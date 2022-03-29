熟食中心｜尖沙咀海防道熟食中心 附近打工仔最愛！爽彈牛丸／瓦煲奶茶／秘製惹味豬扒／特濃沙嗲牛肉麵

尖沙咀海防道熟食中心前身為海防道臨時街市，臨時了四十多年，政府在2018年決定將臨時街市閉門裝修，2020年底重新對外開放。尖沙咀海防道熟食中心內的食物以茶檔美食為主，價錢平民，重開後不止保留了大部分店舖，環境亦變得乾淨衛生，因此即使沒有冷氣，仍然成功吸引了不少在附近工作的打工仔到場光顧。
必飲瓦煲奶茶
若果你情迷港式茶檔風情，絕對不容錯過合香園，店舖開業多年，餐牌上款款都是經典茶檔美食，蔥花咸牛蛋治、沙嗲牛肉多士、咖央西多士等等都很受歡迎。推介蔥花咸牛蛋治，份量多，餡料多得滿瀉，而且雞蛋軟滑，咸牛肉味帶鹹香，飽腹又滋味。另外合香園的奶茶很值得一試，據說是按照古法用瓦煲煮茶，茶底濃厚香醇，客人下單後即叫即沖，茶和奶撞得香滑，比例剛剛好！
合香園
地址：尖沙咀海防道390號熟食檔3號
秘製惹味炸豬扒
華香園開業近40年，以秘製的惹味豬扒馳名港九，是這裡最具人氣的店舖。豬扒以老闆的秘方醃製，外皮炸得焦黃，咬起來除了肉汁豐富，亦帶有淡淡的甜味，風味特別！豬扒可配各式粉麵或製作成豬扒包，各有捧場客。記者心水推介炸雞翼，每隻都肥美飽滿，香脆惹味。
華香園
地址：尖沙咀海防道390號熟食檔9號舖
特濃沙嗲牛肉脆麵
海防道熟食中心的食店各有各拿手菜，其中佳記所賣的沙嗲牛肉脆麵，就備受Facebook群組「沙嗲牛肉關注組」內的網民推介。這款沙嗲牛肉脆麵一改普通沙牛麵的湯麵底，換成烘得香脆的蛋麵麵底，然後再在表面淋上香濃惹味的沙嗲牛肉，口感超豐富！
佳記
地址：尖沙咀海防道390號熟食檔15號舖
爽彈牛丸人人讚
最後還有這間德發牛肉丸，早年以手打牛丸而廣為人知，雖然現時已改為機械協助製作，但水準依然不俗。老闆特意選用上乘肉眼腩肉，在工場新鮮製作，每粒外形圓滾，吃起來鮮味爽彈。另外牛雜麵亦是招牌貨，一碗麵已包括牛腸、牛肚和牛膀，選擇豐富，也滷得軟腍入味，配上清甜的湯底，這份滋味絕對值回票價。
德發牛肉丸
地址：尖沙咀海防道390號熟食檔19號舖