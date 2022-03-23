熟食中心｜上環兩大熟食中心老字號推介 傳統潮州粿品/熱辣手工點心/爆餡蛋牛包

港島區上環也有兩個熟食中心，當中不少店舖歷史悠久，真材實料加上紮實的廚藝，讓店舖在今時今日也有很多捧場客。今次向大家介紹上環皇后街熟食中心和上環市政大廈熟食中心的三間小店，全部都是老字號，很值得一試。

買少見少潮州粿品

如果你是潮州人，又或者身邊有潮州人朋友，對這些粿品一定不會陌生。粿品是傳統潮州小吃，先用粘米粉揉成軟糯的粉團，然後包入各式鹹甜餡料，再入爐蒸煮，蒸熟後可以直接食用，小朋友喜歡香口的話亦可以香煎油炸，在傳統潮州家庭非常常見。不過口味正宗的粿品在香港買少見少，所以不少識途老饕都會到上環皇后街熟食中心光顧曾記粿品，他們每日新鮮製作，有11款口味供應。其中芋泥粿最為出色，外皮香軟，內餡豐滿，芋香清甜不膩。另外這裏有其他傳統潮州菜，例如煎蠔餅、家鄉炒麵線等等。

曾記粿品

地址：上環皇后街1號皇后街熟食市場8號檔