｜藜麥—藍莓藜麥鬆餅Muffin

藜麥（英文︰quinoa）既含有豐富的蛋白質，又含豐富的膳食纖維，更含有身體所需的8種必需胺基酸，雖然是殼物食品，其營養價值與傳統蛋白質食物相近，因而被喻為超級食物（Superfood）之一。而Muffin屬不少人都喜歡吃的甜品，市面上大部份都加入大量牛油，因此不妨製作無牛油這款版的藍莓藜麥Muffin吧！

藍莓藜麥鬆餅Muffin材料（約12個）：藜麥 60g／全麥麵粉 250g／梳打粉 8g ／雞蛋 2隻／椰子油 100g／蜜糖 70g ／牛奶 160mL／藍莓 125g

藍莓藜麥鬆餅Muffin做法

1.藜麥沖洗幾次後瀝乾，與120mL的水一起放入煲中，以中火煮滾後轉小火煮10-15分鐘，直至所有水分被吸收後關火。
2.關火後蓋上鍋蓋焗5分鐘，然後倒出冷卻。  
3.將冷卻的藜麥、全麥麵粉和梳打粉在碗中攪拌均勻。
4.在另一個碗中將雞蛋、融化後的椰子油、蜜糖和牛奶混合均勻。
5.將藜麥混合物分幾次加入牛奶混合物中，用刮刀輕輕攪拌均勻，切記不要過度攪拌。 
6.藍莓洗淨，加入混合物中輕輕攪拌。
7.分別倒在模具中，以180度焗25分鐘即可。

無糖甜品食譜｜藜麥—藍莓藜麥鬆餅Muffin，不少人都喜歡吃 無糖甜品食譜｜藜麥—藍莓藜麥鬆餅Muffin，材料藜麥和藍莓都被認為是Superfood。

無糖甜品食譜｜燕麥—南瓜燕麥曲奇

不少人都喜歡吃燕麥作為早餐，而燕麥屬世界衛生組織提倡的10大超級食物之一，其優點絕對不容小覷。燕麥除了具有促進腸胃蠕動、增加飽足感等作為減肥食品的好處外，還可以降低三高問題，同時減少患上慢性疾病，因此從來製成甜品也屬健康甜品。製作方法十分簡單，大致上便是將所有材料混合均勻再焗製即可，曲奇的形狀更可以隨心製作，有時間的話一定要嘗試一下！

南瓜燕麥曲奇材料：南瓜 150g／燕麥 200g／肉桂粉 2茶匙／果仁 適量

南瓜燕麥曲奇做法

1.南瓜蒸熟，趁熱壓成泥狀。
2.燕麥、南瓜泥、肉桂粉和果仁混合均勻。
3.將混合物放在焗盤中鋪平壓實，然後放入焗爐以180度焗30分鐘。
4.焗好後取出切塊即可。

無糖甜品食譜｜燕麥—南瓜燕麥曲奇口感豐富。

無糖甜品食譜｜燕麥—南瓜燕麥曲奇口感豐富。

無糖甜品食譜｜黑豆—朱古力黑豆布朗尼Brownie

豆類雖然較少被提到，但其實所有豆類都屬於超級食品之一。豆類含有豐富的維生素B和蛋白質，而且脂肪含量低，更有降低膽固醇，抑制血糖等作用，無論在健康或減肥方面都特別適合食用，既便宜又可隨處購買，因此特別推薦。而這款甜品就以黑豆代替麵粉作為Brownie的基礎，雖然與一般的Brownie不同，但味道不俗，平日就喜歡吃Brownie的話，不妨嘗試製作吧！

朱古力黑豆布朗尼Brownie材料：黑豆400g／亞麻籽粉15g ／可可粉20g／梳打粉5g／黑朱古力100g／核桃 適量

朱古力黑豆布朗尼Brownie做法

1.新鮮黑豆浸過夜，加水煮熟後後備用。
2.煮熟的黑豆用攪拌機加60ml豆水打成泥。
3.亞麻籽粉加入45ml水攪拌均勻，再加入豆泥、可可粉和梳打粉拌勻。
4.黑朱古力隔熱水融化，然後加入混合物中搞拌均勻。
5.烘焙模具鋪上牛油紙，倒入混合物再撒上核桃碎。
6.焗爐以180度焗45至55分鐘即可。

無糖甜品食譜｜黑豆—朱古力黑豆布朗尼Brownie外表與一般Brownie無異。 無糖甜品食譜｜黑豆—朱古力黑豆布朗尼Brownie吃起來帶豆味。
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