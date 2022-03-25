熟食中心｜大埔墟街市美食 平民價錢泰國菜/超脆炸豬扒上海麵/煙韌客家糯米糍

大埔區一帶一向美食眾多，不過如果要價錢便宜又美味，當然首選到熟食中心搵食吧！今次來到大埔墟街市熟食中心，裏面餐廳林立，中式點心、泰國美食、宵夜糖水都應有盡有。

超脆炸豬扒上海麵

東記上海麵在大埔墟街市開業多年，以大大塊炸豬扒成功打出名堂，是區內人的集體回憶。來到店舖，當然必吃遠近馳名的豬扒麵，豬扒即點即炸，表面金黃酥脆，體型比手掌更大，咬開裡頭肉汁非常澎湃，豬排入味而且有肉香，不錯！湯麵方面，用上傳統上海幼麵，再配上榨菜肉絲，風味十足。



東記上海麵

地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CSF27舖