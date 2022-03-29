熟食中心｜尖沙咀海防道熟食中心 附近打工仔最愛！爽彈牛丸／瓦煲奶茶／秘製惹味豬扒／特濃沙嗲牛肉麵

尖沙咀海防道熟食中心前身為海防道臨時街市，臨時了四十多年，政府在2018年決定將臨時街市閉門裝修，2020年底重新對外開放。尖沙咀海防道熟食中心內的食物以茶檔美食為主，價錢平民，重開後不止保留了大部分店舖，環境亦變得乾淨衛生，因此即使沒有冷氣，仍然成功吸引了不少在附近工作的打工仔到場光顧。

必飲瓦煲奶茶

若果你情迷港式茶檔風情，絕對不容錯過合香園，店舖開業多年，餐牌上款款都是經典茶檔美食，蔥花咸牛蛋治、沙嗲牛肉多士、咖央西多士等等都很受歡迎。推介蔥花咸牛蛋治，份量多，餡料多得滿瀉，而且雞蛋軟滑，咸牛肉味帶鹹香，飽腹又滋味。另外合香園的奶茶很值得一試，據說是按照古法用瓦煲煮茶，茶底濃厚香醇，客人下單後即叫即沖，茶和奶撞得香滑，比例剛剛好！

合香園

地址：尖沙咀海防道390號熟食檔3號