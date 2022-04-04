熟食中心｜​​愛秩序灣街市尋找秘製煲仔飯 帆立貝配料全港獨家！西灣河熟食中心食正宗打冷

談起筲箕灣和西灣河一帶的美食，除了東大街和太安樓之外，其實兩者附近也有熟食中心，內裏的餐廳以客飯小菜為主，大多都水準不錯。這次為各位精選了幾間在熟食中心內的特色小店，有款式新穎的香噴噴煲仔飯，也有口味正宗的潮州打冷，大家不妨參考一下。

筲箕灣 荔茸肉碎煲仔飯

香港向來不乏吃煲仔飯的老字號，不過這次我們專程來到筲箕灣愛秩序灣街市，推介的這間紹華小廚就絕對是非一般的煲仔飯！小店在2010年開業，餐牌以中菜小炒、火鍋雞煲和煲仔飯為主，其中煲仔飯方面有近三十款，菜色配搭應有盡有。當中更有不少配搭新奇的組合，例如豉汁帆立貝象拔蚌飯、荔茸肉碎飯、蟲草花滑雞飯、疆土羊肉飯等等，全港大概只此一家。推介荔茸肉碎飯，據說店家在煮煲仔飯時特意加入豬油，上枱時飯粒散發陣陣焦香，加上煲仔飯表面的大量惹味肉碎，和兩大球用新鮮芋頭製成的芋球，配以特製煲仔飯甜豉油，很有驚喜！另外豉汁帆立貝象拔蚌飯坊間都絕無僅有，一煲有兩大隻帆立貝，鮮味彈牙，不錯。



紹華小廚

地址：筲箕灣愛秩序灣道15號愛秩序灣街市暨綜合服務大樓CF3號舖